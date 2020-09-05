Скандал с «Новичком»: МИД России обвинил Запад в аналогичных разработках

Российский МИД заявил, что многие западные специалисты, в том числе специализированных структур НАТО, в течение нескольких лет работали над химическими веществами, которые входят в группу «Новичок».

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Комментарий департамента информации и печати МИД России был опубликован в связи с заявлениями представителей ряда стран по ситуации вокруг Алексея Навального. В частности, из-за заявления Берлина о том, что немецкие специалисты якобы обнаружили у Навального следы «Новичка».

Российские дипломаты заметили, что вокруг ситуации со здоровьем Навального они фиксируют все больше и больше заявлений, враждебных по отношению к России.

В МИД обратили внимание на совместное заявление министров иностранных дел Германии Хайко Мааса и Франции Жан-Ива Ле Дриана.

«В связи с безапелляционными утверждениями, что токсичные химические соединения нервно-паралитического действия, которые на Западе именуют «Новичками», были разработаны у нас, необходимо напомнить следующее», — говорится в документе.

Дипломаты отметили, что «на протяжении ряда лет над входящими в эту обширную группу химвеществ соединениями работали специалисты многих западных стран и специализированных структур НАТО». «А в США, к примеру, разработчикам технологий их боевого применения официально выдано более полутора сотен патентов», — утверждают на Смоленской площади.

Тремя днями ранее, 2 сентября, в Германии сообщили, что специальная лаборатория Бундесвера провела исследования по просьбе клиники «Шарите», где находится Навальный. Специалисты заявили, что на основании анализов сделали вывод, что россиянин подвергся воздействию химического вещества из группы «Новичок».

Подобная история произошла двумя годами ранее. Тогда в британском Солсбери на одной из скамеек были найдены в бессознательном состоянии бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Спустя пару часов в больницу был доставлен и полицейский Ник Бейли, который осматривал дом Скрипалей. У правоохранителя были признаки отравления.

Скрипаль ранее был судим в России. В 2006 году Московский окружной военный суд приговорил его к 13 годам заключения в колонии строго режима. Скрипаля признали виновным в госизмене и шпионаже. По данным следствия, он передавал секретные сведения иностранным властям и получал за это деньги. После каждой встречи он получал $5-6 тысяч.

Но свой срок Скрипаль отсидел не полностью, так как в 2010 году он был амнистирован по решению тогдашнего президента России Дмитрия Медведева.

Амнистию получили и другие шпионы. Их обменяли на задержанных в США российских разведчиков. Впоследствии Скрипаль получил в Великобритании политическое убежище.

Спустя неделю после отравления на тот момент премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй заявила, что ответственность за преступление, вероятнее всего, лежит на России. Такой вывод она сделала исходя из результатов экспертиз, которые указывали на вероятное отравление Скрипалей нервно-паралитическим веществом «Новичок», разработанным в Советском Союзе.

Это громкое дело привело к тому, что между Москвой и Лондоном были приостановлены дипломатические отношения, а 23 российских представителя высланы из страны.

Москва, в свою очередь, отвергает обвинения Лондона. Представитель российского МИДа Мария Захарова отмечала, что в России никогда не проводились исследования по разработке химвеществ под названием «Новичок».

В то же время пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что Москва не причастна к инциденту со Скрипалями.

В российских СМИ также звучала версия отравления бывшего сотрудника ГРУ и его дочери властями самой Великобритании для создания провокации.