Три дня голосования: кого выбрала Россия

В России подводят итоги единого дня голосования, прошедшего 13 сентября. Всего выборы различного уровня состоялись в 83 субъектах федерации. При этом в 63 из них голосование длилось не один день, как это было раньше, а сразу три — с 11 по 13 сентября.

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В этом году день голосования проходил в уникальных условиях. Помимо того, что присутствовали факторы «многослойности и вариативности», как об этом заявляла председатель ЦИК Элла Памфилова,

нынешние выборы требовалось организовать при ограничениях, вызванных распространением коронавируса COVID-19, а, значит, сделать волеизъявление граждан максимально безопасным.

Именно поэтому с учетом успешного опыта организации общероссийского голосования по вопросу о поправках к Конституции голосование было растянуто на три дня.

11-13 сентября прошло голосование по замещению более 78 тыс. мандатов. Наибольшее внимание традиционно привлекли те регионы, где прошли выборы высшего должностного лица субъекта федерации, то есть глав регионов. Всего таких кампаний в этом году было 20: в республиках Коми, Татарстан, Чувашия; Камчатском, Краснодарском, Пермском краях; Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Ленинградской, Пензенской, Ростовской, Смоленской, Тамбовской областях, городе Севастополе и Еврейской автономной области. Кроме того, кампании по выборам главы субъекта федерации прошли в Ненецком автономном округе и Ханты-Мансийском автономном округе, но здесь их избирали депутаты региональных законодательных собраний.

Из 18 губернаторов половина избиралась на свой пост впервые. Наибольшее внимание наблюдателей привлекли кампании в Иркутской и Архангельской областях. В первой пять лет назад неожиданно для многих победу одержал представитель КПРФ Сергей Левченко, однако в декабре 2019-го он подал в отставку после критики в его адрес за то, как регион справлялся с последствиями наводнений. На его пост был назначен экс-замглавы МЧС Игорь Кобзев. И в этой кампании его главным соперником стал коммунист Михаил Щапов.

По итогам обработки 50% бюллетеней лидирует Кобзев. Он набирает 60,65%. Михаил Щапов — 26,57%. Остальные кандидаты набирают меньше 5%.

Архангельская область же вызывала интерес тем, что здесь врио губернатора в апреле был назначен Александр Цыбульский, который до этого руководил Ненецким автономным округом. НАО же стал единственным регионом, более половины жителей которого летом 2020-го проголосовали против поправок к Конституции. Дело в том, что жители НАО также голосовали на выборах главы Архангельской области, поскольку округ административно входит в состав Архангельской.

Тем не менее результаты не оказались сенсационными для тех, кто оппонировал Цыбульскому: ему удалось заручиться поддержкой 69,65% избирателей (обработано 100% протоколов).

Без интриг обошлось и в тех регионах, в которых руководителей избирали депутаты местных законодательных органов. В Ненецком АО утвердили Юрия Бездудного, назначенного врио главы региона в апреле после назначения Цыбульского в Архангельскую область. Главой ХМАО переизбрана Наталья Комарова.

В остальных регионах, согласно предварительным и итоговым данным, победили:

— Камчатский край — Владимир Солодов (80,51%, обработано 100%);

— Пермский край — Дмитрий Махонин (75,69%, обработано 100%);

— Татарстан — Рустам Минниханов (86,7%, обработано 50,2%);

— Ленинградская область — Александр Дрозденко (83,35%, обработано 60%);

— Коми — Владимир Уйба (74,77%, обработано 54,29%);

— Брянская область — Александр Богомаз (71,7%, обработано 100%);

— Севастополь — Михаил Развожаев (86,83% обработано 100%);

— Калужская область — Владислав Шапша (73%, обработано 57,3%);

— Костромская область – Сергей Ситников (65,47%, обработано 51,72%);

— Краснодарский край — Вениамин Кондратьев (84,28%, обработано 50,88%);

— Пензенская область — Иван Белозерцев (78,72%, обработано 100%);

— Тамбовская область — Александр Никитин (85,5%, обработано 90,8%);

— Ростовская область — Василий Голубев (70,3%, обработан 71%);

— Смоленская область — Алексей Островский (62,67%, обработано 51,2%);

— Чувашия — Олег Николаев (77,1%, обработано 51,9%);

— Еврейская автономная область — Ростислав Гольдштейн (82,5%, обработано 100%).

