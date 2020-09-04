«Идет война»: Минск опубликовал переговоры «Берлина» и «Варшавы»

Белорусские государственные СМИ обнародовали перехваченные записи разговоров якобы представителей Варшавы и Берлина, на которых обсуждается ситуация вокруг Алексея Навального.

В частности, на записи звучит фраза: «отбить [президенту России Владимиру] Путину охоту совать нос в дела Белоруссии».

Чей именно разговор перехватила белорусская разведка, доподлинно неизвестно, на записи два человека под именами Ник и Майк обсуждают грядущее обращение канцлера Германии Ангелы Меркель. Предположительно, Ник является представителем немецкой стороны и уведомляет своего польского коллегу Майка, что материалы по Навальному переданы в администрацию канцлера.

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На вопрос человека из Варшавы, точно ли подтверждена информация об отравлении, Ник ответил так: «В данном случае это не так важно... Идет война... А во время войны всякие методы хороши», — цитирует расшифровку перехваченных переговоров БелТА.

В ответ Майк соглашается со своим коллегой и заявляет, что необходимо «отбить охоту Путину сунуть нос в дела Белоруссии».

По его словам, наиболее эффективный способ — «утопить его в проблемах России, тем более в преддверии региональных выборов».

Затем беседа переходит к обсуждению ситуации в Белоруссии, тут человек из Варшавы признается в не слишком удачном ходе дел и называет президента республики Александра Лукашенко «крепким орешком».

«Они профессионалы и организованны. Понятно, их поддерживает Россия. Чиновники и военные верны президенту. Пока работаем. Остальное при встрече, не по телефону», — подчеркивает Майк, после чего мужчины прощаются.

По данным белорусских СМИ, именно об этом разговоре Лукашенко рассказывал Михаилу Мишустину во время визита российского премьера в Минск 3 сентября. Тогда президент Белоруссии заявил, что разведчики перехватили информацию, которая отчетливо говорит о фальсификации в ситуации с Навальным.

«Мы так понимаем, Варшава разговаривает с Берлином. Два абонента на связи. Перехватила наша радиоэлектронная военная разведка. Поскольку там развернуты части, и мы, конечно, ведем и в радиосфере противоборство с натовцами», — отмечал Лукашенко.

Как говорил белорусский лидер, западные страны не собираются гарантировать спокойную жизнь Белоруссии, однако республика готова защитить свою независимость и нейтралитет — для этого Минск отправил к западным границам практически половину своей армии.

Появление аудиозаписи переговоров стало ответом белорусских властей на политический кризис. Почти месяц в стране проходят массовые протесты против победы Лукашенко на выборах, и с первых дней глава государства обвиняет в этом Польшу, Чехию и страны Прибалтики.

Тем временем США и ЕС вместе выступают за отсутствие какого-либо внешнего давления на ситуацию в Белоруссии, в особенности со стороны Москвы.

В России же придерживаются схожей позиции, настаивая на разрешении конфликта путем диалога белорусского народа и отказа от внешнего посредничества. У Москвы есть определенные обязательства перед Минском, в том числе военного характера, по линии Союзного государства и ОДКБ — что нервирует Запад.

Однако выполнять их Россия пока не собирается, чего от нее не просит и Белоруссия. Какие-либо подвижки по этому направлению возможны лишь в крайнем случае, о чем не раз говорил Путин.

«У нас есть обязательства перед Белоруссией, и Александр Григорьевич Лукашенко так и поставил вопрос. Он поставил вопрос о том, что хотел бы, чтобы мы оказали при необходимости ему соответствующую помощь. Я сказал, что Россия исполнит все свои обязательства», — подчеркивал президент России.