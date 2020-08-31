Спад протестов в Белоруссии, нулевая инфляция в РФ, увольнение главы РУСАДА: о чем пишут телеграм-каналы

Начнем с протестов в Белоруссии, которые явно пошли на спад.

Так, ИА «Стекломой» полагает, что вскоре и вовсе начнется их маргинализация: часть людей перестанут выходить на улицы (при этом не отказываясь от своих взглядов), а меньшинство решится на заведомо проигрышный вариант силовой конфронтации (именно этого добивается Лукашенко).

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«Следует ожидать усиления русофобской риторики: винить во всем москалей – давняя традиция постсоветского дискурса, и вряд ли белорусы смогут избежать этой участи <...>», — рассуждает канал.

«Единственным фактором, способным вызвать тектонические сдвиги и крушение всей политической системы Белоруссии, может стать её экономика, о чем уже намекают ускоряющееся падение белорусского рубля и прекращение кредитования населения. Лукашенковский «социализм», как известно, держится на трёх китах – щедрых дотациях, дармовых кредитах и дешевой нефти. Всё это поставлялось и поставляется из кармана российских налогоплательщиков по линии Союзного государства...», — напоминает ИА «Стекломой».

На этом фоне особенно нелепо, по мнению «Мейстера», звучат слова Станислава Шушкевича, фактически первого руководителя постсоветской Белоруссии, о том, что в стране надо оставить лишь один официальный язык.

«Это заявление поражает даже не своей русофобией (чего еще от него ждать?), а банальной дремучестью и невежеством: «Это еще обусловлено тем, что Беларусь – европейская страна, а в Европе только в Швейцарии, в силу особого ее положения, есть в общем-то несколько языков. Везде один язык, нет другого». Навскидку, Ирландия (официальные языки: английский, ирландский), Финляндия (финский, шведский), Бельгия (нидерландский, французский, немецкий) и даже государство Ватикан (итальянский, латынь) смотрят на Шушкевича как на старого маразматика», — констатирует канал.

В свою очередь, экс-кандидат на пост президента Белоруссии Светалана Тихановская в интервью Euronews неожиданно заявила, что Россия может стать посредником в переговорном процессе в стране.

«Если не ошибаемся, ранее она особо внимание на «тесных взаимоотношениях» с Россией не акцентировала, — вспоминает «Доктор прописал». — И буквально за день до этого интервью говорила, что время для диалога с Россией еще не пришло». «Так еще не пришло или уже пришло?» — вопрошает канал.

А вот «Антискрепу» в этот раз волнуют российские проблемы.

Никиту Кричевского привлекла новость о том, что инфляция вернулась в России к нулевому уровню.

«Журналистов – хлебом не корми, а только дай возможность написать броский заголовок, — отмечает профессор. — Конечно, на самом деле – инфляция не стала нулевой, речь идет лишь об одной неделе с 11 по 17 августа, при этом годовая инфляция вовсе не стала нулевой, да и выборка наблюдения за ценами, скажем мягко, оставляет ряд вопросов <...>.

Тем не менее, информация, опубликованная Росстатом показывает нам вполне понятную тенденцию: в августе текущего года дешевеют сезонные овощи нового урожая, при этом остальные продовольственные и непродовольственные товары лишь незначительно подрастают в цене, что и позволяет нивелировать общий уровень инфляции до вполне приемлемых показателей.

Сейчас «Антискрепу» начнут закидывать тапками, мол мы ведь тоже ходим в магазины и видим, что цены растут. Таково свойство человеческого восприятия: конечно, цены на несезонные продовольственные и непродовольственные товары - растут (и Росстат об этом говорит), но, при падении цен на фрукты-овощи нового урожая – инфляция, в целом, на этом конкретном временном отрезке – практически не растет.

Заметим, что так бывает почти в каждом году (только не в дефолтном). Но нынешний год – он ведь совсем не такой, как все предыдущие: не забываем, что коронакризис, вместе с коронаистерией, еще далеки от завершения. И то, что денежным властям и правительству, в целом, удается успешно маневрировать, управляя товарными и денежными рынками – вызывает чувство осторожного оптимизма. В общем, август, к счастью, заканчивается на относительно нейтральном фоне. Будем надеяться, что сентябрь тоже не станет нас огорчать», — резюмирует Кричевский.

На минувшей неделе заместитель секретаря Совета безопасности Олег Храмов заявил, что главным источником кибератак в мире являются США.

Храмов ссылается на данные ведущих зарубежных и российских компаний, работающих в области информационной безопасности.

«Это важные цифры, — считает РИАN. — Американские медиа регулярно создают иллюзию, что США находятся в киберопасности — и со стороны России, и со стороны Китая.

Однако сами являются главной киберугрозой не только для всего мира, но и для самих себя. Ежегодно в США фиксируется более 300 тысяч киберпреступлений, которые приводят к ущербу экономике в $57–109 миллиардов».

Ну и в заключении к спортивным новостям.

На минувшей неделе был, наконец, уволен гендиректор РУСАДА Юрий Ганус. Известие это не стало громом средь ясного неба, например, для «Адеквата».

«Учитывая все подвиги Гануса на посту, и тон его высказываний, вопрос был не «если», а «когда», — пишет канал. — Не считая отдельного вопроса «кто ж его такого назначил вообще».

На этом все!

До следующей недели.