Милиция в вузе: как в Белоруссии задерживают студентов

У здания Минского государственного лингвистического университета (МГЛУ) студенты устроили акцию протеста, передает корреспондент ТАСС.

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У входа в один из корпусов выстроились несколько десятков человек, держа в руках бело-красно-белые флаги, ставшие символом протестного движения Белоруссии. Эту акцию студенты устроили после того, как ОМОН задержал несколько учащихся МГЛУ.

По данным ТАСС, к молодым людям присоединились преподаватели и другие жители города, которые узнали о произошедшем из СМИ.

Проезжающие мимо машины сигналят, а водители выкрикивают: «Да здравствует Белоруссия!»

Агентство сообщает со ссылкой на очевидцев, что студенты ранее исполнили в здании университета песни из мюзикла «Отверженные» и «Марсельезу». После этого приехали силовики на трех микроавтобусах без номеров и задержали нескольких учащихся.

В МВД Белоруссии заявили, что правоохранители проводили задержание в рамках административных правонарушений студентов, которые не связаны с нынешними событиями.

«Это не сотрудники ОМОНа — сотрудники милиции доставили в Партизанский РУВД несколько человек в рамках административного процесса за ранее совершенные правонарушения. Это никак не связано с событиями сегодняшнего дня», — цитирует Оnliner пресс-секретаря ведомства Ольгу Чемоданову.

Издание также приводит слова очевидицы произошедшего. «Мы стояли в холле, и в какой-то момент вбежал ОМОН. Эти люди кинулись на учащихся. <…> Я увидела, что четыре человека выносят парня за руки-ноги из здания универа», — рассказала она изданию.

По данным белорусского портала Tut.by, на задержанных пятерых студентов составили протоколы по ст. 23.34 КоАП (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий). Позже их привезли обратно в вуз.

В День знаний, 1 сентября, в Минске прошли студенческие акции протеста. Колонна демонстрантов смогла прорвать несколько оцеплений полиции в районе проспекта Независимости. ОМОН потребовал разойтись, после чего начал задержания. Правозащитники подсчитали, что на акциях протеста в Минске были задержаны свыше 40 человек.

В Белоруссии 9 августа прошли выборы президента республики. Вечером того же дня были опубликованы предварительные результаты голосования. Согласно им, с большим отрывом побеждал Александр Лукашенко, который занимает пост главы государства уже на протяжении четверти века. За него, по официальным данным, свои голоса отдали 80% избирателей.

Оппозиция заявила, что итоги выборов сфальсифицированы. По мнению главного оппонента Лукашенко Светланы Тихановской, ее поддержали 60-70% пришедших на выборы. Остальные кандидаты — Анна Канопацкая, Сергей Черечень, Андрей Дмитриев — набрали не более 2% голосов, сообщал ЦИК.

Белорусы, недовольные итогами голосования, стали выходить на акции протеста уже вечером 9 августа.

Манифестации прошли не только в Минске, но также и в других крупных городах республики. В первые дни правоохранители подавляли акции протеста, используя слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.

Уже 11 августа начались забастовки на главных предприятиях страны. Первые стачки прошли на Минском электротехническом заводе (МЭТЗ) имени Козлова. Как передает РБК, рабочие требовали немедленного прекращения насилия в отношении мирных граждан, прекращения провокаций для оправдания действий властей, освобождения задержанных, а также включения стабильного интернета для предотвращения появления домыслов и слухом. Сотрудники завода подчеркнули, что протестующие имеют право мирно выражать свою политическую позицию.

В первые дни были задержаны порядка 7 тыс. участников протестов. Кроме того, были и пострадавшие. Около 600 белорусов обратились в Следственный комитет с требованием разобраться в применении насилия к задержанным во время демонстраций. За время акций протеста погибли три человека среди протестующих, пострадали 120 силовиков.