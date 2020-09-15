Война и протесты: ливийский премьер готовится к отставке

Глава правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаиз Саррадж намерен уйти в отставку, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на четырех близких к премьеру чиновников. Как утверждают в агентстве, Саррадж может официально объявить об этом к концу недели.

Предполагается, что он продолжит исполнять обязанности главы ПНС на время переговоров в Женеве, запланированных на следующий месяц.

По информации журналистов, Саррадж уже обсудил такие планы с ливийскими и международными партнерами. Переговоры проходили на фоне массовых протестов в Триполи, участники которых выражают недовольство экономической обстановкой и коррупцией в стране, ухудшением уровня жизни, в частности высокими ценами на топливо, товары первой необходимости и продукты. Кроме того, они выступают против частых отключений электричества и воды. Одно из выдвигаемых ими требований — отставка Сарраджа.

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Как отметили собеседники Bloomberg, объявив о своей отставке, глава ПНС частично ослабит давление на себя и подготовит почву для ухода после женевских переговоров. Источники сообщили, что противоборствующим сторонам в Ливии предложат согласовать новую структуру президентского совета, который объединит две борющиеся между собой администрации страны и назначит выборы.

Представитель главы ПНС отказался давать комментарий агентству.

Саррадж занимает свой нынешний пост с 2016 года. Его основная задача на этой должности — объединение конфликтующих политических сил в Ливии. Но всеобщий национальный конгресс и палата представителей отказались признать ПНС, и это привело к дальнейшему внутриливийскому противоборству.

В Ливии с 2011 года — с момента убийства главы государства Муаммара Каддафи — параллельно существуют два органа исполнительной власти: Запад страны находится под контролем ПНС Фаиза Сарраджа, а на Востоке заседают временный кабинет и парламент, которые пользуются поддержкой Ливийской национальной армии фельдмаршала Халифы Хафтара. Власти восточной части Ливии действуют независимо от Триполи.

Более года назад противоборствующие лагеря начали вести бои за столицу страны, после того как Хафтар 4 апреля 2019 года начал наступление на этот город, чтобы, как он заявлял, освободить его от террористов.

Сегодня в неопределенном положении находится не только Запад Ливии, но и Восток.

13 сентября временное правительство подало в палату представителей прошение об отставке, сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на заявление парламента. Решение об отставке приняли в ходе экстренного заседания, которое провел глава парламента Агила Салех.

По мнению эксперта центра Карнеги в Москве Алексея Малашенко, отставка временного правительства и аналогичное намерение Сарраджа могут быть связаны.

«Это некое открытие пути для диалога. Очень осторожного. Потому что те люди, которые ранее были в Бенгази и в Ливии, не были к этому диалогу готовы и особенно его не желали. Но я считаю, что это не последняя новость, которую мы услышим», — сказал он «Газете.Ru».

Эксперт назвал происходящее интересной игрой. По его словам, если от власти отказываются и на Востоке, и на Западе, то между сторонами существует некое взаимопонимание.

Сообщения об отставках появляются на фоне непрекращающихся в стране протестов.

Похожие акции недовольных уже проходили в Ливии в конце августа. Тогда Reuters со ссылкой на очевидца сообщало, что вооруженные люди стреляли в воздух, чтобы разогнать участников протестной демонстрации в Триполи. Видео опубликовали в соцсетях.

Телеканал Al-Arabiya передавал со ссылкой на очевидцев, что стрельбу открыли «наемники, поддерживаемые Турцией». В свою очередь, канал Sky News Arabia отмечал, что это были бойцы ополчения.

Тогда протестующие также выражали недовольство коррупцией в стране, ухудшающейся экономической обстановкой и частыми отключениями электричества и воды.

Демонстранты скандировали антиправительственные лозунги и требовали отставки Фаиза Сарраджа.

Сначала они прошли к резиденции ПНС, а затем — к центральной площади Мучеников, где вооруженные люди и открыли огонь, писало Reuters.

Протесты проходили не только в Триполи, но и в других ливийских городах, в том числе в городе Аль-Асаба.

Ливийское МВД обвинило «лазутчиков» в применении насилия в отношении мирных протестующих и пообещало расследовать инцидент.

Ливийская национальная комиссия по правам человека, в свою очередь, призвала ПНС прекратить применение силы против протестующих и назвала стрельбу по участникам протеста преступлением.

Исходя из сложившейся сегодня в Ливии ситуации, по мнению Алексея Малашенко, говорить об объединении государства не имеет смысла.

Более того, он не исключил даже раскола страны.

«Мы видели Судан, Эфиопию, видим Ирак, поэтому все разговоры о том, что будет и насколько заинтересованы в единстве правители в Киренаики и Триполитании, я бы вести не стал. Очень много самых разных факторов. Нужно немного подождать: для начала несколько дней, а потом еще немножко. Но Ливии как государства на сегодняшний день нет», — заключил эксперт.