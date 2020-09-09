«Туда поездка нежелательна»: почему Путин не летит в Нью-Йорк

Основное внимание в своем выступлении на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН президент России Владимир Путин сосредоточит на вызове, брошенном миру коронавирусом COVID-19. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«О чем сейчас можно говорить, выступая перед ООН? <...> О тех многочисленных болячках человечества, которые эта пандемия обострила. Однозначно, об этом», — сообщил он.

По словам Пескова, Путин, как и многие другие лидеры, не полетит в Нью-Йорк на сессию Генассамблеи ООН, поскольку в Соединенных Штатах до сих пор не выровнялась эпидемиологическая ситуация. Это рискованно, добавил представитель Кремля, с точки зрения уровня обеспечения безопасности главы государства.

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«Туда поездка сейчас нежелательна», — добавил он. Путин выступит на ГА ООН в формате видеообращения, предварительно его речь назначена на 22 сентября.

Неделя выступлений политиков «первого эшелона» пройдет с 21 по 29 сентября. Согласно программе, Путин обратится с видеообращением седьмым по счету.

Перед ним свои речи произнесут президент Бразилии Жаир Болсонару, президент США Дональд Трамп, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, председатель КНР Си Цзиньпин, а также чилийский и кубинский лидеры — Себастьян Пиньера и Мигель Диас-Канель.

В ходе общих прений должны выступить 121 лидер государств, 54 главы правительства, 16 министров иностранных дел, один вице-премьер, двое временных поверенных и один вице-президент.

Перед этим Путин выступал в ООН еще в 2015 году — он прокомментировал ситуацию в Совете Безопасности всемирной организации, поддержав использование право вето. Им в СБ обладают пять государств: Россия, США, Великобритания, Франция и КНР. Париж ранее критиковал «злоупотребление» вето.

«При основании ООН и не предполагалось, что здесь будет царить единомыслие», — подчеркнул президент РФ. Кроме того, Путин обвинил западные демократии в «экспорте революций» и агрессивном вмешательстве во внутренние дела других стран. По его мнению, внешние силы виновны и в украинском конфликте, поскольку Запад поставил постсоветские страны перед «ложным вызовом». Стоит добавить, что сейчас к этой проблеме может добавиться белорусский политический кризис — Москва уже предостерегала США и другие западные державы от вмешательства в дела Белоруссии. «Посреднические услуги» Минску не требуются, отмечали в МИД РФ. Неизвестно, впрочем, сделает ли Путин заявления о белорусских выборах в этот раз.

Обращения Владимира Путина к международному сообществу привлекают к себе большое внимание иностранной и российской прессы. В 2015 году влиятельная американская газета The New York Times

сравнивала выступления российского лидера и бывшего тогда президентом США Барака Обамы — речь Путина, по мнению журналистов, была более впечатляющей.

Традиционно сессии Генассамблеи ООН проходят в Нью-Йорке с 1947 года. Недавно разразился скандал из-за того, что власти США препятствовали въезду иностранных чиновников для участия в работе всемирной организации. В марте 2018 года российский постпред Василий Небензя обвинил США в злоупотреблении правами государства, где расположена штаб-квартира ООН.

Комплекс зданий штаб-квартиры ООН на Манхэттене представляет собой «международную зону, принадлежащую всем государствам-членам». При этом район Тертл-Бэй между 42-й и 48-й улиц остается в пределах судебной юрисдикции США.

В 2019 году въездные визы США не были выданы десяти сотрудникам российского МИДа. Кроме того, в визах отказали гендиректору Роскосмоса Дмитрию Рогозину, главе комитета Государственной думы по международным делам Леониду Слуцкому и руководителю комитета по международным делам Совета Федерации Константину Косачеву. Глава МИД Сергей Лавров назвал ситуацию позором для США.

Лавров заявил, что отказ американцев выдать визы представляет собой не что иное, как «печальную демонстрацию «американской исключительности».