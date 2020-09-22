«Заразили мир»: Трамп призвал мир наказать Китай

Президент США Дональд Трамп призвал ООН привлечь Китай к ответственности за появление пандемии коронавируса. Об этом он заявил во время своего выступления на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН.

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«Объединенные Нации должны привлечь Китай к ответственности за их [властей в Пекине] действия», — уверен Трамп.

По его мнению, Китай — это страна, «которая напустила нынешнюю чуму на мир». В качестве аргументации своего мнения глава Белого дома напомнил, что китайские власти не стали сразу запрещать международные перелеты из своей страны. Это, по словам Трампа, привело к «заражению мира».

Кроме того, американский президент неоднократно в своей речи назвал коронавирус «китайским вирусом».

По его версии, «китайское правительство и Всемирная организация здравоохранения, которая фактически контролируется Китаем, ложно объявляли [в прошлом], что нет свидетельств передачи [нового коронавируса] от человека к человеку».

«Затем они ложно заявляли, что лица, не демонстрирующие симптомов [заболевания COVID-19, которое вызывает новый коронавирус], не будут распространять болезнь», — сказал глава США.

«Мы распределим вакцину [от нового коронавируса], нанесем поражение вирусу, положим конец пандемии и вступим в новую эру беспрецедентного процветания, сотрудничества и мира», — заверил Трамп.

Президент США также раскритиковал КНР за якобы имеющее место масштабное загрязнение ею окружающей среды и хищническое использование природных ресурсов, включая рыбные. Но в детали этих проблем не стал углубляться.

В ответ на это председатель КНР Си Цзиньпин заявил на Генассамблее ООН заявил, что мировым лидерам следует отказаться от политизации и маргинализации стран, говоря о пандемии коронавируса.

По словам Си Цзиньпина, «вирус будет побежден, человечество одержит победу». Для этого он призвал все страны сотрудничать со Всемирной организацией здравоохранения и вместе с работать над достижением победы.

Он также подчеркнул, что китайские власти хотят все проблемы решать на мировой арене мирно. «Мы не хотим быть втянутыми в холодную или «горячую» войну», — добавил Си во время выступления.

Возвращаясь к выступлению Трампа, стоит сказать, что оно было самым коротким из всех, с которыми он выступал во всемирной организации за время своего президентства.

Речь главы США по видеосвязи продлилась чуть более семи минут. До этого он всегда превышал лимит в 15 минут, которые прописаны регламентом ГА. В прошлом году Трамп выступал 36 минут, в 2018 году — почти столько же. В 2017 году речь Трампа продлилась более 41 минуты.

Но краткость этого выступления Трампа была компенсирована тем, насколько длинно его представляла постпред США при ООН Келли Крафт. На Генассамблее ООН постпреды стран в международной организации лично присутствуют в зале ГА и анонсируют выступления глав государств.

Крафт в течение нескольких минут перечисляла все заслуги администрации Трампа на международной арене. К ним она отнесла соглашение между Сербией и Косово, договоры с КНДР, а также соглашение России и Турции о прекращении огня в сирийском Идлибе.

Сам же Трамп во время своего выступления не только критиковал Китай, но и призвал глав всех стран ставить на первое место интересы своих стран.

«Будучи президентом, я отверг провалившиеся подходы прошлого. И я с гордостью ставлю на первое место Америку — так же, как и вам следует ставить на первое место свои страны. Это нормально, вам так следует поступать», — считает глава Белого дома.

Он также выразил уверенность в своем переизбрании после выборов, которые пройдут в США в ноябре.