Никакого гуманизма: «партия войны» готовит новый «майдан» Зеленскому

На Украине начался процесс насильственного свержения президента Владимира Зеленского, объявил депутат от оппозиционной партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин. По его мнению, подготовкой государственного переворота занимает команда экс-президента Украины Петра Порошенко.

«В органах государственной власти и в правоохранительных органах, и в силовых структурах, в том числе и в армии, существует довольно большая группа людей, недовольных действующим президентом и готовых присоединиться к государственному перевороту в удобное для них время», — уверен парламентарий.

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Команда Порошенко создает все необходимые условия для свержения Зеленского, поскольку несогласным в государственных структурах нужен лишь повод для захвата власти, считает Кузьмин. С точки зрения депутата, в ближайшее время люди экс-президента попытаются запустить расследование против нынешней власти, а после неудачи призовут людей выйти на улицы.

Свой призыв команда Порошенко подкрепит обвинением Рады в недееспособности, полагает Кузьмин, в итоге все эти переменные станут необходимым поводом для тех, кто готов пойти на государственный переворот.

Разговоры о подготовке «нового майдана» на Украине идут уже не первый месяц, и парламентарий далеко не единственный подозревает предшественника Зеленского в работе по этому направлению. По факту основной причиной для обсуждения такого сценария стало подключение экс-главы СНБО Александра Турчинова к партии Порошенко «Европейская солидарность» в июле.

Турчинов возглавил штаб партии в преддверии местных выборов, вот только назвать его специалистом по избирательным кампания нельзя. При этом опыт в сфере государственных переворотов у него имеется: считается, что он способствовал переходу «евромайдана» в фазу вооруженного конфликта.

Украинские СМИ уже не первый месяц пишут, что госпереворот команда Порошенко планирует осуществить осенью. В сентябре появились первые наметки по этому направлению, в качестве причины выбраны миротворческие шаги Зеленского по Донбассу. Речь идет о попытке Киева урегулировать спорные моменты с самопровозглашенными республиками ДНР и ЛНР, ради сохранения масштабного перемирия — оно длится уже почти 50 дней.

Угроза «партии войны»

В конце августа режим прекращения огня оказался под угрозой из-за появления украинских укреплений на линии соприкосновения, республики Донбасса обвинили Киев в нарушении соглашений и пообещали открыть огонь по позициям ВСУ. Украина же настаивает на отсутствии каких-либо действий у спорной зоны, в качестве компромисса Зеленский призвал провести инспекцию ОБСЕ вместе с ополченцами для устранения всех недопониманий.

За это и ухватились представители так называемой «партии войны», куда входят соратники Порошенко вместе с националистическими организациями. В частности, экс-министр транспорта Владимир Омелян прямо заявил о начале «Майдана Зе» — что похоже на «Майдан-3».

«Мы — украинцы! Мы знаем, чего мы хотим, и для нас свобода — превыше всего! Это шапито <…> надо останавливать всем нам, если мы хотим жить в успешной европейской стране. И на этот раз — никакого Ростова. С Европой о гуманизме и правах человека поговорим потом. Заверим их в своей обеспокоенности и что такое больше никогда не повторится. Нас убивают каждый день. Говорите с людьми на востоке, юге, западе, севере и центре. Говорите правду, что власть в Украине захватила шайка ничтожных аферистов, единственная цель которых: украсть и убежать», — написал политик в Facebook.

К нему присоединилось так называемое «движение ветеранов Украины», они обвинили Зеленского в государственной измене и призвали к импичменту президента, потребовав от политических партий в Верховной раде начать соответствующую процедуру.

«Хватит красных линий, митингов и прочего цирка! Немедленно начинайте процедуру импичмента президента в связи с государственной изменой», — говорится в сообщении организации.

Реакция Киева на подобные угрозы была вполне ожидаемой, инспекцию спорных территорий свернули по несколько странной причине. Украинские власти объявили, что ДНР выдвинули ряд новых требований к Украине, которые противоречат друг другу, а также отказались провести зеркальную проверку своих позиций.

Как пишет «Страна.ua», о том, что Киев хотел параллельно инспектировать позиции самопровозглашенной республики не говорили обе стороны, да и объяснение офиса президента появилось в тот момент, когда инспекция должна была идти. Ситуация выглядит так, что власти Украины вновь испугались угроз националистов, отмечает издание, так же как ранее отменили разведение войск или заблокировали создание консультативного совета.

При этом в Киеве никак не комментировали провокационные заявления Омеляна, да и, в целом, власти игнорируют возможную подготовку государственного переворота со стороны «партии войны». Формально из соратников Зеленского об этом еще летом несколько слов сказал лишь спикер Верховной рады Дмитрий Разумков. По его мнению, возможности для реализации переворота на Украине нет.

