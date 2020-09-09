«Голосование на пеньке»: как пройдут выборы 13 сентября

Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявила о полной готовности избирательной системы к проведению единого дня голосования 13 сентября.

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«Я могу сейчас с уверенностью от имени своих коллег, имени ЦИК доложить о полной готовности избирательной системы России к единому дню голосования 13 сентября и в предшествующие ему дни — 11 и 12 сентября», — сказала Памфилова в ходе заседания комиссии 9 сентября.

Она напомнила, что для нынешнего состава ЦИК, приступившего к исполнению полномочий в марте 2016 года, это будет уже пятый единый день голосования.

По словам председателя ЦИК,

нынешняя избирательная кампания — одна из самых сложных из-за факторов «многослойности и многовариантности», а также из-за пандемии коронавируса COVID-19.

В связи с распространением заболевания выборы будут проходить в течение трех дней: 11 и 12 сентября пройдет досрочное голосование, а 13 сентября станет основным днем выборов.

Законопроект о проведении трехдневного голосования на выборах был принят Госдумой 21 июля. В ЦИК обосновали необходимость организовать выборы таким образом эпидемиологической ситуацией.

Еще одной особенностью станет электронное голосование, которое состоится в Ярославской и Курской областях, так как там пройдут только довыборы в Госдуму. Также электронное голосование будет использоваться наряду с традиционным на довыборах депутатов представительных органов местного самоуправления в двух столичных районах в Единый день голосования.

По словам Памфиловой, для голосования на цифровых избирательных участках в Москве подано 6 787 заявлений. Кроме того, 31 571 избиратель из Курской и Ярославской областей изъявил желание проголосовать на довыборах депутатов Госдумы удаленно.

В ходе сегодняшнего заседания ЦИК Памфилова заявила, что комиссия планирует расширить эксперимент по дистанционному электронному голосованию перед выборами в Госдуму в 2021 году.

«Эксперимент [по онлайн-голосованию] дальше пойдет, мы не будем ждать крупной федеральной кампании следующей. Следующие у нас микропроекты пойдут по текущим выборам, у нас каждые выходные проходят выборы. Коль мы затеяли эту программу серьезную, мы ее будем дорабатывать при каждом удобном случае в ряде регионов. Серия экспериментов будет продолжаться беспрерывно», — отметила глава ЦИК.

В 63 регионах голосование на предстоящих выборах пройдет в помещениях для голосования с 11 по 13 сентября. Еще в 20 субъектах РФ выборы в помещениях для голосования пройдут только в единый день голосования 13 сентября. Голосование на придомовых территориях будет организовано на 4,5 тыс. участков в 28 регионах страны. «Это так называемое голосование на пеньке. Мы теперь его так будем называть. Требования к этому виду голосования ужесточены, обеспечена тайна голосования и возможность наблюдения. Голосование на пеньке должно проходить на высшем уровне», — отметила глава ЦИК.

Для проведения голосования по всей стране будут задействованы более 56 тыс. избирательных участков, заявила сегодня Памфилова.

«На выборах в единый день голосования дополнительно образовано 592 временных участка на всю страну. Это не так много, но везде, где надо, эти участки образованы — 295 участков образованы в больницах, 187 — на судах, 45 — в местах содержания под стражей и в ряде других мест», — сообщила также глава ЦИК.

Выборы разного уровня пройдут в 83 регионах России. По их итогам будет замещено более 78 тыс. мандатов.

Выбирать глав регионов 13 сентября будут жители республики Коми, республики Татарстан, Чувашской республики, Камчатского, Краснодарского и Пермского краев, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Ленинградской, Пензенской, Ростовской, Смоленской, Тамбовской областях, в Севастополе и Еврейской автономной области. Глав еще двух регионов — Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов — должны избрать депутаты региональных заксобраний.

В девяти из 18 регионов назначенные президентом врио губернаторов баллотируются на первый срок. Главная интрига на выборах сохраняется в Иркутской области, где пять лет назад неожиданно для всех победу одержал коммунист Сергей Левченко. Он подал в отставку в декабре прошлого года после критики в его адрес из-за того, как регион справлялся с последствиями наводнений. На его пост был назначен бывший замминистра МЧС Игорь Кобзев. Теперь же главным конкурентом для Кобзева снова стал коммунист — Михаил Щапов, депутат Госдумы и выходец из ФСБ. И это неудивительно — КПРФ имеет довольно высокую популярность в Иркутской области. Сам же Кобзев, к слову, баллотируется как самовыдвиженец.

Интересная ситуация может сложиться и в Архангельской области, где врио губернатора Александр Цыбульский также будет баллотироваться на пост главы региона в первый раз. Цыбульский был назначен на должность 2 апреля, до этого он руководил Ненецким автономным округом.

НАО стал единственным регионом России, где большинство жителей летом 2020 года проголосовали против поправок к Конституции. При этом жители Ненецкого автономного округа также будут участвовать в выборах губернатора Архангельской области, так как регион административно входит в ее состав.

В Татарстане, Курской, Пензенской и Ярославских областях пройдут дополнительные выборы депутатов Госдумы.

В 11 регионах состоятся выборы депутатов законодательных собраний. Голосовать будут в республике Коми, Белгородской, Воронежской, Калужской, Костромской, Курганской, Магаданской, Новосибирской, Рязанской, Челябинской областях и Ямало-Ненецком автономном округе.

Также в 22 административных центрах определится состав городских дум. Пройдут и выборы более мелких уровней — в органы местного самоуправления районов, городских округов и поселений.

Всего для участия в выборах свои кандидатуры выдвинули 171 тыс. человек. Из них свыше 130 тыс. — от 36 политических партий, и чуть более 40 тыс. кандидатов — самовыдвиженцы. Регистрацию получили почти 160 тыс. кандидатов.