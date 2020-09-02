«Ошибка украинцев»: в Крыму осудили слова Тихановской

Позиция бывшего кандидата на пост президента Белоруссии Светланы Тихановской относительно статуса Крыма лишена здравого смысла, считает глава региональной национально-культурной автономии «Белорусы Крыма» Роман Чегринец, передает РИА «Новости».

Реклама

Тихановская ранее заявила литовскому порталу LRT, что Крым был присоединен к Российской Федерации «в противоречие международным законам».

«Человек абсолютно не понимает о чем он говорит, и что происходило в Крыму на самом деле. Подобные безрассудные мысли и высказывания — никак не политика даже районного масштаба, не говоря уже о республиканском», — подчеркнул Чегринец.

По его словам, Тихановская просто повторяет тезисы «украинской и западной пропаганды, не связанные с здравым смыслом». Он также заявил, что белорусам стоит идти «за настоящими лидерами», а не «повторять ошибки наших украинских братьев».

Тихановская в разговоре с литовскими журналистами отметила, что повторяет «точку зрения, принятую в Белоруссии».

«Крым де-юре украинский, а де-факто — российский», — заявила она. В то же время, политик подчеркнула, что белорусы имеют разные взгляды на «крымский вопрос», но их, в первую очередь, волнуют новые, честные выборы.

По мнению первого зампреда комитета Госдумы по международным делам Дмитрия Новикова, позиция Тихановской явно указывает, что она представляет «интересы Запада».

Депутат добавил, что если она придет к власти, то будет непременно проводить «русофобскую» и «враждебную» политику. Новиков также заявил, что в случае победы в Белоруссии «оппозиционно-националистических сил», республику ожидают «разруха, нищета и, возможно, гражданская война».

В июле Тихановская говорила в эфире «Еврорадио», что вопрос о Крыме «очень больной», поскольку он разделяет и «сталкивает лбами» людей. Спустя несколько дней в интервью «Ленте.ру» политик сказала, что «не может ответить с политической точки зрения» на вопрос о принадлежности Крыма и «тонкостях взаимоотношений внутри Украины».

«Мне было очень сложно разобраться, кто прав, кто виноват, кто чего хочет. Там было такое кровавое месиво на Украине — эти пожары, где люди гибли… Мне страшно, что в XXI веке власть не может договориться с народом цивилизованно, что вообще возникла такая необходимость — применение оружия», — заявила Тихановская.

В интервью «Медузе» она также заявила, что «крымский вопрос» раскалывает общество, а ей не хочется «отталкивать людей неосторожными словами».

Власти Белоруссии, входящей вместе с РФ в Союзное государство, не признают Крым российским. Президент РФ Владимир Путин объяснял в марте, что его белорусский коллега Александр Лукашенко официально не признает Крым, потому что хочет выстраивать добрососедские отношения с Украиной.

Отвечая на вопросы представителей крымской общественности, Путин подчеркнул, что Минск имеет право на самостоятельность. Он напомнил, что у Белоруссии и России союзное, но не единое государство.

«Белоруссия имеет право, это суверенное, независимое государство, несмотря на то что мы строим союзное государство. Это не в прямом смысле единое государство, это все-таки два разных субъекта международного права.

Беларусь — независимая суверенная страна и имеет право проводить ту внешнюю политику, которую считает для себя целесообразной и полезной», — сказал глава государства.

«Что изменится после того, как я сейчас заявлю о том, что Крым наш или российский? Что изменится? Ничего! Ну, пошумят, в России это пройдет новостью вечером, а утром забудут, правда же? Забудут и спасибо не скажут. На Западе, может, кто-то заметит, еще где-то... У нас народ подумает, почему я влез в это, столько времени прошло... В Украине скажут «собака» и плюнут в мою сторону. В результате что мы получим?» — заявлял за год до слов Путина Лукашенко.

Крым перешел под юрисдикцию России в марте 2014 года после госпереворота на Украине. Тогда на полуострове прошел референдум в соответствии с международными правовыми нормами. За вхождение региона в состав РФ высказались более 90% крымчан.