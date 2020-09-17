Эхо крушения под Смоленском: Польша требует ареста диспетчеров

Следственная группа национальной прокуратуры Польши подала в окружной суд Варшавы ходатайство о временном аресте авиадиспетчеров, работавших на аэродроме Смоленск-Северный 10 апреля 2010 года. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Обвинения, которые были предъявлены диспетчерам, касаются умышленного провоцирования авиакатастрофы, повлекшей гибель многих людей», — заявила пресс-секретарь польской прокуратуры Эва Бялик.

Ходатайство — первый шаг к выдаче международного ордера на арест, если суд выпустит соответствующее постановление, то правоохранительные органы могут задержать диспетчеров.

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В июле польская комиссия по повторному расследованию катастрофы самолета Ту-154 президента Польши Леха Качиньского заявила, что тротил, из-за которого якобы произошло крушение, в воздушное судно попал во время ремонта в России. Комиссия под руководством экс-министра обороны Польши Антония Мацеревича обнародовала промежуточный отчет о проделанной за несколько лет работе.

Там приводится уже известная версия о том, что причиной крушения лайнера стал взрыв, поскольку в результате столкновения с землей якобы «до таких повреждений не могло дойти». Отмечается также, что изначальной версии противоречат обширные доказательства и результаты огромного количества экспериментов и анализов.

В документе говорится, что наличие следов тротила, пентрита и RDX (гексогена) на борту подтвердили также польская и британская лаборатории. Следы взрывчатки якобы нашли в пробах, взятых «с частей самолета, которые российские техники меняли во время ремонта самолетов Ту-154 №101 (самолет Качиньского) и Ту-154 №102 (еще один принадлежащий Польше самолет) в 2009 году».

Следственный комитет РФ заявлял в ответ на слова Мацеревича о взрыве, что польские власти «неуклюже пытаются подвергнуть сомнению очевидное».

«Доводы британских экспертов полностью опровергаются выводами экспертов, проводивших многочисленные судебные экспертизы как на территории Российской Федерации, так и на территории Республики Польша», — заявила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

МИД РФ подчеркнул, что выводы польской комиссии переплелись с вымыслом и превратились в «бесконечный фантазийный процесс, стали Йокнапатофой современной Польши». С таким заявлением выступила представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова. Йокнапатофа — вымышленное графство в США из романов нобелевского лауреата Уильяма Фолкнера.

Захарова также рекомендовала польской комиссии снова прочитать или прослушать расшифровку переговоров пилотов польского президентского самолета.

Напомним, авиакатастрофа Ту-154 с президентом Польши Лехом Качиньским на борту произошла 10 апреля 2010 года. «Борт №1» разбился, заходя на посадку на аэродром Смоленск-Северный.

По версии СКР, трагедия произошла из-за совокупности факторов, в числе которых — ошибка экипажа и трудные метеоусловия. На высоте 11 метров самолет столкнулся с деревом, у него оторвалась часть крыла и самолет закружился, упав на землю и перевернувшись.

Изначально польская комиссия по расследованию авиакатастроф признала, что экипаж допустил ошибку, однако при этом указала на недостаточное аэронавигационное обеспечение полета со стороны диспетчеров и низкую техническую обеспеченность российского аэропорта. В 2018 году первоначальное решение польской комиссии было аннулировано.

В июне 2019 года к 10 месяцам лишения свободы был приговорен экс-руководитель канцелярии польского премьер-министра Томаш Арабский. Именно он был организатором трагического полета — Качиньский летел в Россию, чтобы принять участие в памятных мероприятиях, посвященных 70-летию расстрела сотрудниками НКВД СССР пленных польских офицеров в Катыни. На борту находились 96 человек: 88 пассажиров и восемь членов экипажа. Все они погибли.

Суд в Польше признал Томаша Арабского виновным в том, что он, несмотря на свои обязанности, не принял мер для обеспечения безопасности визита президента Польши в Россию.

«Он разрешил пользоваться специальным воздушным транспортом, зная, что в Смоленске нет аэропорта, где может быть совершена посадка, что вызвало реальную опасность», — заявили в суде.

Другого секретаря канцелярии премьер-министра, Монику Б., в свою очередь, приговорили к 6 месяцам лишения свободы с отсрочкой на 1 год. Остальных обвиняемых суд оправдал.