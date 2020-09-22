Мир без кровопролития: Лавров призвал государства сотрудничать

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил с видеообращением на неделе высокого уровня сессии Генассамблеи ООН. Его речь предваряет выступление президента РФ Владимира Путина, которое ожидается 22 сентября после 18.00 (мск), передает РИА «Новости».

«Сегодня на международной арене усиливается необходимость в урегулировании вооруженных конфликтов исключительно мирными средствами», — заявил глава МИД.

По его словам, за последние годы государства мира стали все больше зависеть друг от друга — из-за появления новых глобальных проблем. Лавров также призвал соперничающие между собой страны начать сотрудничество, чтобы бороться с терроризмом, киберпреступностью и пандемией коронавируса COVID-19. Министр добавил, что глобальные проблемы возникают из-за разобщенности стран.

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Ранее президент России Владимир Путин записал видеовыступление для Генассамблеи ООН, сообщает «Россия 1». Путин выступил на фоне баннера «Общее будущее — общими силами».

Основное внимание в своем выступлении на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН президент России сосредоточит на вызове, брошенном миру коронавирусом COVID-19. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«О чем сейчас можно говорить, выступая перед ООН? <...> О тех многочисленных болячках человечества, которые эта пандемия обострила. Однозначно, об этом», — сообщил он.

По словам Пескова, Путин, как и многие другие лидеры, не полетит в Нью-Йорк на сессию Генассамблеи ООН, поскольку в Соединенных Штатах до сих пор не выровнялась эпидемиологическая ситуация. Это рискованно, добавил представитель Кремля, с точки зрения уровня обеспечения безопасности главы государства.

«Туда поездка сейчас нежелательна», — добавил он. Путин выступит на ГА ООН в формате видеообращения, предварительно его речь назначена на 22 сентября.

Неделя выступлений политиков «первого эшелона» проходит с 21 по 29 сентября. Согласно программе, Путин обратится с видеообращением 22 сентября седьмым по счету.

Перед ним свои речи произнесут президент Бразилии Жаир Болсонару, президент США Дональд Трамп, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, председатель КНР Си Цзиньпин, а также чилийский и кубинский лидеры — Себастьян Пиньера и Мигель Диас-Канель.

В ходе общих прений должны выступить 121 лидер государств, 54 главы правительства, 16 министров иностранных дел, один вице-премьер, двое временных поверенных и один вице-президент.

Обращения Владимира Путина к международному сообществу привлекают к себе большое внимание иностранной и российской прессы. В 2015 году влиятельная американская газета The New York Times

сравнивала выступления российского лидера и бывшего тогда президентом США Барака Обамы — речь Путина, по мнению журналистов, была более сильной.

Традиционно сессии Генассамблеи ООН проходят в Нью-Йорке с 1947 года. Недавно разразился скандал из-за того, что американские власти препятствовали въезду иностранных чиновников для участия в работе всемирной организации. В марте 2018 года российский постпред Василий Небензя обвинил США в злоупотреблении правами государства, где расположена штаб-квартира ООН.

Комплекс зданий штаб-квартиры ООН на Манхэттене представляет собой «международную зону, принадлежащую всем государствам-членам». При этом район Тертл-Бэй между 42-й и 48-й улицами остается в пределах судебной юрисдикции Соединенных Штатов.

В 2019 году въездные визы США не были выданы десяти сотрудникам российского МИДа. Глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров назвал ситуацию позором для США. Он также заявил, что отказ американцев выдать визы представляет собой не что иное, как «печальную демонстрацию «американской исключительности».