«Принятые меры эффективны»: Кремль ответил Кудрину

Меры, принятые Россией для смягчения экономических последствий пандемии коронавируса, были эффективны, убеждены в Кремле.

«В целом меры, принятые по борьбе с кризисными проявлениями во время пандемии, в Кремле считают эффективными,

своевременными, тщательно выверенными и обеспечившими минимизацию последствий всемирного кризиса в максимально возможном объеме», — сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

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Таким образом он прокомментировал недавние слова главы Счетной палаты Алексея Кудрина, который считает, что государство могло бы увеличить объем средств для поддержки граждан и бизнеса.

Песков обратил внимание, что «наглядно видны данные по сравнению показателей падения [экономики], роста безработицы <...>, если взять многие страны — европейские, Америку — и сравнить с Россией». Представитель Кремля отметил, что в данном случае видно, что меры, принятые властями России, «действительно сработали».

«Существует огромное количество стран, которые потратили — естественно, в пропорциях к объему экономики, населения и так далее, — большие деньги. Были страны, которые раздавали так называемые «вертолетные деньги», — констатировал Песков.

По его словам, это «не привело к лучшему положению бизнеса, не привело к предотвращению замедления развития экономики». «Поэтому, президент об этом говорил, меры эффективные, своевременные и хорошо продуманные», — напомнил пресс-секретарь Владимира Путина.

Ранее Кудрин заявил, что можно было бы увеличить объем средств, которые власти выделили для поддержки россиян во время кризиса из-за распространения коронавируса.

«Можно было бы больше потратить на поддержку граждан и бизнеса. Например, расширить программы поддержки бедного населения, чтобы у нас не росла его доля. При вложении нескольких сотен миллиардов [рублей], которые у нас есть, можно было бы многим помочь», — отметил он в своей статье «В чем особенность бюджетной политики 2021 года». Материал был опубликован в РБК.

Кроме того, он заявил, что правительство страны тратит средства ФНБ консервативно, в соответствии с бюджетным правилом.

«Например, в августе 2020 года из ФНБ на финансирование дефицита бюджета было направлено только 3,6 млрд рублей, а по итогам года, как я уже говорил, ожидается расходование примерно 350 млрд рублей из этого запаса. Как известно, в кризис 2008-2009 годов было потрачено более половины резервного фонда», — напомнил Кудрин.

Он также обратил внимание, что с учетом зачисления в ФНБ в начале 2020 года 3,3 трлн рублей объем резервов увеличился больше чем на 3 трлн рублей, даже с учетом расходов.

Накануне главный экономист Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Лоранс Бун заявила, что пандемия коронавируса обойдется мировой экономике в $7 трлн к концу 2021 года.

«Мировая экономика не собирается восстанавливаться быстро. С вирусом придется жить еще много месяцев. Это исключает возможность скорого возврата прежней экономической активности. Это серьезное потрясение», — сказала она в интервью газете Les Echos.

При этом прекращение бюджетной поддержки некоторыми странами может еще больше усугубить ситуацию, уверена она.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что правительства развитых стран вложили триллионы долларов в меры поддержки. По данным издания, это необходимо для возвращения экономики в нормальное состояние, насколько это возможно в условиях продолжения распространения вируса в странах мира. В то же время подчеркивалось, что многие опасения по поводу надвигающегося кризиса остаются актуальными.