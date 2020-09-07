«Люди в масках»: в Минске похитили лидера белорусской оппозиции

В Минске задержали и увезли в неизвестном направлении одного из лидеров белорусской оппозиции, члена Координационного совета по трансферу власти Марию Колесникову. По информации издания Tut.by, утром люди в масках посадили ее в микроавтобус с надписью «Связь».

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«Увидела, люди в гражданской одежде и в масках заталкивают Марию в этот микроавтобус, у нее отлетает телефон, один из этих людей телефон поднимает, прыгает в микроавтобус, и они уезжают», — заявила изданию очевидица похищения.

В настоящее время Колесникова не отвечает на звонки по мобильному телефону, что подтверждают независимые белорусские СМИ. Кроме того, связи нет и с пресс-секретарем оппозиционного совета Антоном Родненковым, а также исполнительным секретарем Иваном Кравцовым.

«Такие методы являются незаконными и не могут привести ни к какому другому результату, кроме обострения ситуации в стране, углубления кризиса и дальнейшего нарастания протестов», — подчеркнули в Координационном совете.

Члены совета Максим Знак и Глеб Герман подтвердили РБК, что пока не удается выйти на связь со всеми пропавшими. К их поиску, а также выяснению деталей подключены адвокаты. При этом в МВД республики не располагают информацией о задержании Колесниковой и ее соратников, об этом ТАСС рассказала пресс-секретарь ведомства Ольга Чемоданова.

Кроме того, каких-либо данных о похищении не смогли предоставить в Следственном комитете Белоруссии и КГБ. Таким образом, пока неизвестно, было ли задержание Колесниковой санкционированной акцией властей или же речь идет о настоящем похищении.

Падение оппозиционного трио

Возможный арест Колесниковой станет одним из знаковых витков борьбы Минска против оппозиции, требующей новых выборов и отставки президента Белоруссии Александра Лукашенко. В целом, ее задержание вполне вписывается в стратегию власти по давлению на соперников президента. Более того, все участники Координационного совета проходят по уголовному делу о попытке захвата власти.

Нельзя исключать и другого сценария развития ситуации: в частности, перемещения Колесниковой в одну из соседних стран, как это было с двумя остальными лидерами белорусской оппозиции — Ольгой Цепкало и Светланой Тихановской. Первая покинула страну еще до начала президентских выборов, итоги которых спровоцировали массовые протесты.

А вот Тихановская уехала уже при содействии официальных властей, что открыто признавал глава государства. Правда, если Лукашенко описывает ее решение как добровольный шаг, то независимые СМИ указывают на давление и угрозы в адрес экс-кандидата. Тихановскую вывезли в Литву, откуда она пытается взаимодействовать со своими соратниками и использовать тот факт, что большинство протестующих считают ее победительницей выборов.

В свою очередь, Цепкало вместе с мужем Виталием, не допущенным до выборов и преследуемым на территории Белоруссии, действуют в интересах оппозиции за рубежом, пытаясь добиться от Запада признания Тихановской в качестве президента Белоруссии, что пока продвигается с большим скрипом.

Колесникова в настоящий момент остается единственным представителем «оппозиционного трио», который не покинул пределы Белоруссии и вел активную политическую кампанию.

Представитель совета посещала митинги, общалась с людьми, выступала на площадях и действительно могла представлять опасность для власти, так как была ближе всех к стихийному протесту.

Отдельным пунктом стоит упомянуть, что Колесникова в начале сентября объявила о намерении создать партию «Весна» во главе с Виктором Бабарико, штаб которого она представляла на выборах. Сам политик находится в СИЗО, до выборов его так и не допустили.

Давление власти

При этом наличие определенного давления на оппозицию в Белоруссии нельзя отрицать, поскольку власти расценивают их как провокаторов, за которыми стоят западные «кукловоды». Подобные формулировки часто применяются и к мирным демонстрантам.

Как именно оказывается давление — вопрос достаточно сложный. Во-первых, это опять-таки дело о попытке захвата власти из-за создания координационного совета. Во-вторых, независимые СМИ не раз писали об угрозах тем или иным представителям оппозиции. Правда, тут об однозначной привязке к власти говорить нельзя. И в-третьих, это допросы, жесткая критика со стороны Лукашенко, а также увольнения протестующих с предприятий.

В частности, в августе экс-министр культуры Белоруссии Павел Латушко потерял пост директора Национального академического театра имени Янки Купалы из-за поддержки протестов, присоединился к Координационному совету, столкнулся с допросом и преследованием, — в итоге покинул страну.

Как пояснил оппозиционер, он был поставлен перед выбором: либо отъезд из Белоруссии, либо уголовное дело.

Похожая история произошла с доверенным лицом Тихановской и членом президиума совета оппозиции Ольгой Ковальковой, которая уехала из республики в Польшу за несколько дней до «пропажи» Колесниковой. Свой отъезд она объяснила тем, что на родине ей угрожали арестом.

Впрочем, ничего сенсационного в этом нет, поскольку подобная история происходит с конкурентами Лукашенко уже не в первый раз. Как напомнил «Газете.Ru» белорусский политолог Дмитрий Болкунец, на выборах 2010 года «разгул демократии» закончился еще до закрытия избирательных участков: всех кандидатов оперативно арестовали до завершения голосования.

«Власти заинтересованы в «видимой демократии» до выборов, а после начинаются задержания и аресты», — подчеркивал эксперт.