Таким образом, во всех субъектах федерации, где проходили выборы главы региона, лидируют действующие или временно исполняющие обязанности губернаторов.

Еще в 11 регионах прошли выборы депутатов законодательных органов, в 22 городах избирались органы местного самоуправления, в четырех округах прошли довыборы в Государственную думу.

Окончательных результатов по всем избирательным кампаниям еще нет, однако в «Единой России», опираясь на данные экзит-полов, назвали прошедший единый день голосования удачным. По словам председателя партии Дмитрия Медведева, «Единая Россия» «показала очень приличный, достойный результат», однако, как он отметил, официальные результаты еще предстоит подвести ЦИКу.

Прошедший 13 сентября единый день голосования стал первой крупной кампанией (если не считать общероссийского голосования по поправкам к Конституции) после того, как в России были введены ограничения в связи с распространением коронавируса. В частности, еще в июле Госдума приняла закон, позволяющий проводить голосование в течение трех дней — не только для кампаний федерального уровня, но и для местных.

Были и другие нововведения. На 4,5 тыс. участках в 28 регионах были организованы голосования на придомовых территориях.

«Это так называемое голосование на пеньке. Мы теперь его так будем называть. Требования к этому виду голосования ужесточены, обеспечена тайна голосования и возможность наблюдения. «Голосование на пеньке» должно проходить на высшем уровне», — говорила Памфилова незадолго до начала голосования.

Всего же по всей стране было организовано более 56 тыс. избирательных участков, среди которых 592 — временных (в больницах, на судах, в местах содержания под стражей и ряде других).

В ходе проведения голосования серьезных нарушений не выявлено, заявили в СПЧ.

«Серьезных нарушений мы не зафиксировали за эти дни. Были проблемные сообщения.

В Челябинской области не опечатали ящик для голосования. В Ростовской области на одном из участков в городе Гуково, где был вброс, отстранены от работы два члена участково-избирательной комиссии и аннулированы вчерашние [12 сентября] итоги голосования», — говорил на брифинге в Общественной палате член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Брод.

Кандидат в губернаторы Иркутской области от КПРФ Михаил Щапов заявил, что подал 80 жалоб, из которых 14 был дан ход. В основном они касались сейф-пакетов для голосования.

О сообщениях о нарушениях заявили и в ЛДПР. По подсчетам партии, в колл-центр организации обратились с 77 жалобами, в основном они касались подозрений во вбросах бюллетеней.

Тем не менее ЦИК также говорил, что грубых нарушений не выявлено.

«Там, где выявляются нарушения серьезные, если они есть, результаты голосования — и досрочного, и в целом по участкам, — будут отменяться. Это обычная практика», — пообещал в воскресенье замглавы ЦИК Николай Булаев.

Кроме того, МВД заявило о «массированных вбросах» фейковой информации во время проведения выборов.

«Мы четко видим массированные вбросы для последующей раскрутки в социальных сетях и СМИ», — заявил замминистра внутренних дел Александр Горовой, отметив, что МВД фиксирует сообщения о якобы подкупах и подвозах избирателей, уничтожении агитационных материалов, незаконной выдаче бюллетеней, вмешательстве в работу местных избиркомов.

Горовой пообещал отработать каждое из сообщений в спокойном режиме.

Если говорить о явке, то здесь сложно оценить ее в усредненном показателе, поскольку избирательные кампании были разных уровней, и традиционно на разные кампании приходило разное количество избирателей. Так, на выборах губернатора в ЕАО явка была 70,51%, а в Камчатском крае — 35,5%. Для сравнения: в Ленинградской области — 42,13%, Татарстане — 73,66% (это самый высокий показатель).

На выборах в заксобрания явка была традиционно меньше. Наибольший показатель в Белгородской области — 51,69%.