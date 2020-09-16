Русофобии бой: посольство РФ призвало США не раздувать истерию

Российское посольство в Вашингтоне призвало американских коллег «не раздувать в обществе» антироссийские настроения. Комментарий дипмиссии был опубликован в Facebook в ответ на слова главы Командования глобального удара ВВС США генерала Тимоти Рэя.

Военный рассказал в интервью Air Force Times, что от России и Китая исходит схожая с терроризмом угроза — на фоне ведущейся этими державами модернизации ядерных арсеналов.

В посольстве РФ отметили, что такие заявления звучат от американских военных на фоне продолжительных и трудозатратных усилий Штатов по совершенствованию собственных ядерных вооружений. При этом Соединенные Штаты занижают порог применения ядерной бомбы, обращают внимание российские дипломаты.

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«Предлагаем американским партнерам не «раздувать» антироссийские настроения в обществе. Вместо этого — сосредоточиться на продуктивном взаимодействии в интересах укрепления глобальной стабильности и безопасности», — говорится в сообщении.

12 сентября посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что каких-то прорывов в отношениях Москвы и Вашингтона ждать в ближайшее время не стоит.

«На нынешнем этапе российско-американские отношения находятся в глубоком кризисе. Вряд ли стоит ожидать в ближайшее время каких-либо прорывов, тем более с учетом предстоящих президентских выборов в США», — подчеркнул дипломат.

Он отметил, что сейчас самые важные контакты между двумя державами — в гуманитарной, культурной и спортивной сферах. Россия, по словам Антонова, готова развивать отношения с Америкой в той же мере, в какой это готовы делать Штаты.

Сотрудничество с Россией по антитеррору Вашингтон приостановил, причем «под надуманным предлогом», заявил замминистра иностранных дел РФ Олег Сыромолотов. Чиновник подчеркнул, что Вашингтон не только не хочет восстановить отношения с Москвой, но и препятствует сохранению контактов по взаимовыгодным вопросам. По его словам, «в американском истеблишменте сейчас преобладает мнение, что чем хуже отношения с Россией, тем лучше».

В то же время госсекретарь США Майк Помпео призвал НАТО учитывать угрозы, которые исходят от Москвы и Пекина. «Предпринимаются усилия, направленные на то, чтобы учитывать угрозы, исходящие не только со стороны Коммунистической партии Китая, но и исторически конфронтационные отношения НАТО с Россией», — сказал глава Госдепа.

По его словам, Вашингтон просил все страны блока пересмотреть свои стратегии и учесть «российскую и китайскую угрозы».

В начале октября прошлого года президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон планирует вести с Москвой конструктивный диалог. «Было бы отлично поладить с Россией, и мы поладим с Россией, поскольку это разумно», — подчеркнул он. При этом он добавил, что «никто не действует по России жестче, чем Дональд Трамп». Американский лидер заявил, что это может подтвердить президент РФ Владимир Путин.

Тем не менее развитие отношений России и США зависит в первую очередь от Вашингтона, пояснял еще в конце прошлого июня Путин. По словам президента РФ, Москва готова ждать.

«Это пускай они сами там решают — нужно им развивать отношения с Россией или нет. Поэтому нужен им диалог, пожалуйста, мы готовы. Не нужен — мы подождем, пока они созреют», — подчеркнул российский глава.

По мнению Путина, его американский коллега Дональд Трамп скован в свободе действий политической системой США. Тем не менее он способен и к самостоятельным решениям. Незадолго до этого Путин заявил, что российско-американские отношения деградировали. «Они [отношения] деградируют, становятся все хуже и хуже. За последние годы в отношении России действующая администрация приняла уже, по-моему, несколько десятков решений, связанных с санкциями», — отметил он. Штаты, напомним, наложили первые санкции на РФ после 2014 года и впоследствии несколько раз расширяли их.