Политический выбор: Евросоюз не справляется с наплывом беженцев

В ночь на 9 сентября в лагере для беженцев «Мориа» на греческом острове Лесбос произошел пожар. О пострадавших не сообщается, известно только, что крупнейший в Европе лагерь полностью сгорел. Многие европейские политики и активисты расценивают этот инцидент как результата очередного провала миграционной политики Евросоюза.

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Поток беженцев в Европу резко усилился за время пандемии коронавируса. Согласно информации PA Media,

с начала введения карантина почти 4,9 тыс. человек, прошения об убежище которых не приняла Великобритания, пересекли Ла-Манш на небольших лодках, и это в два раза превышает количество беженцев, пытавшихся прорваться в Европу через пролив за весь 2019 год. За этот год в Италии выявлено 16 942 морских прибытия по сравнению с 11 471 за прошлый год.

Объяснить такую тенденцию легко — некоторые страны по-прежнему ощущают на себе последствия войны, другие потрясены экономическим кризисом в связи с пандемией. Евросоюз, впрочем, как и пять лет назад, оказался не готов к наплыву беженцев.

Из-за пандемии у желающих попасть в Европу не осталось иного варианта, кроме как пересечь морскую границу. Многих из них разворачивает обратно береговая охрана. В основном, такие инциденты случаются как раз в Греции. Тех же, кто добрался и пересек границу, распределяют по переполненным лагерям.

В «Мориа» находились 12,8 тыс. человек — это в четыре раза больше, чем предполагаемая вместительность лагеря. Пожар произошел вскоре после того, как были выявлено 35 случаев заражения среди беженцев, проживающих в лагере.

Как сообщает греческое общественное телевидение ERT, многие мигранты покинули лагерь во время пожара и отправились в город.

Греческие власти обвиняют беженцев в преднамеренном поджоге в качестве протеста против карантинных мер, предпринятых в лагере.

«Это факт, что пожар был начат просителями убежища, протестующими против введенного карантина, — заявил министр миграции Греции Нотис Митарачи на пресс-конференции на Лесбосе. — «Мориа» не может продолжать функционировать так, как сейчас. Нужен закрытый контролируемый центр».

В среду премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис признал, что в лагере «Мориа» отсутствовали нормальные условия для содержания беженцев.

«Я понимаю, насколько тяжелые условия. Однако ничто не может быть оправданием для бурной реакции беженцев на медицинские осмотры, — сказал он. — Ситуация в «Мориа» не может продолжаться, потому что это проблема общественного здравоохранения, гуманности и национальной безопасности одновременно».

Между тем, далеко не все в Европе считают, что причина инцидента касается только недовольства беженцев карантинными мерами.

«Пожар в «Мориа» вызван европейской политикой. Это было предсказуемо, и его можно было предотвратить. Это был политический выбор ЕС, за которым последовало греческое государство. Это преднамеренная политика, четко сформулированная в качестве сдерживающего фактора и наказания для этих людей.

Коронавирус использовался, используется и будет использоваться для усиления политики сдерживания и страха, а также для оправдания бесчеловечной политики», — цитирует Politico слова директора подразделения медицинской оперативной поддержки «Врачи без границ» в Греции Апостолоса Вейзиса.

Конечно, пандемия COVID-19 повлияла не только на резкое увеличение числа ищущих убежище в Европе, но и на правила гостеприимства Евросоюза. «Мориа» — лишь один из многих примеров переполненных в эпоху пандемии лагерей. Ссылаясь на нехватку мест, правительства южных европейских стран объясняют невозможность принять новых беженцев. В результате мигранты на лодках либо получают отказ, либо же их помещают на 14-дневный карантин на паромы, нефтяные танкеры или небольшие прогулочные судна, где отсутствуют нормальные условия для содержания.

В июле 180 беженцев были эвакуированы в Италию с корабля SOS Mediterranee Ocean Viking после многочисленных попыток самоубийства и угроз.

Накануне правительство Италии запретило полет над территорией страны самолету Moonbird немецкой неправительственной организации Sea Watch, занимающейся спасением людей в Средиземном море.

Представитель организации Джорджия Лунарди заявила в видеообращении, что причиной отказа стала попытка Рима и Евросоюза закрыть глаза на происходящее в Средиземном море. По ее словам, сообщения Sea Watch об «отсутствии спасательных операций и неприемлемых задержках в оказании поддержки людям, а также о незаконном перехвате и оттеснении их в Ливию» были основанием для запрета на вылет.

Пожар в лагере «Мориа» заставил Евросоюз выступить с реакцией. Председатель Европейского совета Шарль Мишель выразил сочувствие «всем, кто подвергается опасности». Вице-президент Еврокомиссии Маргаритис Схинас 10 сентября отправился в Грецию.

Комиссар ЕС по внутренним делам Илва Йоханссон заявила в Twitter, что уже работает над выделением финансирования для переселения 400 несопровождаемых детей и подростков из лагеря «Мориа». Выступая перед журналистами, она отметила, что Греция с помощью Евросоюза за последние шесть месяцев сократила количество людей, живущих в лагере вдвое. Также она намекнула, что инцидент заставил Брюссель обратить внимание на проблему с беженцами.

«Я убеждена, что, когда я представлю свои новые предложения, состоится обсуждение между странами-членами. Я думаю, что мы также увидим их готовность проявить солидарность», — подчеркнула она.

Так или иначе, лидеры ЕС до сих пор демонстрировали, что вопрос беженцев беспокоит их далеко не в первую очередь. Обсуждение Еврокомиссии по этой теме намечены на 30 сентября. При этом изначально планировалось поднять этот вопрос «после Пасхи», что так и не произошло.

Впрочем, даже если в Евросоюзе займутся решением проблемы, не стоит забывать, что старые проблемы на пути урегулирования ситуации никуда не делись. Основным препятствием были и остаются противоречия между членами ЕС.

Южные страны, которые, в силу своего географического положения вынуждены принимать основной удар на себя, давно настаивают на введении обязательной системы перераспределения лиц, ищущих убежища, по всему Евросоюзу. Однако страны Центральной и Восточной Европы, такие как Венгрия и Польша, категорически против подобной инициативы.

Многие возлагали надежду на председательство Германии в Совете Европейского союза. Причем такие надежды основывались не только на лидерстве Берлина в содружестве и его влиянии. Именно Германия ответственна за «политику открытых дверей», провозглашенную Ангелой Меркель в 2015 году, потому подразумевается, что, ощущая вину, Берлин будет более заинтересован в решении проблемы с беженцами.

Однако, как сообщает Politico со ссылкой на источники, до конца председательства Германии Совете ЕС в декабре запланированы всего лишь две встречи министров внутренних дел стран-членов содружества, на которых потенциально может быть поднят вопрос перераспределения мигрантов.

Впрочем, с высокой долей вероятности, участникам Евросоюза не удастся прийти к компромиссу. Противники системы перераспределения будут ссылаться на пандемию коронавируса. Те же страны, которые принимают мигрантов, тоже в скором времени могут закрыть окончательно свои двери, сославшись на ту же причину.