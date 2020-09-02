Другие проблемы: Европа бросила беженцев

Пока европейские лидеры распределяют средства на помощь наиболее пострадавшим странам Евросоюза и думают о способах предотвратить вторую волну пандемии в своих странах, о себе вновь напомнили беженцы.

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Согласно информации PA Media, с начала введения карантина почти 4,9 тыс. человек пересекли Ла-Манш на небольших лодках, что в два раза превышает количество беженцев, пытавшихся прорваться в Европу через пролив за весь 2019 год. За этот год в Италии выявлено 16 942 морских прибытия по сравнению с 11 471 за прошлый год.

Объяснить такую тенденцию легко — некоторые страны по-прежнему ощущают на себе последствия войны, другие потрясены экономическим кризисом в связи с пандемией.

Проблема, однако, состоит в том, что Евросоюз и в 2015 году не был готов к политике «открытых дверей». Спустя пять лет ситуация не изменилась. Более того, на этот раз из-за пандемии Европе попросту не до беженцев, и ответ многих стран оказался более жестким.

Сопротивление некоторых членов ЕС приему беженцев, игнорирование необходимости увеличить поисково-спасательный потенциал в Средиземном море, закрытые границы, а также несоблюдение карантинных мер в лагерях для мигрантов уже создали большие проблемы.

Европейские СМИ то и дело сообщают о гибели людей при попытках пересечь морские границы. Из-за закрытых границ и, соответственно, отсутствия законных способов попасть в ЕС множество беженцев пытаются это сделать на небольших надувных лодках по морю, рискуя своими жизнями.

Представитель Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев Чарли Яксли сообщил CNN, что в настоящее время в Средиземном море не курсируют корабли со спасательными отрядами.

«Нам нужен способ, чтобы ходатайства людей о предоставлении убежища были справедливо выслушаны без риска для жизни», — говорится в Twitter французской организации, помогающей беженцам, Care4Calais.

Часто тех, кто все-таки смог пересечь границу по воде, береговая охрана разворачивает и отправляет обратно. К таким мерам прибегают Греция, Италия и Мальта. И если раньше такое поведение превращалось в предмет спора с Брюсселем, то теперь ЕС начал закрывать глаза на политику южных членов содружества.

1 августа глава МВД Италии Лучана Ламорджезе заявила, что правительство намерено перейти к возвращению на родину нелегальных мигрантов из стран Северной Африки. Кроме того, на Сицилию были направлены подразделения из 400 военных, которые усилили охрану центров для размещения мигрантов.

Недавно британский художник Бэнкси и немецкая правозащитница Пия Клемп приобрели бывший французский катер береговой охраны для спасения беженцев.

В первый же день своей деятельности катер наткнулся на сразу две терпящие бедствие лодки с мигрантами. На борту оказались 130 человек, из-за перегруженности судно потеряло возможность маневрировать. Так как катер на тот момент находился у берегов Мальты, то именно к ее правительству обратилась команда за помощью. Однако ответа так и не получила.

На помощь пришла Италия и забрала 49 человек — детей и наиболее пострадавших. Один из беженцев скончался до прибытия итальянского судна. Остальных вскоре принял катер, принадлежащий немецкой неправительственной организации, на борту которого уже находились 200 спасенных от крушения мигрантов. Все страны, к которым обратилось судно, также не проигнорировали просьбу принять беженцев.

Наибольшее количество обвинений в отказе принимать беженцев получает Греция. Часть из них звучит из граничащей с ней Турции, которой приходится встречать отправленных обратно мигрантов. Анкара заявляла даже о случаях обстрела приближающихся к границам лодок.

Организация Human Rights Watch ранее сообщала, что получила информацию о том, как греческая береговая охрана снимает с островов прибывших беженцев, усаживает их на надувные лодки и отправляет обратно в море.

В Афинах информацию об обстрелах опровергают и вместе с тем подчеркивают, что страна «обеспечивает безопасность границ ЕС».

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в интервью CNN на прошлой неделе заявил, что Афины проводят «жесткую, но очень справедливую» пограничную политику.

Тех беженцев, кому повезло больше, отправляют в и без того переполненные лагеря, в которых не действуют необходимые карантинные меры. Согласно правилам, прибывшие мигранты должны находиться на паромах в течение 14 дней. На вместимость таких паромов уже не обращают внимания, но все равно далеко не все на них попадают. Многих из-за нехватки мест отправляют на нефтяные танкеры или небольшие прогулочные судна, где отсутствуют условия для содержания. В несколько раз превышает вместимость и количество находящихся в лагерях людей.

В июле 180 беженцев были эвакуированы в Италию с корабля SOS Mediterranee Ocean Viking после многочисленных попыток самоубийства и угроз.

Существует и другой фактор — негативное отношение местных жителей к мигрантам, особенно в Италии, которая стала одной из наиболее пострадавших от пандемии стран.

Понятно, что в условиях распространения COVID-19 граждане государств, куда прибывают суда с беженцами, не рады гостям.

На выходных протестовать против приема мигрантов прямо к месту их высадки вышли жители итальянского острова Лампедуза, который каждый день принимает до 500 беженцев.

Сохраняется и проблема распространения коронавируса внутри лагерей с мигрантами. В конце июля результаты тестов 129 мигрантов в лагере в Венето дали положительный результат. До этого более 200 человек сбежали из лагеря в Сицилии, после чего глава региона Нелло Мусумечи выпустил заявление, в котором сообщил, что «проблема мигрантов стала вопросом общественного порядка и здоровья».

Все это сопровождается призывами в Европе исправить сложившуюся ситуацию.

Еврокомиссар Илва Йоханссон заявила, что информация о случаях насилия в отношении просителей убежища в ЕС должна быть проверена.

«Мы не можем защищать наши границы, нарушая права людей», — сказала она.

Представитель Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев Чарли Яксли утверждает, что ситуация еще не вышла из-под контроля, при этом существует необходимость «солидарности Евросоюза с прибрежными средиземноморскими государствами посредством программ переселения» для разделения ответственности.

«Существует настоящая потребность в сострадании и человечности», — считает он.

Однако сейчас страны заняты, в первую очередь, решением своих проблем, и непонятно, дойдут ли у Евросоюза руки до заботы о беженцах.