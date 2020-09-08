«Надавим на Берлин»: Польша противостоит «Северному потоку-2»

Германия должна выйти из проекта газопровода «Северный поток — 2» на фоне ситуации с блогером Алексеем Навальным и якобы намерением Москвы вмешаться во внутреннюю политику Белоруссии, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

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По его словам, экспортный газопровод из России в Европу по дну Балтийского моря является политическим, передает РИА «Новости».

Моравецкий также назвал проект дестабилизирующим для стран Восточной Европы, и заявил, что Берлин должен понимать такую позицию Варшавы и разделять ее.

Резюмируя, политик пообещал, что Варшава будет «оказывать давление» на Берлин, чтобы остановить реализацию проекта.

В Кремле не видят оснований говорить о «мерах со знаком минус» против «Северного потока — 2», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он отметил, что строительство газопровода — коммерческий международный проект, призванный, прежде всего, обеспечить энергетическую безопасность Европы.

«С какой стати им говорить о каких-то мерах со знаком минус в отношении международного проекта, где участвуют и германские компании, и так далее. Как-то это нерезонно, а главное — не имея никаких оснований для таких разговоров в настоящий момент», — пояснил представитель Кремля.

Глава Белого дома Дональд Трамп днем ранее заявил, что поприветствовал был отказ Германии от завершения и введения в эксплуатацию СП-2.

Так политик прокомментировал заявление представителя канцлера ФРГ Штеффена Зайберта, что Берлин допускает введение санкций против СП-2. При этом немецкий лидер Ангела Меркель на закрытом заседании фракции ХДС/ХСС в бундестаге указывала, что конечное решение по «Северному потоку — 2» не принято, но оно будет носить общеевропейский, а не германский характер.

«Конечно, я поддержал бы эту меру. Мы защищаем Германию от России, а Германия платит миллиарды долларов России за энергоносители, и от 60% до 70% энергоносителей поступает ей из России», — сказал в ответ на это американский лидер.

Он также указал, что противодействие реализации проекта началось только при его президентстве.

«Я задал вопрос: почему Германия заключает сделку, предусматривающую выплаты России миллиардов долларов, а мы обеспечиваем защиту Германии от России», — посетовал Трамп.

При этом глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст заявил, что остановка «Северного потока — 2» станет большой ошибкой.

Он также предупредил о репутационных рисках и предположил, что оператор проекта может потребовать компенсации ущерба. «Я считаю это ошибочным, вредным и не отвечающим ни немецким, ни европейским интересам», — сказал Эрнст.

Председатель объединения германской газовой отрасли «Будущее. Природный газ» (Zukunft Erdgas) Тимм Келер отмечал, что «в случае остановки строительства газопровода придется списать вложения в размере €8 млрд». Кроме того, необходимо будет потратить €4 млрд, чтобы построить соединительные трубопроводы.

Проект СП-2 должен оставаться вне политического поля, выразил уверенность заместитель главы МИД РФ Александр Грушко. «Наша позиция хорошо известна: это коммерческий проект, он должен оставаться вне политики, поскольку укрепляет энергетическую безопасность самой Европы, создает платформу для развития экономического взаимодействия и, конечно, мы исходим из того, что эти интересы в конечном итоге должны возобладать», — подчеркнул дипломат.

Министр энергетики РФ Александр Новак заверил, что СП-2 будет завершен, несмотря ни на что. «Этот проект будет реализован. Да, есть определенные трудности, но, тем не менее, он продолжается», — сказал глава ведомства.

По его словам, спрос на природный газ будет расти, несмотря на переход к возобновляемым источникам энергии в странах Евросоюза.

Ранее премьер-министр Швеции Стефан Левен заявил, что Стокгольм уже принял все решения по поводу строительства СП-2. Об этом сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung.

В 2018 году Швеция выдала разрешение на строительство трубопровода. Оно должно остаться в силе, так как отмена сделки нарушит международное право, отметил Левен, добавив, что для шведской стороны важно, чтобы международное право соблюдалось.

Совокупная мощность двух ниток СП-2 составляет 55 млрд куб. м газа в год. Таким образом, совокупная проектная мощность «Северного потока» и «Северного потока — 2» достигает 110 млрд куб. м газа в год.