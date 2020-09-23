За ЦАР и Судан: США ввели новые санкции против России

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) ввело новые санкции против физических и юридических лиц из РФ, в том числе связанных с российским бизнесменом Евгением Пригожиным.

Реклама

Как говорится в заявлении американской стороны, меры направлены против организаций и физических лиц, работающих от имени Пригожина в целях усиления влияния России в Центральноафриканской Республике (ЦАР).

Также OFAC сообщило, что будет противостоять тем, кто напрямую поддерживает Федеральную службу безопасности России, и тем, кто помогает уклоняться от санкций США.

«Евгений Пригожин имеет международную сеть сторонников для распространения своего пагубного политического и экономического влияния по всему миру», — сказал глава Минфина США Стивен Мнучин.

«Соединенные Штаты будут продолжать сокращать возможности Пригожина проводить операции в глобальном масштабе», — пообещал он.

В заявлении Минфина США говорится, что санкции направлены против горнодобывающих предприятий Пригожина в Судане, чьи действия якобы курируют правительство России, Министерство иностранных дел и Министерство обороны.

Также США по традиции обвинили ФСБ во вмешательство в выборы посредством киберактивности. Названы и компании, против которых США вводят санкции: Acex OY, GCH Finland OY, Optima Freight OY и Unicum Trade OY из Финляндии, Lobaye Invest из ЦАР, а также ООО «М-Финанс» и АО НПП ПТ «Океанос» из Санкт-Петербурга.

«Океанос» — компания по подводным технологиям, она предоставляла водолазное снаряжение развернутому в Крыму подразделению ФСБ.

Среди попавших под санкции физических лиц — живущие в Санкт-Петербурге Борис Гайкович, Елена Иванова, Надежда Кучумова и Владислав Занин. По данным американского Минфина, Александр Кузин, Дмитрий Сытый и Евгений Ходотов находятся в Центральной Африканской Республике, а Никита Ковалевский — в Финляндии.

Чуть ранее глава МИД России Сергей Лавров обратил внимание, что Россия научена западными санкциями, которые начались еще до «украинских событий, задолго до референдума в Крыму».

«Еще администрация [бывшего президента США] Барака Обамы запустила этот процесс после того, как Эдвард Сноуден оказался на нашей территории», — напомнил Лавров.

Он добавил, что Сноуден оказался в России, «потому что его преследовали за то, что он — да, наверное, нарушил законы США, — но разоблачил абсолютно неправомерную, нелегитимную, во многом преступную деятельность структур США, которые пытались в различных зарубежных странах продвигать неприемлемые подходы, подрывать законные правительства».

Что касается санкций за якобы вмешательство России в президентские выборы в США, то в Москве эти заявления воспринимают не иначе, как с улыбкой, и называют бездоказательными.

Вашингтон заявляет, что Пекин представляет большую, чем Москва, опасность в плане «вмешательства» в будущие ноябрьские президентские выборы в США, однако Россия не привыкла довольствоваться вторыми ролями в чем бы то ни было, шутя подчеркивал Лавров.

«В этом состязании через американских представителей, по их оценкам, пока побеждает Китайская Народная Республика. Нам, естественно, обидно, мы на втором месте. Мы всегда привыкли быть первыми», — с улыбкой говорил дипломат.

Санкции западных стран стали наказанием для России за речь президента страны Владимира Путина в 2007 году на Мюнхенской конференции, считает телеведущий Владимир Познер.

«С того самого времени, как российское руководство в лице В.В. Путина заявило о том, что оно не принимает политику однополярного мира, что у России есть свои национальные и геополитические интересы, что Россия не будет, условно говоря, плясать под американскую дудку <…> с тех самых пор Запад «наказывает» Путина и, соответственно, вводит санкции против России», — написал он на своем сайте.

При этом журналист заявил, что не является ни сторонником, ни противником Путина, а стремится к объективной оценке ситуации.

«Я готов где угодно и перед кем угодно доказать, что дела обстоят именно так, как я написал», — заверил Познер.

В 2007 году Владимир Путин впервые принял участие в Мюнхенской конференции по безопасности. В своей речи он резко раскритиковал существовавший на тот момент порядок мироустройства. Это, прежде всего, касалось внешней политики США, расширения НАТО на восток и однополярности, которая, как считает Путин, неприемлема для мира в целом и России в частности.