«Игра с огнем»: Тайвань собирает союз против Китая

Глава Тайваня Цай Инвэнь выступила за создание альянса демократических стран для защиты свободы, безопасности и прав человека в Индо-Тихоокеанском регионе. По ее мнению, коалиция необходима для поддержания правил международного порядка.

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«Пришло время странам-единомышленникам, демократическим государствам в Индо-Тихоокеанском регионе и за его пределами обсудить рамки для создания устойчивых и согласованных усилий по поддержанию стратегического порядка, сдерживающего односторонние агрессивные действия», — объявила Цай Инвэнь.

Выступая на ежегодном форуме по безопасности в Тайбэе, политик не стала прямо говорить, против кого будет направлен альянс, однако прозрачно намекнула, что речь идет о Китае: она отметила необходимость защиты демократии «от авторитарной агрессии» в регионе.

Миру необходим стратегический порядок, который поощряет сотрудничество вместе с прозрачностью и решением проблем в рамках диалога, а не с помощью угрозы войны, продолжила Цай Инвэнь, требуется стратегия, позволяющая избежать любых конфликтов.

С точки зрения главы Тайваня, пандемия коронавируса COVID-19 дала всему миру возможность пересмотреть и реорганизовать торгово-экономическое сотрудничество, а также усилить справедливые и ненасильственные торговые правила.

На форуме собралось множество иностранных экспертов и специалистов, которые сосредоточились на обсуждении текущей ситуации в регионе. Знаковым стало выступление экс-советника президента США по нацбезопасности Герберта Макмастера, который поддержал предложение Цай Инвэнь.

Американский генерал-лейтенант, в отличии от главы Тайваня, говорил вполне прямо и призвал демократические страны вместе работать против «китайской агрессии». Он отметил повышенную напряженность в районе Южно-Китайского и Восточно-Китайского морей, обвинив Пекин в использовании эпидемии для достижения собственных интересов.

«Для сохранения мира США и их союзники в Азиатско-Тихоокеанском регионе должны убедить китайских лидеров в том, что они не могут достичь своих целей с помощью военной силы», — подчеркнул Макмастер.

Раздражение Пекина

Неожиданное предложение Цай Инвэнь о фактическом создании антикитайского альянса прозвучало на фоне не слишком позитивной реакции КНР на визиты ряда иностранных делегаций на Тайвань. Так, государственная китайская газета Global Times объявила, что введет санкции против чиновников из США, посещающих спорный остров.

«Ограничения также затронут американские фирмы, с которыми связаны чиновники. Им навсегда будет запрещен въезд на территорию КНР, а соответствующие компании навсегда потеряют рынок материкового Китая», — заявил главред издания Ху Сицзинь.

Контакты других стран с Тайбэем всегда был чувствительным вопросом для КНР, так как китайская сторона считает остров частью своей территории. Однако с момента окончания войны в 1949 году Тайвань или Китайская Республика — де-факто независимое государство.

Пекин периодически угрожает Тайбэю «силовым объединением», регулярно проводя соответствующие военные учения. Китайцы репетируют вторжение на остров, а тайванцы отвечают им тренировкой его обороны. При этом воссоединение Пекин предлагает по принципу «одна страна — две системы», который был использован с Гонконгом.

В соответствии с этим принципом Тайвань мог бы получить собственную политическую систему, юрисдикцию, вооружение, экономику и финансовую систему, а также ряд конкретных прав в международных отношениях. Китайский регион получил бы статус широкой автономии с частичной независимостью от Пекина.

Впрочем, у Тайбэя и так есть все эти привилегии. Поэтому власти Тайваня, которые в КНР воспринимают как сепаратистов, противятся объединению с материком. Нежелание острова пойти на уступки крайне нервирует Пекин, а взаимодействие Тайваня с США, в особенности в военной сфере, все больше смещает акценты на применение силовых мер.

Возможность военного присоединения острова Китай обеспечил законом о борьбе с сепаратизмом, в соответствии с котором китайские власти могут использовать все средства для сохранения территориальной целостности страны, если тайваньские сепаратисты спровоцируют «отделение провинции от КНР».

Собственно, союз Цай Инвэнь как раз и предполагает нивелирование угроз войны, которые остров получает именно от Китая. Поддержка США в данном случае играет Тайбэю в плюс, так как американцы сами сформировали антикитайский фронт, сосредоточившись на сдерживании «агрессии КНР».

Иностранный фактор

Как пишет Le Figaro, Вашингтон используют Тайвань в качестве пешки в своем противостоянии с Пекином, подталкивая остров разорвать экономические связи с КНР и обещая обеспечить военную и торговую поддержку. В свою очередь, Тайбэй рассчитывает воспользоваться ситуацией для возвращения на международную арену.

