Тайная инаугурация: как Лукашенко снова стал президентом

Александр Лукашенко официально вступил в должность президента Белоруссии. Как сообщает государственное информагентство «БелТА», церемония инаугурации началась 23 сентября, примерно в 11:00.

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Присягу глава государства произносил на белорусском языке. После подписания акта о принесении присяги, глава ЦИК Лидия Ермошина вручила ему удостоверение президента Республики Беларусь. После клятву на верность народу и президенту принесли военнослужащие.

В своей речи после инаугурации Лукашенко заявил, что для него «вступление в должность главы государства — это прежде всего величайшая честь и колоссальная ответственность перед народом». Саму дату церемонии он назвал «днем нашей с вами победы, убедительной и судьбоносной».

«Мы не просто выбирали президента страны — мы защищали наши ценности, нашу мирную жизнь, суверенитет и независимость. И в этом плане нам предстоит еще немало сделать», — сказал он.

По словам главы государства, за последнее время граждане республики вышли на новый уровень самосознания, поскольку «выстрадали эту победу». «Остыв от горячки электоральных баталий, увидели, как взрослеет вся наша нация. И пусть Беларусь по мировым меркам совсем молодое независимое государство, но белорусы как нация уже не дети, мы — народ», — сказал он.

Кроме того, Лукашенко заявил, что цветная революция в Белоруссии провалилась, и республика оказалась возможно единственной страной, которая справилась с «вызовом неоднократно отработанных безотказных технологий уничтожения независимых государств».

«Я сделаю все для того, чтобы вы никогда не пожалели, что первым президентом нашей Беларуси был я», — заключил глава государства.

Церемония вступления Лукашенко в должность до последнего момента была окутана тайной.

Предварительного анонса мероприятия, как это принято в международной практике, не было. Сообщение об инаугурации было обнародовано в 11:30, в момент, когда церемония была в самом разгаре.

Согласно закону, торжественная церемония должна была состояться не позднее 9 октября.

При этом слухи о возможном официальном вступлении Лукашенко в должность именно в этот день стали распространяться еще накануне. Утром 23 сентября их косвенно подтвердило чрезвычайно большое скопление военных грузовиков и автобусов неподалеку от резиденции главы государства. Кроме того, после 10:00 в белорусской столице начали перекрывать центральные проспекты. Вскоре по ним проехал президентский кортеж.

В СМИ звучали предположения, что во Дворце Независимости проводится репетиция торжественной церемонии, поскольку официально подтвердить факт проведения настоящей инаугурации журналистам не удавалось.

Так, РИА «Новости», 23 сентября попросив пресс-секретаря Лукашенко Наталью Эйсмонт прокомментировать слухи о проведении инаугурации 29 сентября, получило весьма неопределенный ответ:

«Могу пока сказать только, что ближе ко времени инаугурации мы вам обязательно сообщим».

Как выяснилось впоследствии, свое обещание Эйсмонт не сдержала. Соответствующая новость с ее отказом сообщить дату церемонии была опубликована всего за два часа до инаугурации Лукашенко. На данный момент телефон представителя белорусского президента остается недоступным.

Не преуспели в установлении даты проведения инаугурации и белорусские журналисты. Издание Tut.by пыталось выяснить у потенциальных гостей церемонии, не получали ли они приглашения. Посол России в РБ Дмитрий Мезенцев, а также депутат Палаты представителей Национального собрания Белоруссии Олег Гайдукевич сообщили изданию, что о дате проведения инаугурации им ничего не известно, приглашения на мероприятие они не получали. Соответствующий материал издания был опубликован за 15 минут до начала церемонии.

Традиционно на церемонии присутствуют все депутаты Национального собрания, члены Совета Республики, представители дипломатического корпуса и зарубежные гости. В 2015 году на церемонии присутствовали около тысячи человек.

В этом году, по информации «БелТА», инаугурацию посетили несколько сотен гостей.

«В их числе высшие должностные лица, депутаты Палаты представителей и члены Совета Республики, руководители государственных органов и организаций, местных исполнительных и распорядительных органов, республиканских средств массовой информации, деятели науки, культуры и спорта», — говорится в сообщении агентства.

С учетом заявления Гайдукевича о том, что он не получал приглашение на инаугурацию, можно предположить, что либо на церемонии присутствовали не все депутаты, либо их собрали во Дворце Независимости в самый последний момент.

При проведении инаугурации были допущены и законодательные нарушения. Как указывает Tut.by, согласно закону «О Президенте Республики Беларусь», церемония принесения присяги транслируется по республиканскому телевидению и радио. Тем не менее, государственные телеканалы «Беларусь 1» и ОНТ, согласно опубликованным программам телепередач, в момент проведения церемонии показывали сериалы.

О проведении церемонии не знали и международные партнеры Минска. Как сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Кремлю не было известно об инаугурации. «Я здесь предпочту никак не комментировать, ибо это абсолютно суверенное внутреннее решение белорусского руководства», — добавил он.

Вполне вероятно, что тайный характер инаугурации связан с желанием властей предотвратить массовые акции противников бессменного президентства Александра Лукашенко.

В любом случае, оппозиция вряд ли признает законность этой церемонии. Один из членов президиума Координационного совета белорусской оппозиции Павел Латушко охарактеризовал последние события как «спецоперацию по проведению инаугурации».

«Под охраной ОМОН, в обстановке тайны и секретности, в узком кругу спешно свезенных чиновников. Где ликующие граждане? Где дипломатический корпус? Честно говоря, это больше напоминает воровскую сходку для коронации очередного вора в законе», — сказал он.

Выборы президента Республики Беларусь состоялись 9 августа. По официальным данным республиканского ЦИК, действующий глава государства набрал 80,1% голосов при явке в 84,28%. Его главный оппонент, не участвовавшая до сих пор в политике жена оппозиционного блогера Светлана Тихановская набрала 10,12% голосов.

Официальные данные спровоцировали волну народного возмущения. С вечера 9 августа люди, уверенные в том, что результаты выборов были сфальсифицированы, начали массово выходить на улицы. Протестные акции жестко пресекаются силовиками. Тем не менее, самые масштабные в истории республики протесты продолжаются до сих пор.