Без локдауна: как Европа встречает новую волну COVID-19

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе выступления в парламенте объявил о введении новых ограничительных мер в связи с распространением коронавируса на территории королевства. Глава британского правительства подчеркнул, что пока речи о возвращении к национальному карантину, как это было весной, не идет.

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Джонсон отметил, что эти ограничения будут минимально нарушать привычный ход жизни людей и их финансовое благосостояние. По его словам, правительство не будет требовать, чтобы люди оставались дома, образовательные учреждения продолжат работать. Похожие меры собираются принять власти Северной Ирландии, Уэльса и Шотландии.

Новые ограничения рассчитаны на шестимесячный период.

В основном, речь идет об изменении графика работы пабов, баров и ресторанов. Ношение масок станет обязательным для всех сотрудников магазинов, пассажиров такси, а также посетителей заведений общественного питания. Жителям страны, которым ранее позволили вернуться в офисы, теперь снова советуют по возможности работать из дома. Максимальное число участников свадебных церемоний ограничивается 15. При этом на похоронах по-прежнему может присутствовать до 30 человек.

Кроме того, Великобритания существенно увеличит штрафы за несоблюдение соответствующих предписаний правительства. Санкция за первое нарушение масочного режима или правила, запрещающего собираться группами больше шести человек, увеличится со £100 до £200 (9,7 и 19,5 тыс. руб.). Нарушителям режима самоизоляции придется выплачивать штрафы в размере до £10 тыс. (около 970 тыс. руб.).

Научный советник британского правительства Патрик Валланс обратил внимание, что бездействие властей и сохранение нынешних темпов распространения болезни может привести к тому, что к середине октября за сутки заражаться будут около 50 тыс. жителей. Тогда к середине ноября ожидается примерно 200 смертей среди пациентов с коронавирусом в сутки, а сейчас этот показатель находится на уровне 10-30 летальных исходов в сутки.

На фоне распространения инфекции шаги для противодействия этому предпринимает и Финляндия: страна закроет границы с соседями — Швецией и Норвегией, сообщила представитель местного МВД Кирси Пимея спустя несколько дней после открытия границ, приводит ее слова YLE.

Жители этих стран не смогут попасть на территорию Финляндии с 28 сентября из-за высоких показателей заболеваемости в Швеции и Норвегии.

Правила не будут распространяться на рабочие поездки. Кроме того, в страну можно въехать «по семейным обстоятельствам». В то же время, финские власти могут ввести обязательный карантин для всех стран, где число заражений на протяжении последних недель составляет 25 на 100 тыс. населения и больше.

Граница Финляндии с Швецией была закрыта с марта. Финское правительство 19 сентября разрешило въезд в страну без необходимости прохождения карантина.

Из-за распространения коронавируса меры безопасности ужесточают и во Франции. В частности, власти департамента Рона на юге страны отменили ярмарки и выставки, в том числе под открытым небом, а также запретили продавать алкоголь в ночное время.

«Департамент Рона признан зоной активного распространения COVID-19, и ситуация продолжает ухудшаться. В этой связи мы ужесточаем меры борьбы с эпидемией, и, начиная с 06:00 (07:00 мск) 22 сентября, обязательное ношение защитных масок распространяется на ряд городов [в агломерации Лиона и Вийербана]», — заявил префект департамента Паскаль Мэло, выступая на пресс-конференции. В общей сложности ограничения распространятся на десять новых коммун. В Лионе масочный режим действует с конца августа.

В ресторанах запрещено сажать за один стол более десяти человек и раздавать напитки у бара. Гостям также нельзя танцевать и пить не за столами.

На крупных мероприятиях теперь могут собираться не 5 тыс., а 1 тыс. участников. Особенно популярные запланированные на осень выставки и ярмарки отменяются.

Похожие ограничения ранее анонсировали власти других департаментов страны, где ухудшается эпидемическая обстановка.

Префект департамента Приморские Альпы ограничил в Ницце собрания в общественных местах, а также объявил о сокращении времени работы ресторанов. На Мартинике ограничили транспортное сообщение с Гваделупой. На западе Франции в Бордо и во всем департаменте Жиронда власти запретили проводить свадебные торжества.

Общая тенденция введения ограничительных мер говорит, что, в целом, европейские государства стремятся избежать полного локдауна, как это было весной. Предположительно, на такое развитие ситуации повлиял «шведский сценарий» реагирования на распространение коронавируса.

Когда в середине марта страны начали вводить режимы самоизоляции разной степени жесткости, Швеция фактически игнорировала происходящее.

Единственной реакцией шведских политиков стало постановление правительства о запрете на проведение мероприятий свыше 50 человек. Также были закрыты университеты, но средние школы и детские сады продолжили работать. Магазины, бары и рестораны остались открыты, граждане могли беспрепятственно выходить из дома и пользоваться транспортом.

При этом уже в начале осени представитель Всемирной организации здравоохранения Дэвид Набарро в интервью новозеландской радиостанции Music Magic Talk назвал опыт Швеции в борьбе с коронавирусом примером отличной стратегии правительства и моделью для всего мира в будущем.

Впрочем, этот опыт стремятся перенять далеко не все государства. В Израиле из-за COVID-19 запретили удаляться от дома более чем на 1 км, что фактически предполагает повторный общенациональный карантин. Таким образом руководство страны пытается противостоять ежедневному увеличению количества зараженных коронавирусом.

Необходимость повторного введения карантинных мер глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху объяснил не только «стремительным ростом количества больных коронавирусом, не только перегрузкой сверх меры отделений «короны» в больницах, но и усталостью медперсонала и нехваткой специалистов». Кроме того, он напомнил, что приближается зима, и помимо коронавируса предстоит столкнуться и с сезонным гриппом.