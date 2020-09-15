Готовы к диалогу с ЕС: в Минске отреагировали на заявление Борреля

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей признал, что президентские выборы в республике прошли не идеально по некоторым канонам.

Реклама

Но, он подчеркнул, большинство белорусов определили победителя голосования. По мнению Макея, это сложно ставить под сомнение. Таким образом он прокомментировал в разговоре с РИА «Новости» слова верховного представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля о том, что Евросоюз не считает Александра Лукашенко легитимным белорусским главой.

«Хотелось бы понять, на каком основании представители ЕС ставят себя вровень с белорусским народом и считают себя вправе единолично выносить вердикты о приемлемости для белорусов результатов выборов. Для меня эти величины точно не равнозначны», — сказал министр Белоруссии.

Он также задался вопросом, «к чему придет мир, если каждый внешний игрок начнет прямо оспаривать результаты выборного процесса в других странах».

Глава МИД Белоруссии считает, что в Минске демократию понимают как принятие мнения большинства, а не использование всех средств для того, чтобы «переделать их под себя».

Дипломат напомнил и про оговорку Борреля, когда он перепутал Белоруссию и Украину. Макей полагает, что это указывает на то, насколько глубоко европейский представитель владеет «белорусским досье». Это показывает, что в ЕС не хотят объективно разобраться в процессах, которые происходят в стране.

В связи с этим глава внешнеполитического ведомства Белоруссии сделал вывод, что оценки Борреля «категоричны и тенденциозны».

«О чем он говорит. О том, что обязательно до предстоящего заседания Совета ЕС должны быть приняты санкции и это, по его словам, должно подтвердить авторитет ЕС. Не верится, но это почти цитата. А мы были уверены, что авторитет ЕС все же держится не на санкциях», — подметил Макей.

В то же время он добавил, что белорусские власти готовы к открытому и уважительному диалогу с Евросоюзом и международными партнерами.

В Белоруссии с вечера 9 августа проходят акции протеста различного масштаба. Недовольные граждане страны выходят на улицы своих городов, чтобы выразить свое мнение относительно прошедших в стране выборов президента. Они считают, что итоги голосования были подтасованы. Таким образом, сторонники оппозиции требуют проведения перевыборов.

Первые манифестации подавлялись правоохранителям. Между протестующими и силовиками были регулярные стычки, а за первые четыре дня были задержаны около 7 тыс. человек. Были также пострадавшие, часть задержанных утверждала, что к ним применяли насилие и заставляли подписывать обвинительные протоколы.

На ситуацию обратили внимание в мире, в том числе Европа решила отреагировать и выразить свое недовольство происходящим в Белоруссии.

Политики заявили, что намерены ввести санкции против определенных лиц, которые, как они считают, причастны к подавлению протестов и насилию над манифестантами.

Кроме того, европейские чиновники неоднократно заявляли, что не признают легитимность выборов. В частности, ранее Боррель заявил, что для выхода из сложившейся ситуации властям Белоруссии стоит провести новые выборы под эгидой ОБСЕ.

В ответ на это министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей напомнил, что организация не отправляла своих наблюдателей на голосование, которое прошло 9 августа.

«Удивляет, что представители ОБСЕ так рвутся приехать в Белоруссию чуть ли не на следующий день, однако при этом, когда было действительно нужно, не успели за три недели направить миссию БДИПЧ по наблюдению за выборами. То есть сейчас отсутствие приглашения уже не беспокоит?» — задался вопросом глава ведомства.

Так или иначе в Еросоюзе по-прежнему считают прошедшие выборы сфальсифицированными.