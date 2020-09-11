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Опережая ЕС: Литва призвала считать Тихановскую президентом

Литва призвала мир считать Тихановскую избранным президентом Белоруссии

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Сейм Литвы призвал страны мира считать Светлану Тихановскую избранным президентом Белоруссии. Действующий глава республики Александр Лукашенко в литовской резолюции назван незаконным лидером, который «захватил власть». Кроме того, авторы документа требуют от России не вмешиваться во внутреннюю политику Белоруссии.

Литовский сейм призвал мировое сообщество считать избранным президентом Белоруссии Светлану Тихановскую. Об этом говорится в резолюции, опубликованной на официальном портале парламента Литвы.

«Призываем <...> поддержать требование избранного лидера белорусского народа Светланы Тихановской и созданного по ее инициативе Координационного совета как единственных законных представителей белорусского народа о проведении новых, прозрачных и демократических парламентских и президентских выборов в стране», — заявили литовские депутаты.

Действия президента Александра Лукашенко парламентарии прибалтийской республики предлагают считать «ограничением суверенитета белорусского народа», преступлением против белорусов и нелегитимными, лишенными юридической силы актами.

Кроме того, сейм Литвы потребовал от России не вмешиваться во внутреннюю политику Белоруссии, а Кремль — отказаться от поддержки Лукашенко. Вильнюс также заявил, что введет дополнительные санкции против российского и белорусского руководства, если Москва попытается «незаконным путем ограничить суверенитет Белоруссии».

Несколькими днями ранее Лукашенко заявил в интервью RT, что протесты в республике координируются из Польши, Чехии, Украины и Литвы. «Прежде всего, что я имею в виду под внешним фактором: управление извне, в данном случае, и мы, и россияне знают, кто управляет и откуда управляет», — сказал он.

Белорусский лидер пояснил, что американцы руководят протестами из центра под Варшавой через Telegram-каналы, второй центр — это Чехия, потом Литва и Украина, где создают опорные пункты для влияния на Белоруссию.

7 сентября президент Литвы Гитанас Науседа выразил готовность стать посредником в сложившейся политической ситуации в Белоруссии. Соответствующее заявление он сделал по итогам телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским. В ходе диалога главы государств обсудили возможное сотрудничество стран.

Науседа напомнил о роли Исландии, которая оказала поддержку Литве 30 лет назад и внесла вклад в восстановление независимости страны. Рейкьявик первым в мире в 1991 году признал независимость Литовской республики.

Президент сошелся с Зеленским во мнении о том, что белорусский политический кризис смогут разрешить «новые, честные и демократические президентские выборы под мониторингом ОБСЕ».

Литва предпринимает крайне активные действия на фоне белорусского кризиса — глава МИДа страны Линас Линкявичюс в интервью газете Financial Times заявил, что доверие к Европейскому союзу снижается из-за его бездействия в отношении Белоруссии.

По его мнению, Брюсселю следует оказать «конкретную помощь» белорусской оппозиции. Линкявичюс подчеркнул, что действия ЕС в настоящее время «разрознены и не производят никакого впечатления на власть имущих».

Тем не менее ЕС готов ввести санкции против членов белорусского руководства, по его мнению, несущих ответственность за нарушения прав человека и репрессии в отношении населения республики.

В то же время белорусские оппозиционеры неоднократно заявляли — как Светлана Тихановская, так и Мария Колесникова, и многие другие ,— что не выступают с антироссийских позиций и относятся к России хорошо и «по-добрососедски». В конце августа член президиума Координационного совета оппозиции в Белоруссии Мария Колесникова заявила, что совет откажется от направленных Евросоюзом финансовых средств, выделенных на помощь.

Она отметила, что такое решение было принято, поскольку совет не просил о предоставлении финансов. «Мы не собираемся иметь к этим деньгам никакого отношения, мы не собираемся их распределять», — сказала Колесникова. Она также добавила, что о выделенных ЕС €53 млн члены совета узнали из СМИ.