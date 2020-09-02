Две сотни радикалов: Лавров и Макей обсудили белорусские протесты

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что у Москвы есть подтвержденная информация о том, что дестабилизацией ситуации в Белоруссии управляют с территории Украины. На пресс-конференции по итогам встречи со своим белорусским коллегой Владимиром Макеем он отметил, что в республике находятся около 200 членов радикальных группировок.

«Там есть и «Трезубец Степана Бандеры», есть и «С14», есть «Национальный корпус», есть «Правый сектор» (все четыре организации запрещены в РФ). Все эти структуры активно занимаются провоцированием радикальных действий в Минске и других городах Белоруссии», — пояснил Лавров.

На Украине есть лагеря по подготовке экстремистов, продолжил российский министр: в частности, такие объекты располагаются на территории Волынской и Днепропетровской областей.

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«Они и пытаются свести все к экстремистским провокациям, пытаются спровоцировать правоохранителей. Мы будем категорически пресекать подобного рода попытки, тем более попытки использовать многосторонние структуры, в которых Россия и Беларусь участвуют, чтобы такими провокациями заниматься», — подчеркнул Лавров.

Протестный подтекст

Встреча министров прошла в Москве и стала первым визитом Макея в Россию после белорусских президентских выборов, после которых в стране начались массовые демонстрации. Люди вышли на улицы в знак протеста против переизбрания Александра Лукашенко президентом, называя истинным победителем голосования кандидата от объединенных сил оппозиции Светлану Тихановскую.

Протесты запустили цепочку обсуждений на Западе вопроса легитимности избрания главы Белоруссии, что в итоге привело к введению санкций против Лукашенко со стороны стран Прибалтики, открытому призыву к новым выборам от ЕС и США, а также показательным требованиям по отсутствия внешнего вмешательства в ситуацию.

Россия, как и большинство стран СНГ, признала победу Лукашенко, что в очередной раз подтвердил Лавров на встрече с Макеем. Как заявил министр, Россия считает президентские выборы в Белоруссии состоявшимися, надеется на стабилизацию в стране через диалог.

«Считаем весьма перспективной инициативу президента Лукашенко о проведении конституционной реформы. Мы полагаем, и наши контакты с белорусскими друзьями это подтверждают, что такой политический процесс может стать полезной площадкой для общенационального диалога и может способствовать преодолению нынешней ситуации и обеспечит нормализацию обстановки и стабилизацию общества», — отметил Лавров.

Москва выступает против любого вмешательства в ситуацию в республике, в особенности со стороны Запада, а также пока не собирается контактировать с представителями оппозиции республики — организованный соперниками Лукашенко координационный совет по транзиту власти, с точки зрения России, создан вне рамок белорусского законодательства, а ряд его членов выступают за культурный разрыв с Москвой.

При этом российская сторона считает заявления Запада по белорусской ситуации деструктивными, а также отмечает активность военных НАТО у границ Белоруссии — а следовательно и у границ Союзного государства.

«Мы осуждаем то давление, которое сейчас пытаются оказать на законные власти Белоруссии со стороны ряда зарубежных государств и одновременно оказывают поддержку оппозиции, недовольной итогами президентских выборов. И стране, и народу, и руководству Белоруссии навязываются сомнительные идеи о посредничестве», — указал Лавров.

В свою очередь, Макей прямо объявил, что Белоруссии удалось избежать «украинского сценария» — «цветной революции», организованной извне. По его мнению, республика смогла выдержать первый натиск.

«Определенное политическое противостояние наблюдается, но, скажем, его уровень, накал уже значительно ниже», — отметил глава МИД Белоруссии, также добавив, что взвешенная позиция России помогает избежать неприкрытого вмешательства в дела республики.

Белоруссия считает абсолютно неприемлемыми ряд конкретных предложений со стороны стран Балтии по поддержке белорусской оппозиции, подчеркнул Макей, Минск собирается включить в санкционный список тех, кто рьяно пытается вмешаться во внутренние дела республики.

Российско-белорусские контакты

Важным элементом переговоров сторон стали два заявления Лаврова. Во-первых, премьер-министр России Михаил Мишустин 3 сентября должен отправиться с официальным визитом в Минск. Во-вторых, в ближайшие две недели должна состоятся встреча Лукашенко с президентом России Владимиром Путиным — лидеры в течении нескольких недель поддерживают тесный контакт за счет телефонных переговоров, и как не раз говорил глава Белоруссии их позиции совпадают.

В то же время, Лавров объявил, что предстоящая встреча президентов двух стран подчеркивает обоюдный настрой на дальнейшее развитие равноправных, взаимовыгодных отношений, в том числе в рамках Союзного государства. Ожидается, что переговоры состоятся в Москве.

Таким образом, вполне очевидно, что встреча глав МИД двух стран и будущий визит Мишустина в Минск так или иначе связаны с подготовкой переговоров Путина с Лукашенко. Вероятно, главной темой встречи опять-таки станут протесты, и тут президент Белоруссии занимает вполне четкую позицию.

С точки зрения Лукашенко, демонстрации проходят при поддержке западных «кукловодов» и провокаторов, которые пытаются расшатать ситуацию в Белоруссии. Он не раз заявлял, что белорусская территория в их плане лишь первый пункт, а следующей должна стать Россия.

Как говорил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Лукашенко нет нужды согласовывать свои заявления с Путиным, в том числе о внешней угрозе. То есть Москва в целом эту точку зрения поддерживает, что подтверждает готовность России оказать помощь Белоруссии в рамках Союзного государства и ОДКБ. Вероятно, стороны смогут более детально обсудить данный момент во время личной встречи, хотя пока официальные темы переговоров не заявлены.

Впрочем, главным тут является то, что Россия не собирается отказываться от поддержки Лукашенко, несмотря на акции протеста и заверения оппозиции о фальсификации на выборах. При этом в Москве уверены, что внутренние противоречия республика должна урегулировать самостоятельно, а какая-либо помощь будет оказана лишь в крайнем случае — с этим согласны и в Минске.

Переговоры Лаврова и Макея в очередной раз подтвердили, что стороны продолжают придерживаться этой линии, в особенности слова главы МИД России об отсутствии мотивации для встреч с оппозицией. Важным также можно назвать заявление о готовности властей Белоруссии к общенациональному диалогу, что в Москве считают перспективным треком.

По сути, это может стать адекватным ответом на народные протесты, к которым оппозиция имеет крайне опосредованное отношение.

Явных лидеров у стихийных акций до сих пор не появилось,

поэтому обсуждение ситуации с рабочими, преподавателями, врачами, студентами и прочими участниками протестов может дать позитивный результат.