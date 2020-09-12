«Вам будет стыдно»: в Минске ОМОН задерживает женщин

В центре Минска ОМОН начал разгон несанкционированного властями «Женского марша». Как сообщает РИА «Новости», на акции на площади Свободы собрались сотни женщин.

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После повторенных несколько раз милицией требований разойтись, силовики стали задерживать демонстранток. Один из автозаков с задержанными внутри протестующие женщины окружили плотным кольцом и не давали милиции выехать с площади. Кроме того, с одного из сотрудников ОМОНа сорвали маску.

Точное число задержанных белорусская милиция обещала назвать позже. По предварительным данным, задержаны за участие в несогласованном массовом мероприятии около 30 человек.

При этом другую акцию – в поддержку президента Александра Лукашенко – силовики не разгоняют. Сторонники действующего главы РБ идут колонной по проспекту Независимости, выкрикивая лозунги в поддержку целостности страны и против «реабилитации фашизма». Кроме красно-зелено-белых флагов Белоруссии, участники акции несут портреты Лукашенко и ветеранов.

Экс-кандидат в президенты и лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская призвала бойцов ОМОНа прекратить насилие в отношении протестующих и пригрозила им ответственностью за содеянное.

«Вам будет стыдно за то, что вы делаете сегодня. Насилие, которое вы применяете к женщинам, возмутительно. Я хочу вас предупредить, что каждый, кто совершает преступления против мирных демонстрантов и своего народа, понесет ответственность», — подчеркнула она. Тихановская добавила, что у силовиков все еще есть шанс перейти на сторону белорусского народа и отказаться выполнять приказы командования.

6 сентября в Минске и других белорусских городах прошел «Марш единства». В нем приняли участие несколько тысяч человек. Милиция сначала предупреждала граждан о незаконности акции, однако не чинила препятствий их движению. Журналистов белорусские силовики принуждали при этом отойти от Дворца независимости. Впоследствии начались задержания людей.

30 августа у здания белорусского КГБ в Минске в ходе «Марша мира и независимости» произошло столкновение демонстрантов с силовиками. ОМОН блокировал несколько тысяч человек на проспекте Независимости в районе ГУМа.

Техника продвигалась в сторону колонны протестующих, против них применяли водометы. Силовики окружали группы людей, жестко задерживали их и тащили в автозаки. Милиция также задерживала тех протестующих, которые ложились на асфальт. Несколько тысяч человек собрались на Октябрьской площади у Дворца республики и на соседних улицах. Они выстроились в колонну и направились по проспекту Победителей в сторону парка Победы и стелы «Минск — город герой». Белорусская милиция через громкоговорители призывала собравшихся разойтись.

В первые дни протестов были задержаны более 6,7 тыс. человек. По информации МВД Белоруссии, в ходе беспорядков пострадали сотни людей, в том числе свыше 120 сотрудников милиции. По официальным данным, трое граждан погибли. Разгоняя протестующих, белорусская милиция и внутренние войска применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. По сообщениям белорусских и российских журналистов с места событий,

подавление протестов приобретало крайне жестокие формы, сотни человек были избиты, многие подвергались истязаниям в СИЗО и тюрьмах. Недовольные режимом «батьки» белорусы требуют от него ухода в отставку и проведения новых выборов главы государства.

10 сентября Александр Лукашенко заявил, что не намерен уходить в отставку. «Хочу вам сказать по-мужски, чтобы у нас не было некой недосказанности. Меня часто упрекают в том, что «власть он не отдаст». Правильно упрекают. Меня народ не для этого избрал», — подчеркнул Лукашенко. Кроме того, он заявил, что страна должна вернуться к «безопасному периоду» уже в этом году.