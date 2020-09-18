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«Принятые меры эффективны»: Кремль ответил Кудрину

Песков назвал эффективными меры поддержки экономики во время эпидемии

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Принятые меры для поддержки граждан и бизнеса России в период пандемии и так были эффективны, заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков. Таким образом он ответил на заявление главы счетной палаты Алексея Кудрина, который заявил, что количество средств можно было бы увеличить, чтобы доля бедного населения страны не росла.

Меры, принятые Россией для смягчения экономических последствий пандемии коронавируса, были эффективны, убеждены в Кремле.

«В целом меры, принятые по борьбе с кризисными проявлениями во время пандемии, в Кремле считают эффективными,

своевременными, тщательно выверенными и обеспечившими минимизацию последствий всемирного кризиса в максимально возможном объеме», — сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Таким образом он прокомментировал недавние слова главы Счетной палаты Алексея Кудрина, который считает, что государство могло бы увеличить объем средств для поддержки граждан и бизнеса.

Песков обратил внимание, что «наглядно видны данные по сравнению показателей падения [экономики], роста безработицы <...>, если взять многие страны — европейские, Америку — и сравнить с Россией». Представитель Кремля отметил, что в данном случае видно, что меры, принятые властями России, «действительно сработали».

«Существует огромное количество стран, которые потратили — естественно, в пропорциях к объему экономики, населения и так далее, — большие деньги. Были страны, которые раздавали так называемые «вертолетные деньги», — констатировал Песков.

По его словам, это «не привело к лучшему положению бизнеса, не привело к предотвращению замедления развития экономики». «Поэтому, президент об этом говорил, меры эффективные, своевременные и хорошо продуманные», — напомнил пресс-секретарь Владимира Путина.

Ранее Кудрин заявил, что можно было бы увеличить объем средств, которые власти выделили для поддержки россиян во время кризиса из-за распространения коронавируса.

«Можно было бы больше потратить на поддержку граждан и бизнеса. Например, расширить программы поддержки бедного населения, чтобы у нас не росла его доля. При вложении нескольких сотен миллиардов [рублей], которые у нас есть, можно было бы многим помочь», — отметил он в своей статье «В чем особенность бюджетной политики 2021 года». Материал был опубликован в РБК.

Кроме того, он заявил, что правительство страны тратит средства ФНБ консервативно, в соответствии с бюджетным правилом.

«Например, в августе 2020 года из ФНБ на финансирование дефицита бюджета было направлено только 3,6 млрд рублей, а по итогам года, как я уже говорил, ожидается расходование примерно 350 млрд рублей из этого запаса. Как известно, в кризис 2008-2009 годов было потрачено более половины резервного фонда», — напомнил Кудрин.

Он также обратил внимание, что с учетом зачисления в ФНБ в начале 2020 года 3,3 трлн рублей объем резервов увеличился больше чем на 3 трлн рублей, даже с учетом расходов.

Накануне главный экономист Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Лоранс Бун заявила, что пандемия коронавируса обойдется мировой экономике в $7 трлн к концу 2021 года.

«Мировая экономика не собирается восстанавливаться быстро. С вирусом придется жить еще много месяцев. Это исключает возможность скорого возврата прежней экономической активности. Это серьезное потрясение», — сказала она в интервью газете Les Echos.

При этом прекращение бюджетной поддержки некоторыми странами может еще больше усугубить ситуацию, уверена она.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что правительства развитых стран вложили триллионы долларов в меры поддержки. По данным издания, это необходимо для возвращения экономики в нормальное состояние, насколько это возможно в условиях продолжения распространения вируса в странах мира. В то же время подчеркивалось, что многие опасения по поводу надвигающегося кризиса остаются актуальными.