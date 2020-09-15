Против общего врага: арабы и евреи пошли на мировую

Бахрейн и Объединенные Арабские Эмираты подписали с Израилем соглашение о нормализации отношений и установлении дипломатических связей. Церемония подписания проходила в Белом доме.

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Свои подписи под соответствующим документом поставили в присутствии президента США Дональда Трампа и нескольких десятков приглашенных гостей: премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, министр иностранных дел ОАЭ Абдалла бен Зейд аль-Нахайян и глава МИД Бахрейна Абдель Латыф аз-Зайяни.

Соглашения были подписаны в рамках ранее заключенного «Авраамского договора» при посредничестве США. Название этого документа отсылает к общему прошлому ислама, христианства и иудаизма, берущих свои корни от первого из трех еврейских патриархов.

В совместном заявлении лидеров трех стран говорится, что подписание этих соглашений позволит продолжить движение к миру всем странам Ближнего Востока.

Пафос этих слов вряд ли излишен — соглашения действительно имеют прорывной характер. До сегодняшнего дня у Израиля официальные дипломатические отношения были установлены лишь с двумя арабскими странами — Египтом (с 1979 года) и с Иорданией (с 1994 года).

Построению арабско-еврейского диалога вот уже семь десятилетий мешает палестинский вопрос. До сих пор страны Ближнего Востока проявляли солидарность с палестинским государством в его борьбе с израильской оккупацией.

Красной линией в вопросе урегулирования для Палестины считаются условия Арабской мирной инициативы 2002 года, предполагающей достижение мира с Израилем и окончание арабо-израильского конфликта только при условии отступления Израиля с аннексированных им в 1967 году территорий (включая Голанские высоты и фермы Шебаа) и признания им государства Палестина на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа со столицей в Восточном Иерусалиме.

Израиль не только отказывался идти на подобные шаги, но даже планировал расширить свой суверенитет на территории западного берега Иордана.

Такой шаг планировался в рамках подготовленной администрацией Дональда Трампа «сделки века».

Однако после международного осуждения планов новой аннексии Вашингтон и Тель-Авив избрали новую стратегию. Результатом дипломатических усилий администрации Трампа и стала нормализация отношений Израиля сразу с двумя арабскими государствами.

Впрочем, как отмечает в разговоре с «Газетой.Ru» старший преподаватель Школы Востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Чупрыгин, нормализация отношений Израиля со странами Персидского залива, в том числе с Бахрейном и ОАЭ, начались задолго до последних событий.

Неофициальное сотрудничество Тель-Авива и этих государств развивалось в экономической и стратегической плоскостях, по линии спецслужб и даже по политической линии.

По словам специалиста, как такового арабско-израильский конфликта давно нет, а проблема Палестинской автономии носит исключительно территориальный характер, нежели какой-то другой.

«Дело в том, что чем дальше от Сектора Газа и от Рамаллы в сторону Персидского залива, тем все более туманно выглядят вот эти проблемы для сегодняшней арабской элиты, особенно для крупных нефтедобывающих персидских монархий, у которых есть свои задачи.

И эти задачи не простираются так далеко, как решение палестинской проблемы. По большому счету, палестинская проблема их мало волнует», — говорит арабист.

По мнению Андрея Чупрыгина, в арабском мире наблюдается усталость от палестинской проблемы. Особенно сильно этому способствовала ситуация в последние годы, когда диалог Палестины и Израиля перестал даже выглядеть как попытка поиска компромисса, превратившись в обмен взаимными обвинениями.

Другой важный фактор в нормализации отношений стран Персидского залива и Израиля, на который указывают эксперты, это угроза со стороны Тегерана.

«Так случилось, что у них с Израилем оказался общий враг — это Иран. И в этих условиях палестинская проблема, она, конечно, для них отодвигается на второй план. Решение о нормализации гораздо больше связано с проблемами безопасности, которые их заботят. И они надеются, что это даст им еще больше возможностей укрепить свою безопасность за счет США», — отмечает в разговоре с «Газетой.Ru» заведующая сектором международных вопросов Центра арабских исследований Института востоковедения РАН Ирина Звягельская.

При этом, по словам специалиста, нормализация отношений арабских государств с Израилем не говорит об окончательном закрытии глаз на палестинскую проблему с их стороны.

Такого развития событий серьезно опасается Палестина, которая достаточно остро реагирует на складывающуюся в регионе ситуацию.

«Нормализация отношений некоторых арабских стран с Израилем является истинным отражением слабости и краха, с которыми сталкиваются некоторые арабские правительства. Слова о том, что нормализация отвечает интересам палестинского дела, — пустые, дешевые и бессмысленные разговоры», — говорил специальный представитель президента Палестины Набиль Шаат.

Чтобы продемонстрировать свое неприятие действий стран залива, палестинское государство отозвало послов из Бахрейна и ОАЭ.

Тем не менее, добиться безоговорочной поддержки своей линии Палестине не удается. 9 сентября Лига арабских государств отказалась принять резолюцию с осуждением ОАЭ за нормализацию отношений с Израилем. Выдвинутый Палестиной проект не получил одобрения большинства членов ЛАГ.

Несмотря на резкий тон со стороны Восточного Иерусалима, Абу-Даби продолжает говорить о поддержке Палестины. «Мирный договор ОАЭ с Израилем не будет осуществляться за счет палестинского дела и неотъемлемых прав палестинского народа, — подчеркнул госминистр иностранных дел ОАЭ Анвар Мухаммед Гаргаш после заседания ЛАГ. — Договоренности с Израилем включают в себя прекращение аннексии палестинских земель еврейским государством, что является важным шагом к миру».

«Это не прекращение борьбы за дело Палестины. Речь идет об укреплении безопасности и экономической стабильности Бахрейна», — отмечали в другой арабской стране.

«Сказать, что, нормализуя отношения с Израилем, они полностью закрывают двери для решения палестинской проблемы, неверно»,

— соглашается с позицией арабских государств Ирина Звягельская. По словам эксперта, установление дипломатических контактов с Израилем даст арабским государствам больше возможностей для диалога, в том числе и по палестинскому вопросу.

В какой-то степени нормализацию отношений можно считать даже сдерживающим фактором: чтобы не обнулить дипломатическое достижение, Израиль, вероятно, будет воздерживаться от вызывающих односторонних шагов на палестинском направлении. Так, официальный отказ Израиля от оккупации западного берега Иордана был зафиксирован в подписанном «Авраамском договоре».

Несмотря на опасения со стороны Палестины, новый тренд на нормализацию отношений арабских государств с Израилем, по мнению экспертов, будет только укрепляться.

«Честно говоря, такое ощущение, что потихонечку к этому процессу будут присоединяться и другие арабские страны. Каждая в свое время. Очевидно, выставляя при этом определенные условия», — резюмирует Андрей Чупрыгин.

Судя по всему, эти события не заставят себя ждать. В ходе церемонии подписания Дональд Трамп заявил, что примеру ОАЭ и Бахрейна «готовы последовать многие». «Мы значительно продвинулись вперед еще с пятью странами», — сказал он.