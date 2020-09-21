«Скорее всего, жалоба»: в ООН прервали речь представителя Крыма

Модератор Европейского регионального форума ООН, проходящего в Женеве, прервала речь сопредседателя Ассамблеи славянских народов Крымского региона Романа Чегринца после «фразы российский Крым».

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Общественник принимал участие в мероприятии, посвященном противодействию разжиганию вражды в социальных сетях, в формате видеоконференцсвязи, передает РИА «Новости».

«Модератор форума на словах «российский Крым» меня оборвала, не дав до конца озвучить свое выступление. Скорее всего, решение принято на основании жалобы от украинской стороны», — рассказал российский общественный деятель.

Рано или поздно мир признает законность вхождения Крыма в состав России, а сейчас Запад и Киев готовы идти на любые демарши ради того, чтобы выразить несогласие с этим, пояснил зампред комитета Госдумы по делам СНГ Казбек Тайсаев.

«На все это нужно реагировать, на мой взгляд, только одним: как можно больше денег вкладывать в Крым, делать из Крыма в хорошем понимании витрину, чтобы весь мир видел, что, вернувшись в родную гавань, Крым расцвел», — считает парламентарий.

В июне нынешнего года правительственная делегация Украины во главе с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой и руководителем Офиса президента Андреем Ермаком обсудила вопрос Крыма в Берлине с главой МИД Германии Хайко Маасом, внешнеполитическим советником канцлера ФРГ Яном Гекером и министром обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

По словам Кулебы, участники встречи подняли вопрос возвращения региона под контроль Киева. Украинская делегация поделилась с немецкими коллегами планами по «деоккупации» Крыма, который с 2014 года является российским регионом. Украинцы выразили намерение создать международную платформу для обсуждения этой темы.

«Речь идет о том, в каком формате мы будем обсуждать ситуацию в Крыму и его неизбежную деоккупацию с нашими международными партнерами», — сказал украинский дипломат.

При этом Киев блокирует подачу пресной воды в Крым. Заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам Наталья Поклонская в письме на имя Верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет призвала осудить «преступные действия украинских властей» и принять меры по возобновлению подачи воды из Днепра по Северо-Крымскому каналу. Таким способом на полуостров поступало до 85% пресной воды.

В итоге Тросселл заявила, что ответственность за обеспечение крымчан пресной водой лежит как на Украине, так и на России.

«Право на безопасную и чистую питьевую воду и санитарию признано Генеральной Ассамблеей ООН в качестве одного из прав человека, необходимых для полноценной жизни. Россия несет главную ответственность за обеспечение доступа к воде для защищенного населения Крыма», — говорится в ответе Тросселл.

Украина также несет ответственность — в соответствии с международным законодательством в области прав человека, Киев обязан обеспечивать соблюдение экономических, социальных и культурных прав крымчан.

«Украина <...> должна постоянно держать в поле зрения вопрос о том, может ли она принять меры для обеспечения достаточного уровня жизни для всех лиц, находящихся на ее территории», — отметила представитель комиссара.

При этом она напомнила, что ООН поддерживает «территориальную целостность Украины».

Вскоре стало известно о намерении украинской компании «Нафтогаз» возобновить добычу углеводородов на шельфе Черного моря после того, как шесть лет назад разработка месторождения вблизи полуострова была прекращена. Об этом сообщали украинские СМИ со ссылкой на главного исполнительного директора «Нафтогаза» Отто Ватерландера.

Месторождениями углеводородов на шельфе Черного и в акватории Азовского морей занимается компания «Черноморнефтегаз». Она также эксплуатирует сухопутную часть полуострова.

До середины марта 2014 года организация принадлежала «Нафтогазу», но после того, как в Крыму прошел референдум и полуостров стал российской частью, компанию национализировали.

Если Украина попытается добыть углеводороды на шельфе Черного моря у берегов Крыма, ее действия будут пресечены, предупредил депутат Государственной думы от крымского региона, член комитета по энергетике Михаил Шеремет.

«Для решения таких вопросов Украине нужно, прежде всего, осуществить демаркацию границ в Черноморском бассейне, согласовав их с Российской Федерацией. Любая попытка вмешательства будет рассматриваться нашей стороной как акт агрессии против России», — отметил парламентарий.

Он добавил, что вопросы, связанные с добычей газа на шельфе Черноморского бассейна, решаются на уровне министерств иностранных дел двух государств. При этом следует учитывать статус полуострова и изменившуюся фактическую морскую границу между Украиной и Россией, резюмировал член нижней палаты российского парламента.