«Общий подход»: США давят на Кипр из-за Белоруссии

США настаивают, чтобы Кипр изменил свою позицию по введению европейских санкций против Белоруссии.

«Мы призвали их присоединиться к консенсусу, чтобы позволить ЕС двигаться вперед, чтобы мог быть этот последовательный общий подход между странами-единомышленниками»,

— сказал во вторник, 22 сентября, Джордж Кент, заместитель помощника госсекретаря США по европейским делам.

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Он также сообщил, что Вашингтон уже связался с Никосией для обсуждения этого вопроса.

Александр Лукашенко 23 сентября официально вступил в должность президента Белоруссии. Церемония инаугурации прошла во Дворце независимости в Минске, дата мероприятия держалась в тайне. Лидеры ЕС и европейские чиновники встречаются с экс-кандидатом в президенты республики Светланой Тихановской, страны Прибалтики вводят санкции против белорусских силовиков, а некоторые члены ЕС заявляют о непризнании Лукашенко лидером Белоруссии. Единственным весомым словом от Брюсселя стало заявление Европарламента, в котором он не признал итоги выборов в республике. Однако, по сути, все это считается лишь поддержкой белорусской оппозиции на словах.

Введения санкций от содружества ждут уже давно. Для этого требуется поддержка всех 27 членов ЕС. Всю прошлую неделю Евросоюз пытался согласовать санкционный список ответственных за нарушение хода выборов в Белоруссии. Кипр, однако, блокирует введение санкций.

И дело вовсе не в том, что Никосия играет на стороне Лукашенко. Ее позиция вообще никак не связана с событиями в Белоруссии. Кипр требует введения аналогичных мер против Турции.

На встрече глав МИД стран ЕС в конце августа министр иностранных дел Кипра Никос Христодулидис намекнул на возможность наложения вето на решение по Белоруссии.

«Мы не хотим двойных стандартов», — указал он, отвечая на вопрос, согласится ли республика на санкции против Белоруссии без новых ограничений против Турции.

Кипр пытается всеми силами заставить Турцию прекратить разведку и добычу газа в Средиземном море. Напряженность между сторонами возникла в августе, когда Анкара начала сейсмические исследования на спорных морских территориях. И хотя Турция отозвала свое судно для технического обслуживания, чтобы создать фон для переговоров, Анкара все же заявила, что после ремонтных работ продолжит разведку.

Комментарии Кента прозвучали на следующий день после того, как состоялась встреча министров иностранных дел стран-членов ЕС, на которой и обсуждался белорусский вопрос. Дискуссия привела лишь к разочарованию внутри содружества и осознанию необходимости распутать очередной клубок противоречий.

«Очень жаль, что сегодня мы не смогли принять решение о санкциях за нарушения прав человека в этой стране из-за того, что государство-член взяло [эту тему] в заложники. Это неверный сигнал белорусам, нашим народам и всему миру», — сказал министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель пообещал приложить все усилия для принятия санкций против Белоруссии.

«Я сделаю все, что в моих силах, чтобы санкции против Белоруссии были приняты к следующей встрече министров, — заявил он на пресс-конференции в Брюсселе. — Это становится моей личной целью, потому что я понимаю, что от этого зависит престиж Европейского союза».

Впрочем, и Кипр вряд ли сдаст свои позиции, особенно после того, как он их обозначил публично и достаточно ясно.

«Реакция ЕС на любое нарушение наших фундаментальных ценностей и принципов не может быть выборочной. Она должна быть последовательной», — сказал журналистам министр иностранных дел Кипра Никос Христодулидис.

Вопрос введения санкций в отношении Белоруссии будут обсуждать лидеры стран Евросоюза на следующей неделе. Возможно, на уровне глав государств содружеству удастся прийти к договоренностям, учитывая, что в процесс вмешались США.

Вообще Вашингтон достаточно равнодушно реагирует на ситуацию в Белоруссии. Президент США Дональд Трамп высказался на эту тему лишь однажды, и сделал он это только 17 августа.

«Да, ужасно. Это ужасная ситуация в Белоруссии. Мы будем следить за ней очень пристально», — пообещал он журналистам.

Большую активность проявил госсекретарь США Майк Помпео. 13 августа он сообщил, что США могут ввести санкции против Белоруссии из-за действий властей и применения насилия к протестующим. Госсекретарь назвал прошедшие в Белоруссии выборы несвободными и несправедливыми. Позже Помпео сообщил, что Вашингтон намерен вместе с ЕС «помочь белорусскому народу достичь суверенитета и свободы».

Как сообщил Джордж Кент, США подготовили собственные санкции против Минска, но надеются принять меры синхронно с ЕС.

«Первоначальный план состоял в том, чтобы попытаться объявить что-то параллельно на этой неделе. Мы ждем ясности от европейских лидеров, смогут ли они принять решение», — пояснил Кент.

Впрочем, заявления, поступающие из США, выглядят все же как сделанные для проформы. Очевидно, что Дональда Трампа не так сильно интересует постсоветское направление, и этот вопрос был полностью вверен в руки госсекретаря. В феврале Майк Помпео совершил турне по четырем постсоветским странам, посетив Украину, Узбекистан, Казахстан и Белоруссию.

Центральным событием в этом турне стало именно посещение Минска — первый визит госсекретаря США в Белоруссию за 25 лет.

Вашингтон последовательно обвиняет правительство Белоруссии в несоблюдении прав человека. Уже почти 12 лет Соединенные Штаты не отправляли посла в эту республику, а против Минска введены санкции. Однако на тот момент в отношениях сторон наметился ощутимый прогресс.

После переговоров с Лукашенко госсекретарь пообещал, что в ближайшем будущем Вашингтон направит своего посла. Также он заявил, что его встреча с белорусским лидером хоть и не ставит вопрос о снятии санкций, значительно приближает это решение.

Казалось бы, августовские события должны были отбросить наметившийся прогресс в отношениях США и Белоруссии назад. Ситуация усугубляется частыми высказываниями Лукашенко о войсках НАТО у границ республики. Однако, несмотря на заявления о несправедливо проведенных выборах и намерения ввести санкции, Вашингтон не отказывается от идеи назначения своего посла в Белоруссии. Во вторник комитет сената США по международным делам утвердил кандидатуру замгоссекретаря Джули Фишер на эту должность. Теперь ее кандидатуру должен одобрить полный состав сената, где большинство у однопартийцев выдвинувшего его на этот пост президента Дональда Трампа — республиканцев.

Первый замгоссекретаря Стивен Биган ранее заявил, что США нужен представитель в Белоруссии, который будет озвучивать политику Вашингтона и твердо представлять ценности и интересы, считающиеся американскими политиками важными в отношениях с Минском.