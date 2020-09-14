«Конечно, будем участвовать в выборах в Госдуму»

Согласно данным Центризбиркома, в Рязанской области «Новые люди» набрали 5,7% голосов избирателей, в Новосибирской области – 7,0%, в Костромской области – 7,5%, в Калужской области 8,0%.

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«Мощный старт»

Кроме «Новых людей» на эти выборы впервые выставились еще три новых партии. Это «За правду» Захара Прилепина, «Зеленая альтернатива» и Партия прямой демократии, которая получила в народе название «танчики».

«Нужно отметить недавно созданные партии, которые вот так с места в карьер очень такой мощный старт взяли, - заявила на заседании, посвященном предварительным итогам выборов, председатель Центризбиркома России Элла Памфилова. - Они впервые участвуют в выборах — и сразу довольно результативно. Три из четырех новых партий преодолели пятипроцентный барьер. Это «Новые люди», «За правду» и «Зеленая альтернатива». Таким образом, мы уже сейчас можем сказать, какие политические партии смогут иметь преференции на предстоящих выборах в Госдуму восьмого созыва.

Предстоящие через год выборы в Госдуму – теперь главная интрига политической площадки.

Алексей Нечаев, лидер партии «Новые люди», выступая на пресс-конференции однозначно сообщил, что будет бороться за депутатские мандаты на Охотном ряду.

«Нужно менять политическую систему»

«В выборах в Госдуму, конечно, будем участвовать, - сказал Алексей Нечаев. - Задача у партии - поменять жизнь в стране. Мы видим, что многое, что мы пытались сделать как лидеры- общественники, в области образования, экономики - все упирается в то, что политическая система не дает развиваться. Поэтому нужно менять политическую систему – она ключик ко всему».

Как отмечали эксперты, в стране давно назрел запрос на обновление и появление партии с четкой платформой, которая бы объединила тех, кто не хочет голосовать за «Единую Россию» и тех, кто не поддерживает Навального, было дело времени.

Это временно вакантное место, судя по результатам ЕДГ, как раз и застолбили «Новые люди».

«На участки пришли люди, которые раньше никогда не ходили голосовать, обеспечив «Новым людям» невероятный успех на выборах», - отметил Нечаев на пресс-конференции в понедельник.

Опережая парламентские партии

Сенсационным стали показатели выборов в городскую думу Томска, там партия получила свыше 15% голосов, опередив две из четырех парламентских партий.

«Мы потеснили ЛДПР и «Справедливую Россию», - сообщил Алексей Нечаев, - по всей социологии мы видим, что пришли на выборы те люди, которые в прежних выборах не участвовали, которым раньше не было смысла голосовать. Сейчас есть партия, за которую им хотелось голосовать, и они пришли.

Кроме того, на пресс-конференцию приехал Александр Цин-Дэ-Шань, кандидат от партии по одномандатному округу.

«Мы работали в Томске фактически круглосуточно и доказали, что можем добиваться результата. За очень короткий срок новая партия вошла в тройку лидеров, потеснив «непотесняемых старичков». Будем работать еще больше в интересах всех томичей», - рассказал Александр Цин-Дэ-Шань.

«Нужно зарубаться с самым сильным»

Как констатировала Элла Памфилова, теперь число партий, которые уже имели право участвовать в парламентских выборах без сбора подписей, вырастет с 13 до 16. По ее словам, появление новых партий - это очень существенное изменение, которое повышает уровень конкуренции и обновляет систему.

Алексей Нечаев, напомнив, что он бизнесмен, отметил, что конкуренция полезна, особенно, если ты конкурируешь с сильными.

«Я считаю, что и в политике что зарубаться надо не с самыми слабым, а с самым сильным, - отметил Алексей Нечаев. – Уверен, что участие «Новых людей» в следующих выборах — это шанс для страны увидеть Государственную думу будущего».