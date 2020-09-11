Хуже коронавируса: Трамп стал главным страхом для жителей Германии

Согласно исследованию R + V Insurance Group жители Германии больше опасаются последствий политики президента США Дональда Трампа, чем заражения коронавирусом. Опрос проводился с июня по июль этого года. Так, 53% немцев обеспокоены, что мир станет «более опасным из-за политики Трампа».

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«В этом году страх перед серьезным заболеванием на удивление невелик, хотя в нем доминирует корона», — сказала Бриджит Ремстедт, глава информационного центра R + V.

Опрос продемонстрировал, что всего 32% немцев боятся серьезно заболеть, по сравнению с 35% выбравшими этот ответ в прошлом году до появления коронавируса. Выбор немцев удивителен — 2020 год стал одним из самых напряженных за последнее десятилетие именно из-за пандемии, унесшей жизни 910 тыс. людей по всему миру.

Вместе с тем граждане Германии гораздо больше обеспокоены экономическими последствиями пандемии. Впервые за шесть лет страх, связанный с экономикой, входит в число наибольших опасений немцев. 51% жителей заявили, что переживают за перспективы увеличения стоимости жизни в связи с пандемией — это второй по популярности ответ.

49% переживают за рост налогов из-за долгового кризиса Евросоюза. 48% назвали главным страхом ухудшение экономической ситуации в целом. В перечне тех вещей, которые волнуют граждан Германии, есть и внутренние проблемы. Так, 43% опрошенных опасаются повторения миграционного кризиса — из-за пандемии поток беженцев, пытающихся попасть в Европу снова вырос. Однако количество тех, у кого это вызывает опасения, снижается. В 2019 году страх перед беженцами испытывали 55%.

И хотя страх перед вирусом оказался намного слабее, чем ожидалось, тем не менее, пандемия все же значительно повлияла на жизнь немцев, которые теперь переживают за ее экономические последствия. Причины подобной тенденции очевидны.

Германия переживает наихудший экономический спад в своей истории, и исследование R + V показывает, что немцы гораздо больше боятся, что вирус угрожает их благополучию, чем здоровью.

Однако на этом фоне кажется удивительным тот факт, что больше, чем вируса и экономического спада немцы боятся последствий политики Трампа. Впрочем, и эту тенденцию можно объяснить, к тому же, ее нельзя назвать новой. В 2018 году действия главы Белого дома также стали главной причиной опасений жителей Германии.

За последний год внешнеполитическая ситуация обострилась. 2020 год начался с убийства американскими военными силами иранского генерала Касема Сулеймани, что вызывало по всему миру опасения начала полномасштабной войны. Выход США из основополагающих договоров в сфере безопасности (Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе, Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, Договор по открытому небу), неопределенная судьба СНВ-3, также выглядят как угроза стабильности в мире. Кроме того, для граждан Германии, в особой степени обеспокоенных личным благополучием, значительную роль играет и влияние США на мировую экономику. Торговая война, которую Вашингтон ведет с Китаем, заставляет Берлин нервничать.

Напряженность немцев вызвана и непосредственной политикой Белого дома в отношении самого Берлина. Дональд Трамп не раз достаточно жестко высказывался относительно действий Германии. На протяжении нескольких лет глава Белого дома озвучивал недовольство недостаточным, по его мнению, уровнем взносов ФРГ в НАТО. Критикой Дональд Трамп, конечно, не ограничивался. Он угрожал, что США перестанут защищать тех членов НАТО, которые не вносят требуемую сумму.

Наконец, в июне этого года Трамп перешел от слов к делу, объявив, что численность американских военных в Германии будет сокращена до 25 тыс. — таким образом он подтвердил давно ходившие слухи о готовящемся выводе 9500 солдат.

Вопросами взносов Берлина в НАТО недовольство президента США не ограничивалось. Он возмущался строительством «Северного потока — 2», политикой ФРГ в отношении России, поддержкой Ирана в ядерной сделке, возможным привлечением китайской компании Huawei к обновлению коммуникационной инфраструктуры в Европе для мобильной связи пятого поколения 5G.

Что касается строительства «Северного потока — 2», то и здесь Белый дом не ограничивается критикой, а уже давно перешел к угрозам. В конце прошлого года были наложены санкции на все компании, участвующие в проекте, после чего швейцарская Allseas была вынуждена отозвать свой трубоукладчик из Балтийского моря.

В дальнейшем ограничения были расширены, включены в оборонный бюджет США и коснулись в том числе страховых компаний, сотрудничающих с участниками строительства.

7 сентября Трамп вновь заявил, что Германии следует отказаться от строительства газопровода. При этом он усомнился, что Берлин может на этом этапе выйти из проекта. «Германия находится в очень слабом энергетическом положении. Они закрывают атомные и угольные электростанции», — заявил президент США в ходе пресс-конференции.

Трамп также повторил свои тезисы о «несправедливости» закупок Германией российского газа.

«Почему Германия ведет дела с Россией на миллиарды, в то время как мы защищаем Германию от России?» — сказал он.

Вашингтон продолжает угрожать Германии санкциями из-за строительства «Северного потока — 2». ФРГ, в свою очередь, активно высказывает недовольство агрессивной политикой Белого дома. Как сообщали зарубежные СМИ, позиция Трампа становилась предметом спора между ним и канцлером Германии Ангелой Меркель и привела к неизбежному ухудшению отношений между лидерами. В конце июня CNN со ссылкой на источники сообщал, что глава Белого дома достаточно грубо общался с канцлером Германии — президент называл Меркель глупой и обвинял ее в том, что она находится под влиянием России.

По всем этим вопросам риторику Трампа усиливал посол США в Германии Ричард Гренелл, высказываясь, порой, еще жестче, чем глава Белого дома.

Когда в конце мая в Германии пошли слухи о готовящейся отставке Гренелла, реакция на них была откровенно положительной. Как сообщает Spiegel, бывший глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль назвал это решение «актом исключительной любезности» со стороны США и пошутил, что у Трампа, судя по всему, для немцев отведено особое место в сердце. Депутат бундестага от правящей партии ХДС Андреас Ник сообщил, что впервые на его памяти Германию покидает посол США, действующий как «представитель враждебной державы», а не «друг и уважаемый партнер».

Гренелл, покидая Германию, выступил в привычном для немцев жестком стиле: «Вы совершаете большую ошибку, если думаете, что давление Америки прекратится. Вы не знаете американцев».