«Майдану» быть?

Пока же соцопросы свидетельствуют, что большинство украинцев поддерживает действующего президента. По сентябрьскому опросу группы «Рейтинг», главе государства доверяют 44% респондентов, когда Порошенко поддерживают только 22%. При этом антирейтинг экс-президента намного выше, чем у его преемника — 75% против 51%.

По мнению директора киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаила Погребинского,

акции протеста, которые готовят Порошенко и Турчинов, на самом деле не направлены на свержение Зеленского, а преследуют иные цели.

«Во-первых, с их помощью они показывают президенту, что он неправильно себя ведет и должен их бояться — то есть не должен делать каких-либо решительных шагов по выполнению минских соглашений. Во-вторых, так они смогут поддержать свою кампанию в преддверии местных выборов. Они имеют неплохие шансы в разных регионах и идут как третья партийная сила — прежде всего, обладают популярностью частично на западе страны и в Киеве. Поэтому с помощью акций хотят заявить о себе как о влиятельной политической силе и поддержать свой имидж», — указал эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Еще одна цель — запугать правоохранительную систему, которую Зеленский пока безуспешно пытается взять под свой контроль, продолжил Погребинский, они не хотят допустить развития уголовных дел против Порошенко, Турчинова и других.

В свою очередь, директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко в разговоре с «Газетой.Ru» обращает внимание, что угрозы Зеленскому «новым майданом» появились, когда он еще не успел вступить в должность президента.

«Обещают его к каждой знаковой для Украины дате, говорят, что вот-вот сейчас все начнется.

С другой стороны, сам майдан как технология стала настолько технологичной, что им достаточно трудно угрожать. Настоящий майдан собирается не потому, что кто-то это может организовать по мановению волшебной палочки, а потому что сходится определенное количество факторов», — уверен эксперт.

В настоящее время речь идет не о майдане, подчеркнул Бондаренко, это организация беспорядков, различные группировки пытаются их устроить по приказу тех или иных лидеров.

Если рассматривать угрозы государственным переворотом как часть предвыборной кампании «партии войны», то по иронии судьбы они так же, как и соратники Зеленского, делают особый акцент на факторе Донбасса. Единственное различие — подход сторон к раскручиванию этой темы.

Так, соратники Порошенко готовы выйти на улицы из-за того, что президент идет на уступки и компромиссы для урегулирования ситуации, когда в Киеве всеми силами пытаются сохранить режим прекращения огня для получения дополнительных очков на выборах. Действия украинских властей вполне понятны, так как по разным опросам от 40% до 50% украинцев называют конфликт в Донбассе главной проблемой страны.

По исследованию группы «Рейтинг» от 3 сентября, расклад сил по партиям пока на стороне Зеленского. Президентскую «Слугу народа» поддерживают 25,7% избирателей, а партия Порошенко «Европейская солидарность» набирает 15,6% одобрения. Разрыв вполне существенный, но позволит ли это правящей партии закрепиться в регионах, неизвестно — пока в ряде областей большей популярностью пользуются кандидаты от местных партий, что играет против Зеленского.

Клетка президента

При этом ситуация вокруг «нового майдана» поднимает непростой вопрос, почему президент в целом допускает подобные угрозы или выпады, а также идет на поводу у «партии войны» в отношении курса по разрешению конфликта в Донбассе. Украинские СМИ не раз писали, как в Киеве боятся пойти против позиции националистических движений, несмотря на их небольшое количество.

С точки зрения Михаила Погребинского, Зеленский изначально стал заложником ситуации как человек, совершенно не подготовленный к роли президента.

«Все его действия работают на ухудшение его ситуации, он не может позволить себе такой линии поведения, которую стал бы реализовывать на его месте другой человек, получивший такую колоссальную поддержку на выборах.

Есть какое-то давление со стороны националистов и фактически уголовников из команды Порошенко, хотя они должны были оказаться на скамье подсудимых, что было бы совершенно естественным и справедливым — на фоне такой ошеломительной победы Зеленского на президентских выборах, однако ничего этого не произошло», — считает эксперт.

Скорее всего, Зеленский действительно хочет мира в Донбассе, чисто по-человечески, продолжил Погребинский, но он ничего не понимает, действует импульсивно, боится сопротивления меньшинства, не может опереться на своих избирателей и ведет линию, абсолютно не соответствующую их ожиданиям.

«Можно говорить, что он хочет чего-то хорошего, но сделать это, вероятно, не успеет. Потому что у него нет стержня внутри для того, чтобы повести себя в некоторых обстоятельствах жестко. Он пытается интриговать, но, когда чувствует угрозу, — отступает. У Зеленского нет политической воли и нет понимания того, как ее надо использовать», — резюмировал эксперт.