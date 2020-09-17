«Закрыть границу»: Лукашенко опасается «безумных политиков» из соседних стран

Белоруссия закрывает границы с Литвой и Польшей, а также усиливает границу с Украиной. Об этом рассказал президент Белоруссии Александр Лукашенко во время выступления на женском форуме «За Беларусь», который прошел в Минске.

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«Мы вынуждены отвести войска с улиц, как я уже говорил, пол-армии поставить под ружье и закрыть госграницу с Запада, прежде всего с Литвой и Польшей. Мы вынуждены усилить государственную границу, к величайшему нашему сожалению, с нашей братской Украиной», — сказал он.

К такому решению власти страны пришли из-за того, что «не знают, что они выбросят дальше». «Мы понимаем, что в их арсенале осталось совсем немного приемов, прежде чем развязать горячую войну», — отметил Лукашенко.

Белорусский президент добавил, что «вынужден в последние дни вместе с президентом России и министром обороны отстроить общую защиту Союзного государства».

Он рассказал, что страны активизировали учения «Славянское братство — 2020», которые были давно запланированы. «Также нами принято решение, чтобы провести эти учения в связи с острой ситуацией в два этапа», — отметил глава республики. Заверив присутствующих, что второй этап, «будет посвящен женщинам».

«Я не хочу, чтобы Беларусь и та же Польша, Литва превратились в театр военных действий, где будут решаться не наши вопросы. Поэтому я сегодня перед этим залом самых красивых продвинутых патриотичных людей хочу обратиться к народам Литвы, Польши и Украины — остановите своих безумных политиков, не дайте развязаться войне», — призвал он.

Он также обратился к собравшимся женщинам и призвал их сказать своим знакомым, местным жителям «о том, что происходит на самом деле». «Сегодня вопрос Беларуси, России и, может быть, всей Европы, не только Восточной [Европы], решается здесь. Нельзя довести до горячей войны», — считает Лукашенко.

Несмотря на заявление главы Белоруссии, движение через литовскую границу проходит в обычном режиме. Об этом сообщила министр внутренних дел Литвы Рита Тамашюнене.

«Транспорт через границу следует без каких-либо задержек в обычном порядке», — приводит ТАСС ее слова.

По ее данным, литовские инстанции не получали от белорусских властей каких-либо уведомлений об изменении пограничного режима. «Ни начальники пограничных пунктов, ни руководитель пограничной службы Литвы не получали информации о каких-то изменениях на литовско-белорусской границе», — заверила глава ведомства.

Женский форум прошел в Минске на фоне акций протеста сторонников оппозиции. С начала августа они не прекращают требовать проведения новых выборов. Демонстранты уверены, что итоги выборов президента, которые прошли 9 августа, были подтасованы в пользу Лукашенко, который побеждает уже в шестой раз.

Но президент Белоруссии заверил всех, что выборы абсолютно легитимны. «Я вам клянусь — никакого вранья на выборах не было, нельзя фальсифицировать выборы в 80%», — отметил он во время выступления на женском форуме.

В очередной раз Лукашенко заявил, что «выборы состоялись и они законные».

По его мнению, оппозиции были «не нужны итоги выборов, ибо до закрытия избирательных участков они не стали бы атаковать мирную столицу».

«За два с половиной часа они начали эту атаку, собравшись в обеденное время, когда люди шли на выборы, весь этот день был соткан из провокаций», — подчеркнул он, добавив, что сторонники оппозиции заблокировали «на 69 участках» «ни в чем неповинных людей — членов избирательных участковых комиссий».

«Мне пришлось приказать армии, чтобы их на бронемашинах эвакуировали, — поделился Лукашенко. — Это неприемлемо, и с этого все началось, я не мог этого терпеть».

Но законность выборов не признают на международной уровне. В частности, итоги голосования считают нелегитимными в ЕС, США, Европарламенте.