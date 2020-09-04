«Объект схватки»: Пушков прокомментировал угрозы Госдепа

Соединенные Штаты рассматривают Белоруссию как объект геополитического противостояния с РФ. Об этом заявил глава комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

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Так он оценил слова заместителя помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джорджа Кента, заявившего накануне, что если Россия вмешается в белорусский кризис напрямую, то отношения Москвы и Вашингтона станут гораздо хуже.

«Госдеп утверждает, что в Белоруссии не идет речь о геополитическом соревновании между США и Россией, и тут же выступает с угрозами в адрес Москвы, которые говорят об обратном: США рассматривают ситуацию в Белоруссии именно с точки зрения ослабления позиций России», — написал российский сенатор в Twitter.

Последствия, которыми Москве пригрозил Кент, могут заключаться в запрете операций с российским госдолгом и отключении России от платежной системы SWIFT, которая позволяет совершать торговые сделки в долларах США. По словам Пушкова, Америка посылает России «предупредительный выстрел» об имеющихся в ее распоряжении «санкционных резервах».

1 сентября глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что сейчас Белоруссия не нуждается в посреднических услугах для урегулирования обстановки в стране. По его словам, в первую очередь, такой политикой занимаются США и Канада.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что в России создан специальный резерв правоохранителей, которые отправятся в Белоруссию, если ситуация выйдет из-под контроля. Он пояснил, что резервная группа создана по просьбе Лукашенко. У России, напомнил Путин, есть обязательства перед Минском в рамках соглашений Союзного государства и ОДКБ.

«Я сказал, что Россия исполнит все свои обязательства, — отметил глава государства. — Пока экстремистские элементы не перейдут определенных границ, не приступят просто к разбою, не начнут поджигать машины, дома, банки, пытаться захватывать административные здания и так далее».

28 августа пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва не вмешивалась и не будет вмешиваться во внутренние дела Белоруссии.

В начале октября прошлого года президент США Дональд Трамп рассказал, что Вашингтон планирует вести с Москвой конструктивный разговор и улучшать отношения. «Было бы отлично поладить с Россией, и мы поладим с Россией, поскольку это разумно», — выразил уверенность президент США.

При этом он добавил, что «никто не действует по России жестче, чем Дональд Трамп» — и это «может подтвердить» Путин. Сам российский лидер еще в середине лета 2019 года говорил, что развитие отношений России и США зависит, в первую очередь, от Вашингтона.

«Это пускай они сами там решают — нужно им развивать отношения с Россией или нет. Поэтому нужен им диалог, пожалуйста, мы готовы. Не нужен — мы подождем, пока они созреют», — подчеркнул Путин.

2 сентября замглавы Госдепа США Стивен Биган заявил, что военное вмешательство РФ в белорусские дела «окажет крайне негативное влияние» на отношения со Штатами и Евросоюзом.

«Последние четыре года были очень сложными для американо-российских отношений, но не исключено, что они могут ухудшиться», — сказал Биган.

«Одна из вещей, которая может ограничить возможности любого президента — вне зависимости от результатов [президентских выборов в США, назначенных на ноябрь] — по развитию сотрудничества с Россией в любой сфере, — это прямое российское вмешательство в Белоруссии», — добавил американский дипломат.

Ранее Стивен Биган заявил, что прогресс в отношениях с Россией «невозможен» из-за политики Кремля. «Последние шаги, которые мы предприняли в отношении России — это просто часть наших ответных мер против давней модели поведения [Москвы]», — подчеркнул он.

В мае 2020 года замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков рассказал о перспективах отношений с США. «Будем действовать прагматично, при необходимости отвечать на агрессивные выпады, но делать это выверенно, не скатываясь в конфронтацию», — заявил дипломат. По его словам, Москва готова сотрудничать с Вашингтоном, если там «проявят готовность вести дела на основе взаимного уважения и конструктива.