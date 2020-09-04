Настоял врач: Берлускони госпитализировали с COVID-19

У итальянского политика Сильвио Берлускони обнаружены ранние признаки двусторонней пневмонии, передает агентство Ansa.

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Двумя днями ранее стало известно, что тест Берлускони на COVID-19 дал положительный результат. Согласно данным итальянских газет, вирус у Берлускони нашли после того, как он вернулся с острова Сардиния. В первые дни лечащий врач политика говорил, что заболевание протекает бессимптомно. Лидер партии «Вперед, Италия» находился карантине в своей резиденции в Аркоре и продолжал работать удаленно.

После того как у 83-летнего политика появились первые симптомы, его госпитализировали.

Как отмечает газета Corriere della Sera, бывшего премьер-министра Италии привезли в миланскую клинику «Сан-Раффаэль» около полуночи. Компьютерная томография выявила раннюю стадию пневмонии.

Несмотря на то что явных показаний для госпитализации нет, врачи убедили Берлускони остаться в клинике. В частности, на этом настоял лечащий врач политика Альберто Дзангрилло. Он решил исключить любую опасность дальнейшего развития болезни на фоне преклонного возраста и имеющихся у Берлускони патологий. В больнице «Сан-Раффаэль» для него подготовили изолированную палату.

Кроме того, местные издания подчеркивали, что нельзя недооценивать вирусную нагрузку ввиду возраста Берлускони и того факта, что некоторые члены семьи политика также больны COVID-19.

close Больница Сан-Раффале в Милане, куда госпитализировали Сильвио Берлускони Больница Сан-Раффале в Милане, куда госпитализировали Сильвио Берлускони Daniele Mascolo/Reuters

Берлускони уже связывался в пятницу, 4 сентября, со своими соратниками и друзьями. Он рассказал им, что чувствует слабость и истощение. Свое состоянии итальянский политик сравнил с гриппом.

В больнице при этом отмечают, что состояние бывшего премьер-министра Италии не вызывает опасений.

В ряде местных СМИ предположили, что европейский депутат мог заразиться коронавирусом от своей дочери Барбары. В свою очередь, она могла заразиться во время отдыха на острове Капри.

Отмечалось, что коронавирус был обнаружен еще у нескольких членов семьи Берлускони. Кроме того, положительный тест на COVID-19 ранее сдала новая подруга политика, его депутат-однопартиец 30-летняя Марта Фашина.

На Изумрудном берегу Сардинии, где у Берлускони есть вилла, специалисты зафиксировали локальный очаг вызываемого коронавирусом заболевания. В числе зараженных были работники ряда элитных заведений и клубов, передает ТАСС. Кроме того, носителями стали посетители этих мест и просто отдыхающие из других областей.

После известия о болезни Берлускони пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия при необходимости готова помочь итальянскому политику.

«Уверен, что, если это потребуется, президент даст необходимые указания», — сказал представитель Кремля в комментарии РИА «Новости». Как отмечает агентство, Сильвио Берлускони является давним другом президента России Владимира Путина.

У бывшего главы кабмина Италии и до этого были проблемы со здоровьем. В апреле прошлого года 83-летнего политика госпитализирован из-за почечных колик. В 2016 году ему делали операцию по замене сердечного клапана.

Сильвио Берлускони занимал пост премьер-министра Италии с перерывами около восьми лет. Окончательно должность он оставил в 2011 году после того, как парламент проголосовал за бюджет, удовлетворяющий требованиям Евросоюза.