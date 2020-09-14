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«Не признаем»: ЕС отказался считать выборы в Крыму законными

Евросоюз отказался признать результаты выборов в Крыму

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ЕС отказывается считать выборы губернатора Севастополя законными, вновь заявляя об «аннексии» Крыма Российской Федерацией. Внешнеполитическая служба Евросоюза подчеркнула, что не признает ни один результат на российских выборах в Крыму.

Европейский союз отказывается признавать результаты местных выборов, которые Россия организовала в Севастополе, заявил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Питер Стано.

«Евросоюз не признает незаконную аннексию Крыма и Севастополя Российской Федерацией и, следовательно, не признает проведение выборов на Крымском полуострове. Любой, кто избран на организованном Россией голосовании в Крыму, не будет признан ЕС»,

— цитирует РИА «Новости» слова Стано.

В заявлении Стано также отмечается, что Брюссель по-прежнему считает Крым частью украинского государства и не намерен менять свою позицию по данному вопросу.

Глава Севастопольского избиркома Сергей Даниленко ранее заявил журналистам, что врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев набрал на выборах 85,72% голосов избирателей. Всего на выборах главы города-героя были зарегистрированы шесть кандидатов.

В начале 2020 года Евросоюз внес в санкционный список семерых россиян за проведение выборов в Крыму в сентябре 2019 года. Об этом сообщал ТАСС со ссылкой на представителя Совета ЕС. «Да, я могу подтвердить, что Совет ЕС одобрил это решение», — уточнил источник.

В марте 2019 года бывшая тогда главой европейской дипломатии Федерика Могерини заявила, что Брюссель продолжит политику непризнания Крыма законной частью Российской Федерации. «Евросоюз по-прежнему привержен полной реализации своей политики непризнания, включая ограничительные меры», — говорилось в сообщении дипломата.

Ранее Могерини также отметила, что пока для снятия антироссийских санкций подходящих условий нет, поскольку Кремль не предпринимает каких-либо позитивных шагов в конфликтных вопросах. При этом она признала, что эти санкции не могут длиться вечно.

Крым и Севастополь вошли в состав РФ на правах субъектов федерации в марте 2014 года по итогам референдума. Украина результатов плебисцита не признала и продолжает считать Крым своей, но «временно оккупированной» территорией.

При этом более 96% жителей Республики Крым и 95,6% избирателей Севастополя высказались за вхождение в состав Российской Федерации. Президент России Владимир Путин подчеркнул в 2016 году, что народ Крыма выразил свое мнение на референдуме и вопрос «исторически закрыт», а возврата к «старому режиму» быть не может. 11 марта 2018 года Путин заявил, что Крым «ни при каких обстоятельствах» не вернется в состав Украины. Ранее Путин говорил, что ни на секунду не сомневался в введении санкций после воссоединения Крыма и России. Глава российского государства отметил, что, «принимая эти решения, я, конечно, на чашу весов должен был положить возвращение Крыма и возможные последствия, связанные с нашими отношениями со многими странами мира». По словам Путина, от России мало кто ожидал столь решительных и быстрых действий.

Спустя несколько дней Путин посетил Крым — его визит туда осудили в Госдепе США. На тот момент представитель ведомства Хизер Науэрт подчеркнула, что «Путин в ходе предвыборного митинга в Крыму в очередной раз повторил фальшивые притязания России на украинскую территорию», подтвердив тем самым «вопиющее несоблюдение и пренебрежение международными правовыми нормами». В Госдепе добавили, что Москва не уважает территориальную целостность суверенных государств.

В посольстве России в США заявили в ответ на это, что таким образом Вашингтон пытается вмешиваться во внутриполитические дела РФ на фоне предстоящих выборов президента России. В российской дипмиссии напомнили, что референдум прошел в соответствии с международными правовыми нормами, а крымчане «настоящим демократическим способом восстановили историческую справедливость». Владимир Путин подчеркивал, что вхождение Крыма в состав Украинской ССР было осуществлено с нарушением законодательных норм.