«Ярость» Трампа: какие секреты раскрыл президент США

Президент США Дональда Трамп признал, что американские власти знали об опасности нового коронавируса COVID-19 до начала пандемии, но, по сути, скрыли это, дабы избежать паники среди американцев. По его словам, страх и волнение — последнее, что власти должны были демонстрировать.

«Мы должны были позаботиться о ситуации, в которую попали. Мы должны продемонстрировать лидерство. Мы должны были демонстрировать спокойствие… не носится вокруг с криками и воплями», — объявил Трамп на пресс-конференции в Белом доме.

Отвечая на вопрос журналистов, намеренно ли он вводил общественность в заблуждение по поводу эпидемии, чтобы предотвратить панику, президент сказал: «Возможно». Впоследствии несколько раз повторив, что главной задачей было не посеять панику.

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«Мы сразу же начали покупать по всему миру маски, халаты и прочие [товары медицинского назначения]. Мы не хотели, чтобы цены поднялись до практически недоступного [для населения] уровня», — резюмировал Трамп.

Тема особого отношения президента США к пандемии коронавируса активно обсуждается в американских СМИ уже не первый месяц, но предстоящий выход книги журналиста The Washington Post Боба Вудворда о президенте под названием «Ярость» — поднял этот вопрос на новый уровень.

В соответствии с опубликованными фрагментами книги, которая должна выйти 15 сентября,

Трамп знал об опасности коронавируса задолго до широкого распространения инфекции на территории США.

Как пишет Вудворд, президент признал это в беседе с ним еще 7 февраля, назвав вирус «смертельной угрозой, возможно, в пять раз более опасной, чем грипп». При этом источники журналиста в администрации Трампа сказали ему, что об опасности COVID-19 главу государства уведомили еще в конце января в рамках секретного брифинга разведки в Белом доме.

Эта информация запустила новый виток дискуссий по этой теме в американских медиа, часть из них была направлена не только против Трампа, но и в отношении Вудворда, который ждал до сентября, чтобы раскрыть сенсационный факт о главе государства. Еще больше усугубило ситуацию отсутствие каких-либо соглашений между журналистом и Белым домом о неразглашении информации, то есть формально Вудворду ничто не мешало объявить об этом ранее.

Трамп уже использовал данный момент в свою пользу, отметив, что журналист не посчитал его действия «плохими или опасными», иначе сразу бы уведомил общественность, чтобы спасти жизни людей.

«Разве он не был обязан это делать? Нет, потому что он знал, что это хорошие и правильные ответы. Спокойно, без паники!» — написал президент в Twitter.

Сам Вудворд ответил на критику вполне спокойно, указав, что поставил перед собой задачу раскрыть более полный контекст истории, а не размещать урезанные варианты в формате новостей. Кроме того, журналист подчеркнул, что в тот момент не был полностью уверен в словах источников о секретном брифинге в Белом доме.

«Ярость Трампа»

Вудворд не просто так говорит о полной картине происходящего в США, поскольку его книга отчасти опирается на 18 интервью с Трампом, проведенных в период с декабря 2019 года по июль нынешнего. Как ожидается, пандемии коронавируса будет посвящена большая часть текста, но среди опубликованных фрагментов есть несколько прямых признаний Трампа о его желании преуменьшить опасность эпидемии.

Помимо части интервью от 7 февраля, упоминается беседа с президентом от 19 марта, в ходе которой Трамп заявил, что ему «нравится преуменьшать значение пандемии, так как это помогает не вызывать панику».

Параллельно приводится официальная риторика главы государства в начале эпидемии, а именно его слова о том, что коронавирус не опаснее сезонного гриппа и, скорее всего, скоро исчезнет. При этом именно в марте Трамп признался, что вирус все же не похож на грипп, а также может передаваться по воздуху.

Впрочем, коронавирус — лишь часть «Ярости» Вудворда. В целом, книга включает расовые вопросы в США, отношения Вашингтона с КНДР и множество других проблем, вызывающих особый интерес в стране последние два года. В тексте упоминаются не только интервью с президентом, но и разговоры с другими сотрудниками Белого дома, а также отставными представителями администрации Трампа — в том числе экс-министром обороны США Джеймсом Мэттисом.

Кроме того, в книге представлены комментарии множества источников, имена которых не разглашаются, но в отдельных случаях приводится их связь с тем или иным американским ведомством.

Если обратить внимание на опубликованные в СМИ фрагменты книги, то стоит упомянуть вопрос журналиста к Трампу по поводу протестов против расизма и жесткости полиции. Так, Вудворд поинтересовался у главы государства как он оценивает ситуацию с расовой несправедливостью в США.

В ответ президент похвастался своей позицией — «закон и порядок», — в том числе после разгона мирных демонстрантов у Белого дома. А также в красках расписал план по отправке нацгвардии в охваченные протестами города, связанные с «бедными радикальными левыми» демократами — их президент официально обвинял в желании уничтожить полицию, дабы угодить протестующим.

