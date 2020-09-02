Список прежний: ЕС отказался открывать границы для России

Так называемый «белый список» Евросоюза остается без изменений. В нем по-прежнему остаются 10 стран, чьим гражданам разрешено въезжать на территорию стран сообщества. В этот перечень не входят США и Россия.

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«На заседании комитета постоянных представителей ЕС (COREPER) было принято решение оставить список стран без изменений», — рассказал ТАСС европейский дипломатический источник в Брюсселе.

В список стран, для граждан которых въезд в Европу может быть открыт, попали Канада, Австралия, Новая Зеландия, Япония, Южная Корея, Таиланд, Тунис, Руанда, Грузия, Уругвай.

Китай пока «условно» включен в перечень. Дело в том, что страна подходит под все эпидемиологические критерии отбора, но китайские власти пока не впускают европейцев.

Это нарушает основной принцип взаимности. В связи с этим Совет ЕС пока не разрешает своим гражданам поездки в эту страну.

В то же время ЕС изучает вопрос открытия границ Греции для России с 7 сентября. По словам другого источника ТАСС, знакомого с ситуацией, «институты Евросоюза осведомлены о решении властей Греции разрешить ограниченный въезд гражданам России».

Он напомнил о принципах взаимности. По словам источника, в общий список стран могут быть включены только «те государства, которые готовы, в свою очередь, разрешить въезд для всех государств Евросоюза, входящих в шенгенскую зону, чего пока не сделали ни Китай, ни Россия».

Ранее в ЕС разъяснили, что критериями отбора стран для включения их в «белый список» служит оценка эпидемиологической ситуации, национальных мер по борьбе с распространением коронавируса. Кроме того, «принимаются во внимание экономические и социальные соображения».

Первая версия документа вышла 30 июня. Тогда Совет ЕС разрешил странам-участницам сообщества открыть свои границы для 15 государств. В список, в частности, был включен Китай.

В середине июля ЕС исключил Сербию и Черногорию. 30 июля была принята третья редакция списка. Из него убрали Алжир, а затем 8 августа исключили и Марокко.

Отметим, что документ носит рекомендательный характер, но восстановление авиасообщения возможно только с указанными странами. Границы не должны открываться для государств, не включенных в перечень.

Список обновляется каждые две недели.

Распространение коронавируса COVID-19, которое началось еще с декабря прошлого года, привело к тому, что практически все страны закрыли свои границы на въезд и выезд. С июня государства постепенно ослабляют ограничительные меры и разрешают гражданам некоторых стран посещать свои территории.

Внутренние границы ЕС, например, начали открываться с 15 июня. Однако это привело к всплеску заражений, что привело к ужесточению карантинных мер.

Россия начала восстанавливать свое авиасообщение с 1 августа. Изначально туристам разрешалось выезжать в Великобританию, Турцию и Танзанию. Тогда полеты осуществлялись только через аэропорты городов Анкара и Стамбул — но уже 10 августа самолеты смогли летать на курорты Анталья, Бодрум и Даламан.

С начала августа Россия на принципах взаимности сняла ограничения и на пересечение границ с Абхазией. Спустя две недели свои границы для россиян открыла и Швейцария. Кроме того, у российских туристов есть возможность посетить Молдавию, Киргизию и Черногорию.

В среду, 2 сентября, стало известно о намерении Греции открыть для россиян въезд в эту страну на определенных условиях. Страна готова принимать до 500 граждан РФ в неделю. Предполагается, что первые рейсы отправятся в Грецию 7 сентября.

Пока посольство России в Греции выясняет детали и условия реализации этого правительственного решения. Источники рассказали ТАСС, что пока греческие ведомства официально не уведомляли Москву о желании возобновить перелеты.