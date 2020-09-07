«Превысили полномочия»: убийцы Хашукджи приговорены к тюрьме

В Саудовской Аравии вынесены приговоры по делу об убийстве журналиста Джамаля Хашукджи в генконсульстве королевства в Стамбуле в 2018 году.

Так, суд приговорил пятерых человек к 20 годам лишения свободы. В прошлом году они были приговорены к смертной казни. Однако позже смертные приговоры были заменены на тюремное заключение.

Еще один обвиняемый приговорен к 10 годам заключения. Два человека получили по семь лет тюрьмы. Генпрокуратура подчеркнула, что приговор является окончательным. Уголовное производство было закрыто.

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Всего по делу об убийстве журналиста проходили 11 человек. К делу также привлекался королевский советник Сауд аль-Кахтани, однако после расследования он был освобожден за отсутствием доказательств его причастности к убийству.

Имена приговоренных Эр-Рияд не раскрывает, однако генпрокуратура заявляла, что журналист был убит сотрудниками службы общей разведки Саудовской Аравии, которые в ходе выполнения задачи по возвращению Хашукджи на родину из Стамбула «превысили свои полномочия».

В марте прокуратура Стамбула предъявила заочное обвинение 20 гражданам Саудовской Аравии в причастности к убийству журналиста. 18 человек обвиняются в исполнении преступления, относительно них прокуратура ходатайствует о смертной казни. Еще двое — советник наследного принца Саудовской Аравии Сауд аль-Кахтани и экс-заместитель главы общей разведки Ахмед Асири — обвиняются в организации убийства. Для них прокуратура требует тюремное заключение по статье «Организация и умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью».

Саудовский журналист, известный своими оппозиционными взглядами в отношении королевской семьи, исчез в Стамбуле 2 октября 2018 года. На тот момент он уже проживал в США и работал в The Washington Post. Последний раз Хашукджи видела его невеста — при ней он зашел в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле после чего бесследно пропал.

Поначалу официальные лица Саудовской Аравии утверждали, что журналист исчез уже поле того, как покинул территорию консульства.

Под давлением Турции саудовские власти дали местной полиции разрешение на проведение обыска на территории дипмиссии в Стамбуле. В ходе него были обнаружение улики, подтверждающие убийство журналиста. Кроме того, позже турецкой стороной была обнародована аудиозапись, свидетельствующая о пытках и смерти журналиста именно в стенах дипломатического здания: на записи был слышен голос Хашукджи, журналист умолял не убивать его.

Генпрокуратура Саудовской Аравии признала факт смерти журналиста. В ведомстве заявили, что Хашукджи якобы погиб в результате ссоры с представителями генконсульства, позже Эр-Рияд признал факт преднамеренного убийства.

При этом минюст королевства объявил, что дело журналиста будет расследоваться по законам Саудовской Аравии, так как убийство произошло на территории государства.

Тело журналиста так и не было найдено. В прошлом году появилась информация, что его останки были обнаружены на территории резиденции саудовского генконсула в Турции, но она не была подтверждена официально. Турецкие следователи заявили, что тело журналиста было расчленено и уничтожено после того, как он был задушен в генконсульстве.

Дело погибшего журналиста имело огромный резонанс, а несколько европейских стран ввели эмбарго на поставки оружия Эр-Рияду в ноябре прошлого года. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман Аль Сауд в интервью заявил, что, так как убийство произошло «в его смену», он берет на себя всю ответственность. В то же время, он добавил, что не знал о происходящем.

В мае этого года семья Хашукджи официально простила убийц своего отца, что дало основания заменить смертную казнь на тюремные сроки. По законам королевства, родственники жертвы могут простить убийцу и даже помиловать уже осужденного, в таком случае к преступнику не может быть применена смертная казнь. Однако он обязан предстать перед судом за совершенное преступление и понести наказание.