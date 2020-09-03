«Польша финансирует»: МИД России о протестах в Белоруссии

Польша не прекратила открыто поддерживать антиправительственные беспорядки в Белоруссии, в том числе выделяя средства для оппозиционных движений и их лидеров, сообщила в ходе брифинга официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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По ее словам, такие действия Варшавы, «диктующей линию поведения» различным неправительственным организациям, располагающимся в Белоруссии, являются прямым вмешательством в суверенные дела республики, передает ТАСС.

Дипломат также указала, что Польша спонсирует оппозиционные пропагандистские СМИ для информационной атаки на нынешние власти Белоруссии, а на пространстве Евросоюза ратует за ужесточение санкций против Минска.

«Призываем Варшаву отказаться от политики подрыва суверенитета соседнего государства, использования недопустимых в международных отношениях средств, к числу которых, напомню, относится поддержка антиправительственных выступлений и создание на своей территории финансовой и организационной базы для сил, действующих вне правового поля», — подытожила Захарова.

Неделей ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о «гибридной войне» против своей страны, передает государственное агентство БелТА. При этом глава государства заверил, что у планирующих развалить страну ничего не получится.

«Мы сегодня имеем налицо определенный этап гибридной, скажем прямо, войны против Белоруссии. А как это иначе назвать?

Средства массовой информации и информационная сфера поражена этой борьбой, войной противоборствующих сторон. Дипломатическая бойня против нас началась и на самом высоком уровне», — сказал Лукашенко на совещании с правительством.

Он отметил, что «неустоявшиеся соседи Белоруссии» не только открыто выражают свою позицию по вопросу проведения повторных выборов в стране, но и начинают вмешиваться во внутренние дела республики и давить на нее.

В этом контексте глава государства обвинил Польшу в территориальных притязаниях на Гродненскую область.

«Вы видите эти заявления о том, что если Белоруссия распадется, то Гродненская область отойдет Польше. Они об этом уже в открытую говорят, спят и видят. Ничего у них в этом плане не получится, это я знаю определенно», — заверил он.

Как утверждает Лукашенко, сейчас стране приходится тратить огромные деньги, чтобы стабилизировать обстановку на западных границах, куда переброшены некоторые военные части.

После этого МИД Польши вызвал белорусского посла Владимира Чушева. Польское внешнеполитическое ведомство назвало такие обвинения белорусского лидера необоснованными, написал в Twitter замглавы МИД Польши Марчин Пшидаш.

«Я проинформировал посла, что в Польше решительно отвергает такие обвинения. Я заявил Чушеву, что мы удивлены, разочарованы и озабочены, особенно тем, что эти слова исходили из уст самого президента Лукашенко», — указал дипломат.

Кроме того, власти Польши разработали план из пяти пунктов для более легкого пересечения границы теми оппозиционерами, кто подвергается гонениям в Белоруссии.

Член Совета Федерации РФ Алексей Пушков также считает, что Варшава хочет сделать Белоруссию своим сателлитом.

«Дипломатическими протестами политику Варшавы не изменишь: там определенно намерены втянуть Белоруссию в зону своего влияния. И видят это своей не тактической, а стратегической задачей. Деньги уже выделяются, инфраструктура польского влияния усиливается», — уверен сенатор.