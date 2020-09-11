Опережая ЕС: Литва призвала считать Тихановскую президентом

Литовский сейм призвал мировое сообщество считать избранным президентом Белоруссии Светлану Тихановскую. Об этом говорится в резолюции, опубликованной на официальном портале парламента Литвы.

«Призываем <...> поддержать требование избранного лидера белорусского народа Светланы Тихановской и созданного по ее инициативе Координационного совета как единственных законных представителей белорусского народа о проведении новых, прозрачных и демократических парламентских и президентских выборов в стране», — заявили литовские депутаты.

Действия президента Александра Лукашенко парламентарии прибалтийской республики предлагают считать «ограничением суверенитета белорусского народа», преступлением против белорусов и нелегитимными, лишенными юридической силы актами.

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Кроме того, сейм Литвы потребовал от России не вмешиваться во внутреннюю политику Белоруссии, а Кремль — отказаться от поддержки Лукашенко. Вильнюс также заявил, что введет дополнительные санкции против российского и белорусского руководства, если Москва попытается «незаконным путем ограничить суверенитет Белоруссии».

Несколькими днями ранее Лукашенко заявил в интервью RT, что протесты в республике координируются из Польши, Чехии, Украины и Литвы. «Прежде всего, что я имею в виду под внешним фактором: управление извне, в данном случае, и мы, и россияне знают, кто управляет и откуда управляет», — сказал он.

Белорусский лидер пояснил, что американцы руководят протестами из центра под Варшавой через Telegram-каналы, второй центр — это Чехия, потом Литва и Украина, где создают опорные пункты для влияния на Белоруссию.

7 сентября президент Литвы Гитанас Науседа выразил готовность стать посредником в сложившейся политической ситуации в Белоруссии. Соответствующее заявление он сделал по итогам телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским. В ходе диалога главы государств обсудили возможное сотрудничество стран.

Науседа напомнил о роли Исландии, которая оказала поддержку Литве 30 лет назад и внесла вклад в восстановление независимости страны. Рейкьявик первым в мире в 1991 году признал независимость Литовской республики.

Президент сошелся с Зеленским во мнении о том, что белорусский политический кризис смогут разрешить «новые, честные и демократические президентские выборы под мониторингом ОБСЕ».

Литва предпринимает крайне активные действия на фоне белорусского кризиса — глава МИДа страны Линас Линкявичюс в интервью газете Financial Times заявил, что доверие к Европейскому союзу снижается из-за его бездействия в отношении Белоруссии.

По его мнению, Брюсселю следует оказать «конкретную помощь» белорусской оппозиции. Линкявичюс подчеркнул, что действия ЕС в настоящее время «разрознены и не производят никакого впечатления на власть имущих».

Тем не менее ЕС готов ввести санкции против членов белорусского руководства, по его мнению, несущих ответственность за нарушения прав человека и репрессии в отношении населения республики.

В то же время белорусские оппозиционеры неоднократно заявляли — как Светлана Тихановская, так и Мария Колесникова, и многие другие ,— что не выступают с антироссийских позиций и относятся к России хорошо и «по-добрососедски». В конце августа член президиума Координационного совета оппозиции в Белоруссии Мария Колесникова заявила, что совет откажется от направленных Евросоюзом финансовых средств, выделенных на помощь.

Она отметила, что такое решение было принято, поскольку совет не просил о предоставлении финансов. «Мы не собираемся иметь к этим деньгам никакого отношения, мы не собираемся их распределять», — сказала Колесникова. Она также добавила, что о выделенных ЕС €53 млн члены совета узнали из СМИ.