«Бесконечные войны»: почему Трамп хочет сменить главу Пентагона

Президент США Дональд Трамп объявил, что руководство Пентагона не хочет ничего, «кроме как вести войны». По мнению главы государства, за счет этого Пентагон способствует обогащению предприятий, занимающихся производством вооружений.

«Я не говорю, что военные меня любят, но солдаты [любят]. Руководители в Пентагоне, вероятно, — нет, потому что они не хотят ничего, кроме как вести войны, чтобы все эти прекрасные компании, которые производят бомбы, самолеты и все остальное, были счастливы», — добавил американский лидер.

США выходят из бесконечных войн, продолжил Трамп, обрушившись с критикой на своего соперника на президентских выборах бывшего вице-президента Джо Байдена. Президент США напомнил, что демократ направил молодых людей «сражаться в этих сумасшедших бесконечных войнах» — вероятно, он имел в виду поддержку американского вторжения в Ирак со стороны Байдена в 2003 году.

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Фактор «бесконечных войн» Трамп в последнее время использует достаточно часто в своей избирательной кампании и, в целом, делает это вполне обоснованно. По сути, он является одним из глав государства, не начавших никаких конфликтов, а возвращение американских солдат из горячих точек можно назвать доминирующим направлением его внешней политики.

Собственно, поэтому Трамп считает, что руководство Пентагона относится к нему не слишком позитивно. При этом в западных СМИ активно обсуждается информация о будущих перестановках в министерстве обороны США.

Разногласия на фоне протестов

По информации NBC News, глава Пентагона Марк Эспер может покинуть свой пост до президентских выборов.

На место Эспера прочат министра по делам ветеранов Роберта Уилки, источники телеканала утверждают, что он может сразу занять пост исполняющего обязанности главы Пентагона после отставки министра обороны.

Трамп встречался с кандидатом еще в прошлом месяце, хотя советники главы государства не советуют ему снимать Эспера в ближайшее время.

Помимо Уилки, глава государства рассматривает еще несколько кандидатов на место главы Пентагона. Формально дискуссии в Белом доме о замене Эспера ведутся с начала лета, основной причиной для недовольства Трампа послужил ряд неоднозначных шагов главы Пентагона на фоне волны массовых протестов в США.

Речь идет о демонстрациях против расизма и жестокости полиции, которые запустила гибель афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции. Акции охватили крупные города США и сопровождались беспорядками, столкновениями с сотрудниками правоохранительных органов, поджогами и разбоем.

Для урегулирования ситуации Трамп решил воспользоваться силами Нацгвардии, направив бойцов в города. Это обстоятельство вызвало конфликт между президентом и руководством силовых ведомств.

Показательным инцидентом стал разгон мирной демонстрации у Белого дома, что осудил председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли.

Военный назвал действия властей «ошибкой», бросившей тень на репутацию американских военных. Эспер также выступил против задействования армии для усмирения протестующих — как писала The Wall Street Journal, слова главы Пентагона вызвали гнев Трампа, хотя на официальном уровне президент отрицал какой-либо конфликт.

Собственно, заявление Эспера и запустило цепочку сообщений о его скорой отставке. NBC News писали об этом еще в июне, а Bloomberg в конце августа указал на желание президента решить этот вопрос после победы на выборах. При этом сам глава Пентагона, по данным агентства, собирается в любом случае подать в отставку по завершении избирательной кампании в США.

Главное — выборы

Если рассматривать ситуацию вокруг главы Пентагона через призму американских СМИ, то вопрос уже кажется решенным.

Единственной неизвестной переменной остается время, когда он покинет свой пост. Вариантов всего два: до президентских выборов или после.

То есть, скорее всего, Белый дом изучает, как уход Эспера может отразиться на предвыборной кампании Трампа, и с учетом этой информации уже примет окончательное решение. Если будет выбран будет первый вариант, то критика Пентагона по «зацикленности на войнах» может стать одной из причин отставки главы ведомства для общества.

В таком случае это станет продолжением той части кампании главы государства, которая сосредоточена вокруг завершения «бесконечных войн». Стоит отметить, что, хоть Трампа и нельзя назвать «военным президентом», он больше своих предшественников сделал для дестабилизации ситуации в мире.

С начала своего президентства он взял курс на разрушение международных соглашений из-за их «невыгодности» США. Из ключевых решений Белого дома, пожалуй, стоит выделить два — выход из ядерной сделки с Ираном и уничтожение договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности с Россией.

Впрочем, насколько поддержание образа мирного президента является выгодным для Трампа, а также как на его рейтингах может сказаться отставка Эспера, сказать достаточно трудно. Согласно опросу YouGov от 4 сентября, действующий президент получает 42% поддержки на общенациональном уровне, тогда как его соперник Байден набирает 52%.

За лето серьезных подвижек к сокращению разрыва между кандидатами зафиксировано не было, демократ стабильно обгонял Трампа в социальных опросах, а разрыв держался на уровне 9% в пользу Байдена.

Как не раз писали западные СМИ, негативным фактором для главы государства стали протесты в США, в особенности жесткая реакция Белого дома на беспорядки. Учитывая, что Эспер продемонстрировал более взвешенную позицию, его увольнение до выборов может, скорее, ударить по Трампу, чем пойти на пользу кампании главы государства.