С предположением журналиста о том, что на поколении Трампа лежит особая ответственность в понимании «гнева и боли» афроамериканцев из-за наличия белых привилегий в то время, президент не согласился. Отдельно отметив, что совсем не чувствует этого.

К тому же, глава государства заверил своего собеседника, что он сделал больше других президентов США для темнокожих, указав на низкий показатель безработицы среди афроамериканцев до пандемии. А также посетовал, что темнокожие не слишком поддерживают его предвыборную кампанию, несмотря на все его усилия.

Стоит отметить, что в беседе с Вудвордом в конце июня Трамп признал, что в США есть систематический или институциональный расизм, но добавил, что он присутствует во всех мировых странах.

«Я думаю, что он есть везде. Я думаю, что у нас его меньше, чем во многих других местах», — подчеркнул президент США. Он согласился с тем, что расизм влияет на жизнь американцев, назвав данный факт прискорбным.

Раскрытие секретов

Отчасти сенсационной частью книги стало формальное раскрытие секретной информации со стороны Трампа. В одной из бесед с Вудвордом о кризисе в отношениях США и КНДР трехлетней давности, президент объявил, что создал систему ядерного оружия, которой никогда не было у американской стороны.

«У нас есть такие вещи, которые вы не видели и о которых не слышали. [О них] никогда не слышали [президент России Владимир] Путин и [председатель КНР] Си Цзиньпин. То, что у нас есть, это невероятно»,

— цитирует Трампа журналист в одном из опубликованных фрагментов текста «Ярости».

Источники Вудворда утверждают, что новая система вооружений действительно существует, и несколько удивлены тем, что президент США открыто заговорил об этом. Предположительно, речь идет о спорных ядерных боеголовках малой мощности, запускаемых с подводных лодок — об их существовании было известно ранее, но подробности остаются засекреченными.

При этом Трамп в интервью критикует руководство ЦРУ, которое якобы понятия не имеет как нужно общаться с КНДР, а также отмечает, что глава Северной Кореи Ким Чен Ын называл прошлого президента США Барака Обаму «подонком».

Сам же президент также нелестно отзывается о своем предшественнике, хотя и избегает подобных выражений.

В частности, Трамп сказал Вудворду, что Обама слишком переоценен, не умен и далеко не хороший оратор.

В целом, вопросам взаимоотношений США и КНДР посвящена значительная часть опубликованных фрагментов книги. Тут стоит выделить симпатию Трампа к Ким Чен Ыну как минимум за то, что в письмах тот обращается к нему «Ваше Превосходительство». К слову, вопросы о критике ЦРУ в его адрес из-за мягкой позиции по отношению к Северной Корее президент отвечал достаточно негативно, указывая, что не собирается отходить от нынешнего курса.

Ситуацию с ядерном арсеналом КНДР, который северокорейская сторона не хочет уничтожать без гарантий со стороны США, Трамп сравнивает с продажей «любимого дома». По его мнению, это похоже на человека, который никак не может продать свою недвижимость, потому что сильно влюблен в нее.

К тому же, в интервью Трамп размышлял о своих отношениях с авторитарными лидерами в целом, включая президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. «Забавно, что отношения, которые у меня есть, чем жестче и злее, тем лучше я с ними лажу. Знаешь? Когда-нибудь объясни мне это, хорошо?» — сказал президент журналисту.

Сопротивление Белого дома

Отдельная часть книги Вудворда посвящена спорам и кризисам внутри Белого дома. В особенности взаимоотношениям Трампа с экс-главой Пентагона Джеймсом Мэттисом, экс-директором нацразведки США Дэниэлом Коутсом и бывшим госсекретарем Рексом Тиллерсоном.

Во фрагментах содержатся выдержки из текста со словами экс-министра обороны об опасности президента для судьбы нации и необходимости «коллективных действий».

Также Мэттис говорит об отсутствии у Трампа морального компаса, с чем соглашается Коутс, добавляя, что глава государства не видит разницы между правдой и ложью.

По мнению Вудворда, отвращение чиновников к президенту было взаимным. Журналист приводит разговор Трампа с одним из чиновников, где он говорит, что генералы в его окружении больше заботятся «о своих альянсах, чем о торговых сделках». А советник главы государства и зять Джаред Кушнер и вовсе указывает на «самоуверенных идиотов» вокруг президента.

К слову, помощнику Трампа уделяется особое внимание в «Ярости», как отмечается, Кушнер не раз становился целью для гнева представителей администрации президента. Его считают ненадежным и слабым, в том числе из-за хороших отношений с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

В книге широко цитируется Кушнер, размышляющий о своем тесте и власти. Как пишет Вудворд, помощник президента уверяет, что для понимания президентства Трампа больше всего подходит книга «Алиса в стране чудес», отдельно выделяя Чеширского кота — стратегией которого была настойчивость и выносливость, но отнюдь не направление.