«Рефлексы колонизатора»: почему Макрон ссорится с Эрдоганом

Конфликт между Евросоюзом и Турцией обостряется. Традиционно к наиболее резким заявлениям в адрес Анкары перешел президент Франции Эммануэль Макрон во время своего визита в Аяччо.

«Вынужден констатировать, что Турция не является более нашим партнером в развитии Средиземноморского региона, — отметил он. — Турция — союзник по НАТО, но она допустила неприемлемые действия в отношении корвета под флагом альянса».

Вечером 10 сентября французская сторона провела на Корсике саммит с участием стран юга Европы — Португалии, Италии, Испании, Кипра, Мальты и Греции в контексте напряженности в Восточном Средиземноморье.

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«Анкара подписала с Правительством национального согласия (ПНС) Ливии соглашение, которое нарушает законные права Греции, — продолжил Макрон. — Турция ведет геологические работы в эксклюзивной экономической зоне Кипра и множит провокации, недостойные великого государства».

Речь идет о подписанном в конце прошлого года меморандуме о военном сотрудничестве и взаимопонимании по морским зонам между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и главой ПНС Ливии Файезом Сарраджем. Саррадж получил поддержку Анкары во внутреннем конфликте с Ливийской национальной армией, Эрдоган — укрепление позиций в Средиземном море, ресурсы которого ранее поделили без участия Турции, хотя она предъявляет свои права на северную часть Кипра.

Меморандум о взаимопонимании по морским зонам проводит вертикальную линию через Средиземное море, нарушая планы Греции, Кипра и Израиля на разведку месторождений нефти и газа. Кроме того, представленная Турцией карта не признает право на шельф за греческими островами.

6 августа Египет и Греция подписали соглашение о демаркации морских границ и установлении исключительной экономической зоны в Средиземном море. Так конфликт вышел на новый уровень. Параллельно с этим Анкара продолжает вести геологическую разведку около Кипра.

Более того, 10 августа турецкое судно Oruç Reis проложило кабели для бурения около греческого острова Кастелоризо — на территории, которую Афины считают своим континентальным шельфом. В ответ Греция привела вооруженные силы в боевую готовность и заявила, что будет отстаивать свои суверенные права. Правда, в этом вопросе Афины надеются на помощь остальных членов Евросоюза.

На помощь быстро пришел Эммануэль Макрон — европейский лидер, с которым у Эрдогана выстроились наиболее напряженные отношения. Политики уже не раз обменивались колкостями публично, игнорируя дипломатическую вежливость. На этот раз Анкара также решила не оставлять без ответа заявление Макрона.

«Президент Франции Макрон вновь выступил с надменным заявлением с рефлексами бывшего колонизатора. На самом же деле заявления Макрона — это проявление его собственного жалкого положения и отчаяния, в котором он находится. Это связано с тем, что прошли те времена, когда они могли свободно вести себя так, как им хочется», — говорится в сообщении МИД Турции.

Вероятно, наибольшее раздражение Анкары вызвали косвенные угрозы французского лидера о том, что Евросоюз не станет молчать в ответ на ее действия.

«У Европы четкие «красные линии»: уважение суверенитета европейских государств, соблюдение международного права и осуждение всех односторонних актов. Мы хотим избежать эскалации, но это не означает, что мы будем вести себя пассивно», — сказал Макрон в четверг.

С 26 по 28 августа Франция совместно с Кипром, Грецией и Италией провела к югу от Кипра военные учения, который стали первым этапом укрепления четырехстороннего военно-морского и военно-воздушного присутствия в Восточном Средиземноморье. Увеличить военное присутствие в регионе Париж решил именно на фоне действий Турции.

В целом, именно такой позиции от Евросоюза ждут Греция и Кипр. Однако резкая реакция французского лидера стала единственной в своем роде. Брюссель пока ведет себя достаточно сдержанно. Лишь в конце августа верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что

Брюссель может ввести санкции в отношении Турции, в случае если она не прекратит буровые работы, а также провокации в Средиземноморье.

«[В Евросоюзе] растет разочарование в связи с поведением Турции, поэтому в Совете ЕС [...] попросили рабочие группы ускорить работу по введению новых санкций против большего числа лиц, предложенных Кипром, из-за незаконных буровых работ [Турции в Средиземном море]», — подчеркнул Боррель.

Однако, вероятно, разочарование в Евросоюзе связано не только с действиями Турции, но и с манипуляциями Кипра и Греции.

10 сентября Bloomberg со ссылкой на источники в Евросоюзе сообщил, что Кипр блокирует решение ЕС ввести санкции в отношении Белоруссии, пока аналогичные меры не будут приняты против Турции.

На встрече глав МИД стран ЕС в конце августа министр иностранных дел Кипра Никос Христодулидис намекнул на возможность наложения вето на решение по Белоруссии.

«Мы не хотим двойных стандартов», — указал он, отвечая на вопрос, согласится ли республика на санкции против Белоруссии без новых ограничений против Турции.

Так или иначе, ЕС ведет себя достаточно осторожно в отношении Анкары, и причиной тому может быть позиция Германии.

«У нас с Германией совершенно разные взгляды на то, как нам следует вести себя с нашим соседом. Мы не можем продолжать их ласкать — Турция раз и навсегда отказалась от западных ценностей; период умиротворения закончился. У Германии неправильное представление о намерениях другой стороны», — сказал Politico высокопоставленный греческий дипломат.

Действия Франции и Греции по урегулированию конфликта в Средиземном море Эрдоган называл некомпетентными. Вклад же канцлера Германии турецкий лидер приветствует. Об этом сообщалось в заявлении Эрдогана по итогам видеоконференции с Ангелой Меркель.

«В ходе переговоров обсуждались двусторонние отношения и региональные темы, в первую очередь, события в Восточном Средиземноморье, — уточняется в коммюнике. — Господин президент выразил удовлетворение усилиями госпожи Ангелы Меркель по решению проблемы в Восточном Средиземноморье, вызванной наносящими ущерб региональному миру шагами Греции и стран, которые ее поддерживают».

Эрдоган также заявил «о недопустимости поддержки некоторыми странами эгоистичной и несправедливой позиции Греции».

Как отмечает директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Тимофей Бордачев, для Берлина крайне важно не ухудшать свои отношения с Анкарой, в частности, из-за все той же сделки о беженцах, которая спасла Евросоюз от еще большего обострения миграционного кризиса.

«Берлин не занимает позицию посредника, Берлин пытается изображать из себя посредника, при том что явно выступает на стороне Турции. У Германии с Турцией сделка по вопросу о беженцах. Эта сделка имела достаточно показушный характер, и поэтому Эрдоган сейчас немецкое правительство достаточно эффективно контролирует. Если немецкое правительство не будет блокировать в Европейском союзе антитурецкие мероприятия и антитурецкие заявления, то Эрдоган вернется к вопросу о беженцах», — поясняет эксперт.