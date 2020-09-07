И Украина тоже: ООН распределила ответственность за воду в Крыму

Официальный представитель управления Верховного комиссара ООН по правам человека Элизабет Тросселл заявила, что ответственность за обеспечение крымчан пресной водой лежит как на Украине, так и на России, передает РИА «Новости».

«Право на безопасную и чистую питьевую воду и санитарию признано Генеральной Ассамблеей ООН в качестве одного из прав человека, необходимых для полноценной жизни. Россия несет главную ответственность за обеспечение доступа к воде для защищенного населения Крыма», — говорится в заявлении Тросселл.

Украина также несет ответственность — в соответствии с международным законодательством в области прав человека, Киев обязан обеспечивать соблюдение экономических, социальных и культурных прав крымчан.

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«Украина <...> должна постоянно держать в поле зрения вопрос о том, может ли она принять меры для обеспечения достаточного уровня жизни для всех лиц, находящихся на ее территории», — отметила представитель комиссара.

При этом она напомнила, что ООН поддерживает «территориальную целостность Украины».

В конце мая заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам Наталья Поклонская направляла запрос в ООН с просьбой изучить ситуацию с водоснабжением Крыма — Украина перекрыла поставки воды на полуостров с 2014 года.

«Спустя три месяца мной получен официальный ответ. <...> В письме предложено сотрудничество в предоставлении дополнительной информации по вопросу доступа крымчан к воде и ситуации с водоснабжением на полуострове», — заявила депутат.

В первом письме она потребовала осудить действия властей Украины. «Призываю <...> решительно осудить преступные действия украинской стороны, грубо попирающие международное право и прямо нарушающие обязательства этой страны в области прав человека, и принять исчерпывающие меры по обеспечению всеми возможными способами восстановления функционирования <...> канала», — говорится в письме Поклонской.

При этом российские власти отметили, что перекрытие украинской стороной Северо-Крымского водоканала — политический шаг, а не экономический. Депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара заявил, что «постройка Украиной дамбы — это еще один шаг агрессивной риторики, которую Киев ведет против Крыма». По его словам, теперь регион РФ уже не зависит от днепровской воды, которая раньше обеспечивала технической водой только северо-восток полуострова, с 2014 года Крым стал «водонезависим».

Президент РФ Владимир Путин ранее подверг критике крымских чиновников за недостаточные усилия по решению вопроса водоснабжения. «Сделано много, но еще не все. Еще нужно поработать над проблемами водоснабжения, водоотведения», — сказал российский лидер.

В конце июня 2020 года глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что не станет просить украинские власти возобновить поставки пресной воды. По его словам, кроме президента Украины Владимира Зеленского принять решение о подаче воды не может в Киеве ни один человек. Однако Аксенов уверен, что крымчане проживут и без «водных подачек» со стороны соседнего государства. Для обеспечения водой Симферополя крымскими властями уже построены две нитки водопроводов и начата подача воды из артезианских скважин из-под Бахчисарая.

В декабре 2019 года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что Москва готова к улучшению отношений с Киевом, если украинская сторона проявит инициативу и заинтересованность.

В конце ноября Зеленский охарактеризовал российско-украинские отношения как весьма непростые. «С Россией у нас очень сложная ситуация», — подчеркнул он.

В июне прошлого года Путин также заявил, что в 2014 году Россия «не приобретала» Крым. «Народ, проживающий в Крыму, принял решение воссоединиться с Россией», — сказал он. Кроме того, президент подчеркнул, что хотел бы напомнить «всем заинтересованным наблюдателям», что крымский референдум был «высшей степенью проявления демократии».