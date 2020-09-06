Пока без жертв: в Белоруссии идут столкновения с ОМОНом

В Минске и других городах Белоруссии начались акции протеста – «Марш единства», анонсированный накануне по всей стране. Об этом сообщает Telegram-канал Nexta Live.

Участники демонстраций намерены собираться на центральных улицах и площадях городов. В белорусской столице жители идут на площадь Независимости группами «по несколько десятков и сотен человек».

Милиция и ОМОН перекрывают дворы вдоль проспекта Независимости, а также выборочно останавливают граждан для проверки. Пресс-служба МВД РБ накануне сообщила, что минские проспекты будут частично перекрыты на фоне акций протеста.

Реклама

Оцеплена центральная площадь Минска, закрыта часть станций минского метрополитена, кроме того – на улицах города видели военную технику.

В Гродно уже начались столкновения с ОМОНом – силовики задержали несколько протестующих, применяя силу. МВД РБ заявляло, что сотрудники «несут службу в усиленном режиме».

«Для обеспечения безопасности увеличено число нарядов и военнослужащих. Дополнительно задействована спецтехника милиции и внутренних войск МВД», – говорится в заявлении ведомства. Белорусское

МВД также порекомендовало гражданам «не поддаваться на призывы различных интернет-ресурсов собраться в Минске 6 сентября на митинги».

Между тем, в акции протеста принимает участие уже несколько тысяч человек. Митингующие прошли стелу «Минск — город-герой». Милиция предупреждает граждан о незаконности акции, однако не препятствует их движению. Журналистов белорусские силовики принуждают отойти от Дворца независимости.

1 сентября президент Александр Лукашенко заявил, что в стране закончилось «жаркое» лето и пора «направить энергию в созидательное русло». Это заявление он сделал, посещая Государственный профессионально-технический колледж сферы обслуживания в Барановичах.

«Всем пора включаться в работу», — объявил президент. Лукашенко подчеркнул также, что не допустит в Белоруссии гражданской войны. «Если мы начнем друг друга ломать через колено, знаете, что получится. <...> Но не переживайте, этого (гражданской войны — «Газета.Ru») не будет», — сказал он.

30 августа у здания белорусского КГБ в Минске в ходе «Марша мира и независимости» произошло столкновение демонстрантов с силовиками. ОМОН блокировал несколько тысяч человек на проспекте Независимости в районе ГУМа.

Техника продвигалась в сторону колонны протестующих, против них применяли водометы. Силовики окружали группы людей, жестко задерживали их и тащили в автозаки. Милиция также задерживала тех протестующих, которые ложились на асфальт. Несколько тысяч человек собрались на Октябрьской площади у Дворца республики и на соседних улицах. Они выстроились в колонну и направились по проспекту Победителей в сторону парка Победы и стелы «Минск — город герой». Белорусская милиция через громкоговорители призывала собравшихся разойтись.

В первые дни протестов были задержаны более 6,7 тыс. человек. По информации МВД Белоруссии, в ходе беспорядков пострадали сотни людей, в том числе свыше 120 сотрудников милиции. По официальным данным, трое граждан погибли. Разгоняя протестующих, белорусская милиция и внутренние войска применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. По сообщениям белорусских и российских журналистов с места событий,

подавление протестов приобретало крайне жестокие формы, сотни человек были избиты, многие подвергались истязаниям в следственных изоляторах.

Недовольные режимом Лукашенко белорусы требуют от него ухода в отставку и проведения новых выборов главы государства. Сам Лукашенко заявил, что протесты инспирируют и координируют «засланные кукловоды» из стран ближнего зарубежья и предложил спустя некоторое время внести изменения в конституцию республики. Несмотря на массовые протесты российские власти уже поздравили Лукашенко с победой и призвали Запад не вмешиваться во внутренние дела Белоруссии.