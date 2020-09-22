Потерял хватку: Байден снова напал на Трампа из-за пандемии

Президент США Дональд Трамп не смог сохранить хладнокровие в разгар пандемии коронавируса COVID-19 и не принял необходимых мер по борьбе с ней, поэтому Америка пострадала серьезнее, чем любая другая страна. С таким заявлением перед своими сторонниками в штате Висконсин выступил кандидат в президенты США, экс-вице-президент Джо Байден, передает ТАСС.

«Всю свою жизнь Дональд Трамп бежал от проблем, с которыми сталкивался. В свете этого кризиса, настоящего кризиса, когда потребовалось, чтобы президент сыграл ведущую роль, он не справился. Он оцепенел, <…> он запаниковал, а Америка поплатилась», — сказал Байден.

Он добавил, что президент хотел скрыть от американцев возможные последствия пандемии, поскольку «был напуган паникой на финансовых рынках, что снизило бы шансы [Трампа] на переизбрание».

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Университет Джонса Хопкинса сообщил недавно, что в США зафиксировано свыше 6,83 млн случаев COVID-19, умерли в результате эпидемии почти 200 тыс. человек. По обоим показателям страна находится на первом месте в мире.

Несколькими днями ранее Джо Байден заявил, что Трамп несет ответственность за высокое количество смертей людей с коронавирусом в стране. Он заявил, что американский лидер даже не пытается делать вид, что выполняет свою работу. По мнению Байдена, Трамп не понимает, что значит быть президентом.

«Более 200 тыс. погибших за последние шесть месяцев. <...> Столько жизней потеряно, потому что единственное, что волнует президента, — это фондовые рынки и выборы», — сказал Байден.

В ответ Трамп отметил, что Байден не должен критиковать его действия во время пандемии COVID-19. По словам главы Белого дома, Байден, находясь на посту вице-президента, справлялся с пандемией свиного гриппа гораздо хуже, чем он с коронавирусом.

«Посмотрите на сонного Джо (так Трамп называет своего конкурента. — «Газета.Ru»), как они справлялись со свиным гриппом? Это был провал, кошмар», — сказал Трамп.

Джо Байден в интервью телеканалу CNN раскритиковал американского лидера Дональда Трампа за «ложную мужественность» в разгар пандемии COVID-19. «Он дурак, абсолютный дурак... Президенты должны руководить, а не заниматься глупостями и показывать ложную мужественность. Это стоит человеческих жизней», — заявил Байден, говоря о Трампе.

Беседовавшая с ним журналистка CNN напомнила, что ранее на церемонии по случаю дня поминовения Трамп появился без маски, а Байден был и в маске, и солнцезащитных очках. При этом вскоре в своем Twitter-аккаунте президент США опубликовал фотографию демократа в маске — по мнению сотрудницы телеканала, таким образом Трамп хотел «принизить» Байдена и показать «слабость своего оппонента».

Стоит отметить, что привлекшая внимание CNN запись Трампа не была оригинальным постом — президент ретвитнул запись политического аналитика Fox News Брита Хьюма. Тот сопроводил снимок Байдена подписью: «Это могло бы объяснить, почему Трамп не любит носить маску на публике».

При этом появление Байдена на публике стало первым за долгое время, более месяца до этого он провел в своем доме, в то время как Трамп сравнительно активно встречался со своими сторонниками и разъезжал по стране.

Ранее президент США заявил, что надел медицинскую маску впервые с начала пандемии коронавируса. Это произошло в ходе визита на автомобильный завод Ford в штате Мичиган.

Трамп продемонстрировал журналистам тканевую маску, однако надевать ее не стал. «Я не хотел доставлять прессе такое удовольствие и показываться в ней», — сказал американский лидер, отметив, что маска «выглядит мило».

Еще в начале апреля Дональд Трамп заявил, что ношение маски — добровольное дело каждого гражданина США. При этом американские власти рекомендуют населению носить средства индивидуальной защиты, чтобы бороться с распространением коронавируса.

Трамп также охарактеризовал бывшего вице-президента Байдена как «лузера» и добавил, что экс-президент США Барак Обама «вытащил его из мусорной кучи».