Очернить Байдена: в чем ФБР обвинило Россию

Директор ФБР Кристофе Рэй, выступая перед комитетом палаты представителей 17 сентября, заявил, что Россия проводит кампанию по дезинформации против кандидата в президенты от Демократической партии Джо Байдена.

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«Мы, безусловно, видели очень активные — очень активные — попытки русских повлиять на наши выборы в 2020 году, — сказал Рэй, — В частности, посеяв раздор и разногласия. И я думаю, что это делается, прежде всего, чтобы очернить бывшего вице-президента Байдена и всех, кого русские считают своего рода антироссийским истеблишментом».

Заявления Рэя стали еще одним случаем обвинений в адрес президента США в том, что он недооценивает значение вмешательства России в выборы. По мнению политических оппонентов Дональда Трампа,

Белый дом намеренно закрывает глаза на исходящие от России угрозы.

«Я думаю, что разведсообщество сходится в том, что Россия продолжает пытаться повлиять на наши выборы, прежде всего, через то, что мы назвали бы «злонамеренное иностранное влияние» в противовес тому, что мы наблюдали в 2016 году, когда были попытки добраться до инфраструктуры выборов в киберпространстве. Мы не видим этой второй части пока в этом году или в этом цикле. Но мы точно видим активные усилия русских, направленные на то, чтобы повлиять на наши выборы», — уточнил Рэй в ходе слушаний в конгрессе.

Как отмечает The New York Times, слова директора ФБР соответствуют черновому варианту оценки угрозы внутренней безопасности, который был заблокирован руководителями силовых ведомств. Бывший глава разведывательного управления министерства внутренней безопасности Брайан Мерфи ранее подал жалобу в комитет по разведке палаты представителей, утверждая, что публикация ежегодной оценки была запрещена в связи с тем, что в документе сообщалось о вмешательстве России в президентские выборы, что несет угрозу репутации Дональда Трампа.

По информации издания, в оценке действительно заявляется, что Москва будет «основным тайным фактором иностранного влияния и поставщиком дезинформации».

В своей жалобе Брайан Мерфи также обвинил руководителей министерства внутренней безопасности в том, что они пытались сместить акцент в отчетах с угрозы, исходящей от России, на вмешательства в выборы со стороны Китая и Ирана.

Министерство внутренней безопасности также стало объектом пристального внимания и критики в августе после того, как американские СМИ сообщили, что ведомство не стало публиковать разведывательный документ от 9 июля, в котором содержится предупреждение о попытках России распространить дезинформацию о психическом здоровье Байдена. В руководстве же заявляли, что сомневаются в качестве проделанной работы и отправили отчет на доработку.

Обновленная версия документа от 4 сентября, полученная The New York Times, по-прежнему содержит предупреждения о попытках России очернить Джо Байдена. Стратегия Москвы при этом также подробно сравнивается с тактикой Пекина и Тегерана.

«Эти усилия, вероятно, не соответствуют более устойчивым, скоординированным операциям по злонамеренному влиянию России на множестве открытых и тайных платформах, направленных на подрыв деятельности других политиков США», — говорится в сообщении.

При этом директор ФБР в своих заявлениях не приводит никаких доказательств попыток влияния на американские выборы. Есть ли доказательства в докладе министерства внутренней безопасности, также неизвестно.

Упоминание Китая и Ирана в теме «российского вмешательства» неслучайно. Дело в том, что на этот раз команда Трампа решила, что тоже может воспользоваться этим оружием вместо подготовки стратегии защиты от новой волны обвинений в работе с Россией. В качестве врага, вмешавшегося в священный избирательный процесс при молчаливом согласии демократов, если не их участии, был выбран Китай.

В начале августа директор Национального центра контрразведки и безопасности США Уильям Эванина заявил, что Россия и Китай поддерживают разные стороны на выборах.

«Россия использует ряд мер, чтобы, в первую очередь, очернить бывшего вице-президента Байдена, — сказал Эванина. — По нашим оценкам, Китай предпочитает, чтобы президент Трамп, которого Пекин считает непредсказуемым, не выигрывал [выборы-2020]».

Он также уточнил, что Пекин «расширяет свое влияние в преддверии ноября 2020 года, чтобы сформировать нужную политическую среду» в США и ослабить критику в адрес Китая.