«На пользу народа»: школы Украины прекращают обучение на русском

Сегодняшнее 1 сентября на Украине отличается от предыдущих. В этом году дети, для которых русский является родным языком, пойдут в школы, перешедшие на украиноязычное образование.

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Законопроект о среднем образовании был принят Верховной радой 16 января. Инициатива подразумевает разделение школ на три группы. Так, на родном языке смогут обучаться крымские татары как «коренной народ», лишенный возможности жить в своей языковой среде.

Ко второй группе относятся школьники, говорящие на одном из официальных языков Евросоюза. Они смогут учиться на своем языке в начальных классах. В средней школе не менее 20% учебной программы должно преподаваться на украинском с постепенным увеличением до 40%. А со старших классов 60% предметов будеу вестись на государственном языке. Особенность при этом в том, что к такой форме обучения планируют перейти лишь к 2023 году.

Третья же группа касается всех остальных языков, в том числе и русского. На русском языке обучаться смогут только ученики начальных классов. С пятого класса не менее 80% учебных программ будет читаться на государственном — украинском — языке. И на эту форму обучения было решено перейти уже с сентября 2020 года.

Право выбирать язык преподавания предоставлено частным школам. Изучать родной язык русскоговорящие дети смогут только в рамках одного предмета. Таким образом, украинский парламент лишил их права получать школьное образование на своем языке.

Попытку изменить ситуацию предпринял ранее депутат правящей партии «Слуга народа» Максим Бужанский. В июле он зарегистрировал законопроект, предусматривающий перенос изменений с 2020 года на 2023-й — то есть наравне с запланированным переходом на украиноязычное обучение для детей, говорящих на языках Евросоюза.

Комитет Верховной рады по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендовал отклонить законопроект. В реальности же все произошло гораздо проще — парламент не успел обсудить инициативу Бужанского. 17 июля, в последний день сессии Верховной рады, депутаты не стали рассматривать законопроект.

Через несколько дней спикер парламента Дмитрий Разумков заявил в ходе брифинга, что принимать законопроект, предложенный Бужанским, в ходе следующей сессии будет уже поздно.

«После первого сентября, на заседании 4 сессии Рады 9-го созыва, он, скорее всего, будет неактуальным. Несмотря на реакцию после интервью о языковом вопросе, я свою позицию менять не буду. Все законы должны работать на пользу всего украинского народа. Слушать надо не голос улицы, а голос народа», — сказал Разумков.

Законопроект был внесен в повестку заседания Рады лишь 17 июля. И этот факт вызвал возмущение среди представителей прежней власти. Сторонники партии экс-президента Петра Порошенко «Европейская солидарность» выходили на протесты в течение нескольких дней с плакатами «Хочешь «русский мир»? Езжай в Донецк». В день, когда должен был обсуждаться законопроект Бужанского, Порошенко устроил возле здания Верховной рады «мовный майдан». Впрочем, опасения националистически настроенной части общества оказались беспочвенны.

«Пока нет информации, когда рассмотрят законопроект. Я хочу обратить внимание на то, что не так давно наши венгры обратились к Венгрии, и Венгрия от нас требует определенных уступок в законе об образовании, а вчера с таким же заявлением украинские румыны обратились к правительству Румынии. Нам это сейчас все наденется, как карточный домик, на выборах. Как раз нацменьшинства, относящиеся к странам Евросоюза, апеллируют к законодательству стран ЕС, которому наше законодательство не соответствует. Эта проблема никуда не исчезает», — заявил Бужанский 17 июля в комментарии «Страна.ua».

Действительно, 25 октября на Украине пройдут местные выборы. Очевидно, что для юго-восточных избирателей перевод школьного образования на украинский язык станет причиной проголосовать против представителей «Слуги народа». А это может значительно пошатнуть позиции партии.

Несомненно, недовольные принятием законопроекта о среднем образовании украинцы возложат ответственность на Зеленского. Иными словами, начало нынешнего учебного года вскоре скажется на рейтинге президента.