Взаимодействие США с Тайванем крайне нервирует Китай, что в очередной раз подтвердил визит американской делегации на остров в августе. В частности, Тайбэй посетил министр здравоохранения Алекс Азар, став самым высокопоставленным чиновников, приехавшим на Тайвань за последние 10 лет.

Визит сопровождался движением флота США через Тайваньский пролив, что еще больше разозлило КНР.

Формально Вашингтон действует в рамках американо-тайваньского соглашения о дипломатической и военной поддержке, что опять-таки не вяжется с желанием Пекина забрать себе остров.

Ответом КНР на подобную акцию стали не только возможные санкции, но и военные маневры у берегов Тайваня. В рамках учений несколько китайских ракет были использованы в Южно-Китайском море, что, скорее всего, можно расценить как сигнал в сторону США. Кроме того, истребители армии КНР не раз пролетали над Тайванем, в том числе во время визита американского министра.

При этом официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, призвал Вашингтон не «играть с огнем» по проблеме Тайваня. По его словам, Пекин против любых официальных контактов между США и Тайванем, осуществляемых под каким бы то ни было предлогом.

«Определенные лица в США должны прекратить питать иллюзии по поводу фундаментальных интересов Китая, поскольку те, кто играет с огнем, обожгутся. Хочу предостеречь администрацию Демократической прогрессивной партии Тайваня от продолжения следованию по неверному пути. Не надо упорствовать в заблуждениях, охотно превращаться в марионетку, становиться полностью зависимым от других», — резюмировал дипломат.

Однако делегация США стала лишь первой проблемой для Китая, поскольку вслед за ней на остров приехали представители Чехии. Парламентариев не испугало предупреждение Пекина о «пересечении красной линии», да и поездку открыто поддержали в Европейском парламенте, США, Канаде и Австралии.

Одним из итогов визита стало участие делегации в чешско-тайваньском инвестиционном форуме, что выглядит нарушением политики «одного Китая», которой официально придерживается Чехия — хотя по факту власти представляют визит в качестве самостоятельной инициативы парламента республики.

Стороны договорились об активизации сотрудничества, возможном создании представительств чешских банков и компаний на острове, а также не исключили открытие прямого авиасообщения. Впоследствии Китай осудил поездку делегации от парламента Чехии, обвинив политиков в грубом нарушении суверенитета и вмешательстве во внутренние дела КНР.

Удар по Китаю

В совокупности эти визиты формально можно было бы рассмотреть, как часть исполнения главного желания Тайваня — восстановления республики на международной арене. Тем не менее, делать подобные прогнозы пока не стоит. Большинство европейских стране не пойдут на прямое сотрудничество с Тайбэем вместо Пекина, так как это просто невыгодно.

Даже активная поддержка США не включает восстановление дипломатических отношений с Китайской республикой.

Да, Вашингтон поддерживает контакт с Тайбэем, но в рамках заключенных соглашений, то есть не пересекая черту и не разрывая все связи с Пекином, несмотря на активную антикитайскую кампанию.

По выступлению Цай Инвэнь видно, что, не упоминая Китай в своем заявлении об альянсе, она также не хочет перейти «красную линию», не только из-за военной угрозы, но и возможных экономических последствий. Не стоит забывать, что Тайвань привязан к китайскому рынку, а США лишь обещают торговую поддержку. В целом, стремление Вашингтона подтолкнуть Тайбэй к разрыву экономических связей с Пекином, может серьезно ударить по экономике острова.

При этом от США нет не только реальной альтернативы, но и санкции против КНР бьют также по тайваньским компаниям, что вряд ли можно назвать позитивным фактором. Кроме того, несмотря на давление американцев в последние месяцы, Тайвань не смог стать членом ВОЗ и не был приглашен для участия в учениях США в Тихом океане.

Если же рассматривать саму идею альянса демократических государств Индо-Тихоокеанского региона против «китайской агрессии», то не совсем понятно, чем он будет отличаться от американской кампании по этому направлению. Пока США не смогли привлечь сильных игроков в свою коалицию, тот же Евросоюз в основном сопротивляется подобной практике.

Пойдут ли другие страны в подобный союз непосредственно с Тайванем, — вопрос спорный, он опять-таки упирается в принцип «одного Китая». В Пекине явно не оценят такой практики со стороны партнеров, что может грозить как санкциями, так и разрывом экономического сотрудничества. Учитывая, что КНР — вторая по уровню ВВП экономика мира, скорее всего, желающих будет не много.