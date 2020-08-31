Лукашенко въезд запрещен: Прибалтика наказала Минск

Латвия, Литва и Эстония запретили въезд президенту Белоруссии Александру Лукашенко и еще 29 белорусским чиновникам, обвинив их в нарушении прав человека на фоне антиправительственных протестов. Санкции введены на неопределенный срок.

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Кроме Лукашенко, в «черном списке» указаны его старший сын и помощник по нацбезопасности Виктор Лукашенко, глава администрации Игорь Сергеенко, его заместители Максим Рыженков и Ольга Чуприс, а также управделами Геннадий Богдан.

Въезд в Прибалтику также запрещен главам КГБ Валерию Вакульчику, МВД Юрию Караеву, СК Ивану Носкевичу, минюста Олегу Слижевскому и ЦИК Лидии Ермошиной, передает ТАСС.

«Санкциями мы показываем, что очень серьезно относимся к нарушению прав человека в Белоруссии», — подчеркнул глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу.

Таким образом, визит Лукашенко в Ригу «снят с повестки дня», уточнил глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс.

По его словам, в свете последних событий в Белоруссии и того, что Латвия и другие страны Евросоюза не признают результаты президентских выборов в республике, этот визит невозможен.

На прошлой неделе главы МИД 27 стран Евросоюза дали оценку событиям в Белоруссии, подтвердив отказ от признания итогов президентских выборов в республике.

Как отметил на пресс-конференции по итогам встречи глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, Евросоюз введет санкции как можно скорее, хотя санкционные списки европейскими дипломатами пока подготовлены не были. Тем не менее активная работа в этом направлении ведется уже сейчас.

«В ближайшие дни будет подготовлен список, чтобы принять его как можно скорее. Как раз сегодня я получил письмо от 11 стран-членов ЕС с просьбой сделать это как можно раньше, по ускоренной процедуре, но мы должны соблюдать процесс», — отметил глава европейской дипломатии.

Точное число лиц, которые попадут под санкции, Боррель не назвал, сказав лишь, что дипломаты движутся «в направлении списка из 20 человек».

Мнистр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто написал в Facebook, что кроме высокопоставленных чиновников санкции должны быть распространены на основных представителей избиркомов и силовиков.

Глава МИД ФРГ Хайко Маас со своей стороны отметил, что Евросоюз будет постепенно усиливать давление на руководство Белоруссии.

«Если Лукашенко будет усиливать давление на гражданское общество, то нам придется усиливать давление на Лукашенко, — сказал он. — Постепенно будут приниматься санкции против тех, кто ответственен за фальсификации результатов выборов и насилие».

Впрочем, белорусский лидер пригрозил Европе ответными рестрикциями. «Я поручил правительству внести предложение о переориентации всех торговых потоков с портов Литвы на другие. Вот мы и посмотрим, как они будут жить. 30% литовского бюджета формируют наши грузопотоки через Литву. Что еще надо? Зажрались. Поэтому поставим на место», — заверил белорусский лидер.

В ответ на это министр экономики и инноваций Литвы Римантас Синкявичюс указал, что при принятии решения об отказе от перевозки груза Белоруссия должна рассчитать экономические потери и оценить коммерческую выгоду, которую дает порт Клайпеды.

По его словам, белорусские грузы в Клайпедском порту составляют порядка 30%. При этом Евросоюз может принять ответные меры, если Минск откажется от перевозки грузов через этот порт, напомнил министр.

Со своей стороны эстонский депутат из оппозиционной партии Реформ Марко Михкельсон заявил, что Москва готова вмешаться в происходящее в Белоруссии, чтобы превратить ее в «провинцию Российской империи». Он призвал США и ЕС не допустить подобного.

Реагируя на это обвинение, официальный представитель МИД России Мария Захарова указала, что Москва ведет конструктивный диалог с Минском.

«В отличие от эстонского депутата, ратующего в пользу сценария «цветной» смены власти в Белоруссии, мы действительно хотим своему соседу добра, мира и суверенного права самому определять свой выбор», — сказала дипломат.

По ее словам, Михкельсон в своих выступлениях игнорирует тот факт, что Белоруссия не состоит ни в Евросоюзе, ни в Североатлантическом альянсе, но развивает партнерские отношения с Россией в формате Союзного государства.