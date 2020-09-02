Карикатуры на пророка: Charlie Hebdo повторил публикацию

Еженедельная газета Charlie Hebdo переиздала в своем новом номере карикатуры на пророка Мухаммеда, из-за которых издание стало мишенью исламистов пять лет назад. Публикация приурочена к началу судебного процесса по делу о теракте в здании редакции. Два террориста напали на сотрудников издания 7 января 2015 года — в результате погибли 12 человек и более 10 получили ранения.

Карикатуры опубликованы в отдельной вкладке журнала под названием «Много шума из ничего», за день до этого в Twitter издания появился соответствующий анонс. Карикатуры вышли с подписью: «Мы никогда не сдадимся и не подчинимся чужой воле».

Нападение на Charlie Hebdo стало серьезным ударом для современной Франции, поскольку вслед за атакой на журналистов в Париже произошло еще два теракта, а затем исламист открыл огонь на общественном семинаре «Искусство, богохульство и свобода слова», организованном в Копенгагене в память о жертвах стрельбы в редакции газеты Charlie Hebdo.

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За атакой на карикатуристов стояли братья Саид и Шериф Куаши, другие нападения совершили их сторонники.

В общей сложности с 7 по 9 января были убиты 17 человек, в том числе три сотрудника полиции.

Ответом властей на трагедию стали мобилизация сил безопасности и активный розыск братьев Куаши вместе с остальными участниками теракта.

Впоследствии Саид и Шериф были ликвидированы французскими силовиками, в рамках судебного процесса по теракту в Charlie Hebdo перед судом предстанут 14 обвиняемых. В виде исключения органы юстиции разрешили вести его видеосъемку, что, возможно, позволит открыть новые подробности обстоятельств трагедии.

Участников процесса подозревают в принадлежности к террористической группировке и оказании поддержки братьям Куаши, а также ряду его сторонников. По законодательству Франции, им грозит пожизненное заключение, если обвинения будут доказаны в суде.

Смертельные рисунки

Атака на редакцию издания произошла после публикации 12 карикатур на пророка Мухаммеда — большинство мусульман считают недопустимым изображение посланника Аллаха, тем более в карикатурном образе. К примеру, в Чечне и Ингушетии проходили многотысячные мирные митинги протеста против карикатур на пророка Мухаммеда. Только в Грозном на демонстрацию вышли более миллиона человек.

Трагедия вокруг Charlie Hebdo вызвала серьезный общественный резонанс, который поначалу отметился одной знаковой деталью — другие СМИ совсем не спешили публиковать карикатуры журнала, хоть и выражали свою солидарность с коллегами. Их действия вполне понятны, поскольку никто не хотел стать новой мишенью террористов.

При этом журналисты Charlie Hebdo останавливаться не стали, и через несколько дней после атаки рисунок плачущего пророка Мухаммеда с табличкой «Je suis Charlie» (Я — Шарли) появился на первой странице нового номера журнала — в дальнейшем эта фраза стала неформальным лозунгом борцов за свободу слова по всему миру.

Параллельно с этим во Франции вспыхнули массовые демонстрации в поддержку журналистов издания, в Париже даже состоялся грандиозный марш, посвященный памяти погибших карикатуристов и защите свободы слова. В общей сложности на митинге присутствовали более 3 млн человек, отдельно в марше приняли участие несколько десятков политиков — от России присутствовал министр иностранных дел Сергей Лавров.

Апофеозом этих событий стало заявление главреда издания Лорана Суриссо о том, что он больше не будет рисовать карикатуры на пророка Мухаммеда. Журналист выжил во время атаки террористов, получив пулю в плечо, и его высказывание выглядело вполне логичным, несмотря на серьезную поддержку со стороны французов.

Угроза повтора

Впрочем, спустя пять лет Суриссо частично отошел от своего обещания. Это грозит повторением трагических событий января 2015 года.

Определенные меры безопасности сотрудники издания приняли еще после первой атаки — адрес нового здания редакции держится в секрете, а Суриссо находится под постоянной охраной полициейских. В плюс также работает строгий режим безопасности в Париже, который был введен после терактов.

При этом очередная публикация карикатур на пророка Мухаммеда уже вызвала негативную реакцию со стороны исламского мира. Представитель МИД Турции Хами Аксой решительно осудил действия журналистов.

«Оскорбление и неуважение к мусульманам нельзя объяснить искусством или свободой слова. Мы также не приемлем попытки французских властей <…> объяснить этот вопрос в рамках свободы выражения мнений», — отметил дипломат.

По его мнению, те, кто хвастается тем, что они демократы или либертарианцы, — «льют воду на мельницу нового поколения фашистов и расистов во Франции и Европе». Он также подчеркнул, что подобный болезненный менталитет бьет по единству и равенству.

Говоря о реакции властей Франции, Аксой указывал на комментарий президента республики Эммануэля Макрона о переиздании карикатур. Как сказал глава Франции, президент «никогда не должен оценивать редакционный выбор журналиста или редакции из-за свободы печати».

«У нас существует свобода прессы, которую вы все искренне поддерживаете. Во Франции существует и свобода богохульства. Она тесно связана со свободой совести. Я, со своей стороны, готов защищать все эти свободы», — резюмировал Макрон.