Во время президентских выборов, к слову, Владимиру Зеленскому удалось заручиться весомой поддержкой юго-восточного электората. Наилучший результат в ходе второго тура Зеленский показал именно в Днепропетровской, Луганской и Одесской областях (больше 87% голосов). Сработала антивоенная риторика, на которой он строил свою предвыборную кампанию, заявляя о готовности сделать все возможное для прекращения войны.

От своей риторики Зеленский, к слову, не отказался. Он по-прежнему делает ставку на мир. Другой «фишкой» президента стали призывы к объединению, заявления о недопустимости делить людей на «правильных» и «неправильных» украинцев. Зеленский не раз в своих обращениях говорил, что Украина ждет всех своих граждан, в том числе жителей Донбасса. С этим тезисом он вступил в свой президентский срок, произнося свою первую речь в качестве главы государства во время инаугурации.

«Мы все украинцы, большинство, меньшинство, правильные, неправильные — от Чернигова до Симферополя, во Львове, Харькове, Днепре, Одессе — мы все украинцы. И мы должны быть едины, потому что только тогда мы сильны, — говорил Зеленский. —

Я обращаюсь ко всем украинцам на планете. Вы нам очень нужны, всем, кто готов стоить новую сильную успешную Украину, я с радостью предоставлю украинское гражданство. Вам следует ехать на Украину не в гости, а домой, мы ждем вас».

Вокруг этой же темы он выстроил свое первое новогоднее обращение к гражданам страны. Перечисление разных характеристик украинцев стало метафорой для излюбленного президентом мотива о том, что не существует «правильных и неправильных» украинцев, раскол в обществе по какому бы то ни было признаку недопустим.

«Кто я? Житель Франковска, который защищает свой родной язык? Уроженец Гурзуфа, который сохраняет свой родной язык? Житель Берегового, который бережет свой родной язык? Или житель Краматорска, который говорит на родном языке? Тот, кто выучил украинский? Потому что нормально — знать государственный язык. Или тот, кто не хочет этого делать? — говорил Зеленский. — Это каждый из нас. Это украинцы. Такие, какие есть. Не идеальные и не святые. Потому что просто люди. Живые. Со своими недостатками и «тараканами».

Но в нашем паспорте не сказано, «правильный» или «неправильный» украинец, нет строки «патриот», «малоросс», «ватник», или «бандеровец». Там написано «гражданин Украины», у которого есть права и обязанности».

Наконец, уже предсказуемо, президент снова затронул тему единства, выступая в честь Дня независимости Украины в этом году.

«Может, детям не стоит соревноваться в том, кто лучше и более правильно любит мать-Украину? Она мечтает, чтобы мы были едиными и сплоченными. И сделать ей такой подарок нам точно по силам. Надо вспомнить, что, независимо от языка, религии, национальности — мы братья и сестры. Мы все — дети Украины. И никому не давать шанса посеять между нами раздор», — сказал он.

Именно такая риторика позволила Зеленскому заручиться популярностью у юго-восточных избирателей. Однако украинизация школьного образования идет вразрез с той линией, которую продвигает президент.

Владимиру Зеленскому не раз приходилось отвечать на вопросы о языке. Правда, еще год назад они касались только принятого при Петре Порошенко закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Инициатива предполагает, что при исполнении служебных обязанностей украинский будут использовать руководство страны, парламентарии, судьи и прокуроры, офицеры-контрактники, сотрудники Нацбанка Украины, а также педагоги и медики, работающие в госучреждениях.

Зеленский же утверждал, что закон был принят без должного обсуждения во время выборов президента, что сделало его заложником политической риторики. При этом он также заявлял, что Украина нуждается в таких законах, «которые консолидируют общество, а не наоборот». Об этом он написал в Facebook сразу после победы на выборах. После вступления в должность Зеленский пообещал проверить инициативу на предмет соблюдения прав всех граждан страны.

«Моя принципиальная позиция — государство должно способствовать развитию украинского языка путем создания стимулов и положительных примеров, а не запретов и наказаний, осложнением бюрократических процедур, умножением количества чиновников вместо их сокращения», — писал Владимир Зеленский.