Удар по отношениям: Россия высылает словацких дипломатов

Россия высылает трех дипломатов посольства Словакии в качестве ответа на аналогичный шаг со стороны Братиславы. Об этом стало известно после вызова в МИД РФ словацкого посла Петера Припутена.

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Пресс-секретарь словацкого МИД Юрай Томага ранее сообщал, что в генконсульстве Словакии в Санкт-Петербурге было допущено злоупотребление выдаваемыми визами и, таким образом, совершено преступление.

В последнее время скандалы, заканчивающиеся взаимными высылками дипломатов, разгораются все чаще. На прошлой неделе посол Австрии в Москве Йоханнес Айгнер был вызван в МИД России, где ему был выражен решительный протест в связи с необоснованным решением австрийских властей отозвать у российского дипломата аккредитации и выслать его из Вены. Кроме того, дипломат посольства Австрии в России был объявлен персоной нон грата.

Официальный представитель МИД Австрии Клаудиа Тюрчер подтвердила информацию о высылке российского дипломата, отметив, что его поведение противоречит Венской конвенции о дипломатических сношениях.

По данным СМИ, Австрия впервые объявила персоной нон грата российского диппредставителя из-за подозрений в промышленном шпионаже.

Якобы он получал информацию об одном из австрийских высокотехнологичных предприятий благодаря местному жителю, который там работал.

О шпионской деятельности на предприятии рассказал сам австрийский гражданин своему руководству. По его словам, его куратором был дипломат из России. Сам россиянин отказался давать показания, сославшись на дипломатический иммунитет.

«Я не исключаю, что череда дипломатических скандалов в европейских государствах может быть частью общей кампании по дискредитации России или большой провокации», — пояснил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Парламентарий так же, как и Kronen Zeitung, обратил внимание, что эта высылка российского дипломата из Австрии является первой «за всю историю российско-австрийского межгосударственного взаимодействия».

Между тем, в Совете Федерации допускают, что высылка российского представителя из Вены — недоразумение. Такое мнение выразил первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров. Он подчеркнул, что у России и Австрии «хорошие, крепкие отношения».

Вместе с тем сенатор обратил внимание, что в последнее время произошло несколько аналогичных инцидентов, когда европейские страны решали выслать российских дипломатов.

Одним из недавних случаев является объявление персоной нон грата заместителя торгпреда в Осло Александра Стекольщикова.

МИД Норвегии утверждает, что дипломат из РФ встречался с 50-летним норвежским служащим сертификационной компании DNV GL, которая сотрудничала российскими фирмами и ведомствами, отвечающими за нефтегазодобычу, судостроение и крупные инфраструктурные проекты.

Как указал начальник отдела коммуникаций МИДа Трюде Маасейде, российский посол был вызван в МИД по данному инциденту и проинформирован, что обвиняемый дипломат «совершил действия, не совместимые с его ролью и статусом».

Посольство России в Норвегии выразило протест в связи с произошедшим. По словам Джабарова, учащение таких инцидентов показывает плохую тенденцию.

«Надо подумать, почему это происходит, кто руководит этой антироссийской кампанией», — отметил член верхней палаты российского парламента.

Также в августе нынешнего года в служебной машине помощника военного атташе России в Нидерландах был обнаружен «жучок» — в этой связи в МИД РФ была вызвана временная поверенная в делах европейского королевства Доминик Баккер-Кюлинг.

Москва выразила представителю Нидерландов решительный протест в связи с произошедшим и указала на безусловное недопущение подобной практики в будущем.

«Подобные недружественные действия усложняют и без того непростые двусторонние отношения», — говорилось в сообщении МИД РФ.